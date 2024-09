"Hart aber fair" heute am 2.9.2024: Das sind die Gäste und das Thema

Louis Klamroth hat in seiner Talkshow „Hart aber fair“ heute Abend sechs Gäste im Studio. Diese diskutieren über das Thema, das Deutschland aktuell am meisten beschäftigt.

Hier bekommen Sie die Infos zu „Hart aber fair“ vom 2.9.24. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Sendezeit, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine der ARD-Talkshow.

"Hart aber fair": Gäste heute am 2.9.24

Wer sind die Gäste, mit denen Louis Klamroth heute Abend diskutiert? Das sind die Teilnehmer der aktuellen „Hart aber fair“-Folge, wie der Sender sie angekündigt hat:

Karl Lauterbach (SPD): Bundesgesundheitsminister

Thorsten Frei (CDU): Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion

Christian Leye (BSW): Generalsekretär

Hendrik Bolz: Podcaster von „Springerstiefel“ und Schriftsteller

Jana Hensel: Autorin bei Die Zeit und Zeit-Online

Markus Feldenkirchen: Hauptstadtjournalist bei Der Spiegel

Thema bei "Hart aber fair" heute am 2. September 2024

Bei „Hart aber fair“ geht es am 2.9.24 um die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, die am Sonntag stattgefunden haben. Sowohl das Wahlergebnis in Sachsen als auch das Wahlergebnis in Thüringen sind historisch. In Thüringen ist die AfD stärkste Kraft geworden - deutlich vor der CDU.

In Sachsen liegt die CDU zwar knapp vor der AfD, die Regierungsbildung wird aber auch hier schwierig. Die bisherige Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen hat keine Mehrheit mehr. Die Gäste bei „Hart aber fair“ diskutieren darüber, welche Auswirkungen die Wahlergebnisse auf Deutschland haben und was sie für die Ampel-Regierung bedeuten, deren Parteien abgestraft wurden.

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV oder Live-Stream

"Hart aber fair" läuft heute am 2.9.24 etwas früher als gewohnt in der ARD: Es geht schon um 20.45 Uhr los. Gleichzeitig läuft die Folge auch auf tagesschau24. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch kostenlos einen Live-Stream auf der Seite der ARD.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Zur "Hart aber fair"-Sendung vom 2.9.24 gibt es zwei Wiederholungen - einmal in der ARD selbst und einmal auf 3Sat. Sonst gibt es auch noch eine Wiederholung auf dem Sender tagesschau24. Dort ist die Sendung dieses Mal aber schon parallel zur Erstausstrahlung im Ersten zu sehen. Das sind alle Sendetermine der aktuellen „Hart aber fair“-Folge 794:

2.9.2024, 20.45 Uhr: ARD

2.9.2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

3.9.2024, 03.20 Uhr: ARD

4.9.2024, 01.20 Uhr, 3Sat

Unabhängig von den Wiederholungen im Fernsehen lassen sich alle Folgen auch kostenlos im Stream in der Mediathek der ARD nachholen. Am Dienstagnachmittag wird dort immer auch eine Fassung veröffentlicht, die von Louis Klamroth kommentiert und um redaktionelle Inhalte ergänzt wird.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" läuft in der Regel am Montag ab 21 Uhr in der ARD. Gelegentlich kommt es zu Verschiebungen bei der Sendezeit. So startet nicht nur die aktuelle Folge schon um 20.45 Uhr, sondern auch die am 7. Oktober 2024. Am 16. September fällt die Talkshow komplett aus. Ab 21.15 Uhr wird an dem Tag in der ARD stattdessen die Sendung „Die 100 – Was Deutschland bewegt“ mit Ingo Zamperon“ gezeigt Das sind damit die nächsten Sendetermine von „Hart aber fair“:

9.9.2024, 21.00 Uhr, Folge 795

23.9.2024, 21.00 Uhr, Folge 796

30.9.2024, 21.00 Uhr Folge 797

7.10.2024, 20.45 Uhr: Folge 798

