"Hart aber fair": Diese Gäste diskutieren heute über steigende Preise

„Hart aber fair“ ist eine politische Talkshow des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die seit 2001 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird. Derzeit wird sie von Louis Klamroth moderiert. In jeder Sendung diskutiert er mit Gästen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft über aktuelle und häufig kontrovers diskutierte Themen. Kennzeichnend für das Format sind ein sachlicher Ton, der Anspruch auf Ausgewogenheit sowie eine starke Orientierung am Publikum. Zuschauermeinungen werden regelmäßig in die Diskussion eingebunden, beispielsweise über E-Mail oder soziale Medien. Die heutige Ausgabe ist bereits die 822. Folge der Sendung.

Welche Gäste sind am 20. Oktober 2025 im Studio zugegen? Worüber wird in der Talkrunde gesprochen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen zur Show liefern wir Ihnen hier.

Thema bei "Hart aber fair" am 20. Oktober 2025

Die heutige Episode von „Hart aber fair“ wird unter dem Aufhänger „Alles wird teurer: Was tun gegen die steigenden Preise?“ ausgestrahlt. Die Ausgabe knüpft damit thematisch an die vorher laufende Supermarkt-Dokumentation an und befasst sich mit den immer weiter steigenden Preisen beim Einkaufen. In den letzten vier Jahren sind die Preise für Lebensmittel um etwa 30 Prozent gestiegen. Doch nicht nur Nahrungsmittel sind betroffen, auch Dienstleistungen werden immer teurer. Louis Klamroth und seine Gäste beschäftigen sich also mit Fragen wie: Wer kann sich das noch leisten? Welche Verantwortung trägt der Einzelhandel für diese Teuerung? Und was muss die Politik gegen die Inflation unternehmen?

"Hart aber fair": Gäste heute am 20. Oktober 2025

Für die heutige Episode wurden sechs Gäste zu Louis Klamroth ins Studio eingeladen. Zur Talkrunde gehören die folgenden Personen:

Michaela Kaniber: CSU-Politikerin, Bayerische Staatsministerin für Ernährung und Landwirtschaft

Jan van Aken: Parteivorsitzender von der Linken

Jennifer Kuschel: Alleinerziehende Mutter, zeigt auf Social Media, wie sie günstig kocht

Britta Schautz: Mitarbeiterin in der Verbraucherzentrale Berlin

Stefan Genth: Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE)

Mark Schieritz: Stellvertretender Ressortleiter im Ressort Politik bei der „ZEIT“

Übertragung von "Hart aber fair" im TV und Live-Stream

Wie gewohnt läuft die neue Folge von „Hart aber fair“ auf der ARD. Die Sendung wird am Abend um 21 Uhr ausgestrahlt. Neben der Übertragung im klassischen Fernsehen, besteht wie immer die Möglichkeit, die Folge über den sendereigenen Live-Stream zu verfolgen.

"Hart aber fair": Gibt es eine Wiederholung der Folge vom 20. Oktober?

Falls Sie die Episode am 20. Oktober um 21 Uhr verpasst haben, ist das kein Problem. Die Sendung steht nach der Erstausstrahlung in der ARD-Mediathek zur Verfügung und kann dort jederzeit kostenlos gestreamt werden. Darüber hinaus ist die Folge auch mehrfach im linearen Fernsehprogramm zu sehen. Die nächsten Wiederholungstermine sind:

Dienstag, 21. Oktober 2025, 2.05 Uhr - ARD

Dienstag, 21. Oktober 2025, 20.30 Uhr - tagesschau24

Mittwoch, 22. Oktober 2025, 1.35 Uhr - 3sat

"Hart aber fair": Sendetermine der ARD-Talkshow

Im Regelfall werden neue Ausgaben von „Hart aber fair“ immer montags um 21 Uhr ausgestrahlt. Ab und zu kann es jedoch zu Abweichungen kommen. Um keine Folge zu verpassen, finden Sie hier die Sendetermine der kommenden Episoden:

Folge 823: Montag, 27. Oktober 2025, 21 Uhr - ARD

Folge 824: Montag, 3. November 2025, 21 Uhr - ARD

Folge 825: Montag, 24. November 2025, 21 Uhr - ARD