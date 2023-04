"Hart aber fair": Diese Gäste diskutieren heute über Fleischkonsum und Tierwohl

Bei "Hart aber Fair" geht es heute am 17. April 2023 um Fleischkonsum und Tierwohl. Alle Infos über Thema, Gäste, Moderator, Übertragung, Sendetermin und Wiederholung finden Sie hier.

Die montägliche Politik-Talkshow " Hart aber fair" läuft heute am 17. April 2023 im ARD. Seit kurzem moderiert von Fernsehmoderator Louis Klammroth gibt es auch diesmal ein aktuelles Thema, das von den Gästen diskutiert wird.

Alle Infos rund um Gäste, Thema, Übertragung und Wiederholung der Sendung finden Sie hier.

"Hart aber fair" heute am 17. April 2023: Das ist das Thema

Heute bei "Hart aber fair" geht es um Fleischkonsum und Tierhaltung. Das Thema lautet: "Die Schnitzel-Frage im Supermarkt: billig, bio oder besser gar nicht?". Wie kann Fleisch aus artgerechter Tierhaltung stammen und trotzdem zu einem guten Preis an den Verbraucher gehen? Insbesondere in Zeiten der Inflation wirft das Thema Fleischkonsum und Tierwohl einige Fragen auf: Muss man in Zukunft vollständig auf Fleisch verzichten? Was unterscheidet Bio-Angebote von herkömmlichen Fleischwaren? Diesen und weiteren Fragen werden sich die Gäste heute Abend widmen und gemeinsam in Diskussion treten.

"Hart aber fair": Gäste heute am 17. April 2023

Meistens sind die Gäste unmittelbar vom Thema der Sendung betroffen, weil zum Beispiel ihre Tätigkeiten in den Bereich fallen oder sie Experten auf dem Gebiet sind. Heute Abend sitzen diese Gäste gemeinsam mit Louis Klamroth im Studio von "Hart aber fair":

Cem Özdemir (B‘90/Grüne): Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft

Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Ralf Zacherl (TV-Koch, Gastronom, Autor): war mit 26 Jahren der jüngste Sternekoch Deutschlands

war mit 26 Jahren der jüngste Sternekoch Deutschlands Albert Stegemann ( CDU ): Bundestagsabgeordneter, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft und staatlich geprüfter Landwirtschaftsmeister

Bundestagsabgeordneter, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft und staatlich geprüfter Landwirtschaftsmeister Gesa Langenberg (Landwirtin): leitet den landwirtschaftlichen Familienbetrieb mit Schweinehaltung und Ackerbau

leitet den landwirtschaftlichen Familienbetrieb mit Schweinehaltung und Ackerbau Stefan Genth : Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland ( HDE )

Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes ( ) Ursula Sachs : Rentnerin

"Hart aber fair": Das ist Moderator Louis Klamroth

Ende 2022 beendete Frank Plasberg seine Tätigkeit als Moderator bei "Hart aber fair“, der er mehr als 20 Jahre nachging. Seit 9. Januar 2023 ist Louis Klamroth nun sein Nachfolger. Der 33-Jährige hat Politikwissenschaften am Amsterdam University College und an der London School of Economics studiert. Ursprünglich war er im deutschen TV als Schauspieler bekannt, sein größter Erfolg und Durchbruch kam in "Das Wunder von Bern" im Jahr 2003.

Inzwischen ist Klamroth regelmäßig als Journalist im Fernsehen zu sehen, der politische Sendungen moderiert. Seit 2016 ist der Hamburger als Moderator tätig, regelmäßig ist er in seiner Talkshow "Klamroths Konter" auf ntv zu sehen. Die Sendung erhielt 2018 den Deutschen Fernsehpreis.

Übertragung von "Hart aber fair" im TV und Live-Stream

Heute am 17. April 2023 ist "Hart aber fair" ab 21 Uhr im Ersten zu sehen. Zusätzlich gibt es vom Sender einen kostenlosen Live-Stream online, den Sie auf der Webseite der ARD finden.

Wiederholung von "Hart aber fair" am 17. April 2023 in der Mediathek

Jede Folge von "Hart aber fair" gibt es nach der Laufzeit im linearen Fernsehen auch als Wiederholung in der ARD-Mediathek nachzuholen. Sollten Sie die neuste Ausstrahlung verpasst haben, gibt es außerdem zusätzliche Wiederholungen im TV:

18. April 2023, 02.05 Uhr: Das Erste

18. April 2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

19. April 2023, 00:50 Uhr: 3sat

"Hart aber fair": Das sind weitere Sendetermine

Die ARD-Talkshow "Hart aber fair" läuft montags im TV. Normalerweise startet die Sendung immer ab 21 Uhr, doch abhängig vom jeweiligen Tages-Programm kann sich die Sendezeit manchmal verschieben. Das sind die Sendetermine der nächsten Folgen in der Übersicht: