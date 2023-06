"Hart aber fair": Diese Gäste diskutieren heute über den Krieg in der Ukraine

Nach einer kleinen Pause geht es heute am 12. Juni mit "Hart aber fair" in der ARD weiter. Wir verraten, welche Gäste heute dabei sind und um welches Thema es geht.

Immer montags wird in der ARD bei " Hart aber fair" diskutiert. Nach einer kleinen Sommerpause geht es heute am 12. Juni 2023 wieder wie gewohnt weiter. Um 21 Uhr beginnt die Übertragung der neuen Sendung. Alle Informationen zu den Gästen und dem Thema am heutigen Montag Abend finden Sie hier bei uns.

Thema bei "Hart aber fair" am 12. Juni 2023

Immer noch tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Am 6. Juni 2023 gab es eine Explosion im Wasserkraftwerk Nowa Kachowka. Die Folge: Der Damm des Wasserkraftwerks brach und weite Teile der Ukraine sind überflutet. Hinter der Explosion wird ein militärischer Akt von Russland vermutet.

Genau darum soll es heute Abend gehen. Der zerstörte Damm zeigt, der Krieg in der Ukraine kann noch schlimmer werden. Wie wird sich der Krieg weiterentwickeln und bringt die Ukrainische Offensive etwas? Auch die Rolle der Diplomaten wird diskutiert. Sollte man sich jetzt einmischen? Und wenn nein, wann ist es Zeit für eine Offensive der Diplomaten? Diese Fragen wird Gastgeber Louis Klamroth unter anderem mit seinen Gästen diskutieren.

"Hart aber fair": Gäste heute am 12. Juni 2023

Um dieses heikle Thema zu diskutieren, hat Louis Klamroth wieder vier Gäste eingeladen. Wer die Gäste heute Abend sind, erfahren sie hier:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann , FDP , Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Bundestagsabgeordnete

, , Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner , SPD , Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, Bundestagsabgeordneter

, , Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, Bundestagsabgeordneter Katja Gloger , Buchautorin und Russlandexpertin

, Buchautorin und Russlandexpertin Alexander Rodnyansky , Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj

"Hart aber fair": Das ist Moderator Louis Klamroth

Frank Plasberg zog sich nach über 20 Jahren als Moderator von "Hart aber fair" zurück. Am 9. Januar 2023 gab Louis Klamroth sein Debüt als Nachfolger. Ursprünglich wurde er als Schauspieler bekannt. Seinen Durchbruch schaffte Louis Klamroth mit seiner Rolle in "Das Wunder von Bern" aus dem Jahr 2003.

Mittlerweile hat sich Klamroth aber vor allem als Journalist einen Namen gemacht, der regelmäßig politische Sendungen moderiert. Er studierte Politikwissenschaft am Amsterdam University College und an der London School of Economics. Ab 2016 hatte er mit "Klamroths Konter" schon eine eigene Talkshow auf ntv.

"Hart aber fair": Übertragung im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" läuft am 12. Juni 2023 ab 21 Uhr im Ersten. Die ARD bietet aber auch online einen kostenlosen Live-Stream an, der auf der Website des Senders aufgerufen werden kann.

Wiederholung von "Hart aber fair" vom 12. Juni 2023 in der Mediathek

Wer heute Abend keine Zeit hat, um die Sendung live zu verfolgen, kann sich die Sendung in der in der ARD-Mediathek anschauen. Auch im Fernsehen wird die Sendung mehrmals wiederholt:

13. Juni 2023, 02.05 Uhr, in der ARD

13. Juni 2023, 20.15 Uhr, auf tagesschau24

14. Juni 2023, ab 01.20 Uhr, auf 3sat

Die Sendetermine von "Hart aber fair" auf einen Blick

