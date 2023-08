"Hart aber fair": Diese Gäste diskutieren heute über die Asylverfahren in Deutschland

Louis Klamroth kehrt heute am 14. August 2023 mit "Hart aber fair" aus der Sommerpause zurück. Welche Gäste in der Sendung sind, das erfahren Sie hier.

" Hart aber fair" in der ARD mit Moderator Louis Klamroth ist die erste Talkshow im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die aus der Sommerpause zurückkehrt. Die letzte Ausgabe davor lief am 19. Juni 2023. Ab dem heutigen Montag, dem 14. August dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer also wieder auf neue Diskussionen und Themen freuen, die im Rahmen der Talkshow thematisiert werden.

Alle Informationen rund um Gäste, Thema, Übertragung und Wiederholung der Sendung von Louis Klamroth stellen wir Ihnen in diesem Artikel vor.

Thema bei "Hart aber fair" heute am 14. August 2023

Das Thema in der Auftaktsendung von "Hart aber fair" läuft unter dem Titel "Neue Härte: Kommt die Wende in der Asylpolitik?" Wie der Titel verrät, steht die Thematik der Asylverfahren in der Bundesrepublik Deutschland im Vordergrund. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Anzahl an Flüchtlingen steigt, die effektive Zahl an Abschiebungen in Deutschland jedoch auf einem geringen Niveau vonstattengeht, stellt sich die Frage wie die Asylpolitik in Zukunft gestaltet werden sollte. Kann Abschottung wirklich die Lösung sein? Oder bedarf es anderer, nachhaltigerer Lösungen?

"Hart aber fair": Das sind die Gäste heute am 14. August 2023

Folgende Gäste hat Louis Klamroth am heutigen Montag, dem 14. August 2023 zu Gast in seiner Sendung:

Prof. Dr. Lars Castellucci, SPD: Sprecher der Arbeitsgruppe Migration und Integration der SPD-Bundestagsfraktion

Thorsten Frei, CDU: Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Wiebke Judith: Rechtspolitische Sprecherin bei Pro Asyl

Cansin Köktürk: Sozialarbeiterin, Buchautorin und Mitglied bei Bündnis 90/ Die Grünen

Ruud Koopmans: Professor für Soziologie und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität Berlin

"Hart aber fair": Das ist Moderator Louis Klamroth

Lange Zeit war Frank Plasberg das Gesicht von "Hart aber fair" in der ARD. Anfang des Jahres änderte sich dies jedoch. Seit dem 9. Januar 2023 leitet sein Nachfolger Louis Klamroth die wöchentlichen Debatten innerhalb der Sendung.

Seinen Ursprung hat Louis Klamroth als Schauspieler. So war er unter anderem im Spielfilm "Das Wunder von Bern" zu sehen. Nach seinem Studium der Politikwissenschaften widmete sich der 33-jährige jedoch dem Journalismus und letztlich der Moderation. So war er in der Vergangenheit unter anderem bereits bei n-tv zu sehen. Nun hat Klamroth mit "Hart aber fair" sein festes Format in der ARD.

Übertragung von "Hart aber fair" heute im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" läuft am heutigen Abend um 23.15 Uhr in der ARD. Zudem kann auf der dazugehörigen Website parallel zur analogen Ausstrahlung die Sendung auch per Live-Stream verfolgt werden.

An dieser Stelle finden Sie noch einmal alle relevanten Informationen in der Übersicht:

Was: " Hart aber fair ": Neue Härte: Kommt die Wende in der Asylpolitik?

" ": Neue Härte: Kommt die Wende in der Asylpolitik? Datum: Montag, 14. August 2023

Montag, 14. August 2023 Uhrzeit: 23.15 Uhr

23.15 Uhr Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD -Website

Wiederholung von "Hart aber fair" vom 14. August 2023 in der Mediathek

Die Wiederholung der Folge von "Hart aber fair" am 14. August 2023 kann unbegrenzt in der ARD-Mediathek angeschaut werden. Darüber hinaus gibt es folgende Wiederholungen im analogen Fernsehen:

Dienstag, 15.08.2023 um 02.45 Uhr in der ARD

Dienstag, 15.08.2023 um 20.15 Uhr auf Tagesschau24

Mittwoch, 16.08.2023 um 01.05 Uhr auf 3sat

"Hart aber fair": Die nächsten Sendetermine der ARD-Talkshow

Mit dem Comeback aus der Sommerpause wird "Hart aber fair" nun wieder regelmäßig im TV zu sehen sein. Das sind die nächsten Sendetermine: