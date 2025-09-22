"Hart aber fair": Diese Gäste diskutieren heute über die Wehrpflicht

„Hart aber fair“ ist eine politische Talkshow des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die seit 2001 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird. Moderiert wird die Sendung aktuell von Louis Klamroth. In jeder Ausgabe diskutiert er mit Gästen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft über aktuelle, kontroverse Themen. Die Sendung zeichnet sich durch ihren sachlichen Gesprächsstil aus und legt großen Wert auf Ausgewogenheit sowie Publikumsnähe. Ein Markenzeichen ist die begleitende Einbindung von Zuschauermeinungen, etwa über E-Mail und Social Media. Bei der heutigen Folge handelt es sich um die 820. Episode.

Welche Gäste sind Teil der Ausgabe am 22. September 2025? Worüber wird in der Folge diskutiert? Die Antworten auf diese Fragen liefern wir Ihnen hier.

Thema bei "Hart aber fair" am 22. September 2025

Die heutige Ausgabe von „Hart aber fair“ wird unter dem Aufhänger „Krieg in Europa - Keine Sicherheit ohne Wehrpflicht?“ präsentiert. Die aktuelle Situation in Europa ist angespannt. Russland führt Krieg und die NATO ist in Alarmbereitschaft. Der Verteidigungsminister fordert, dass Deutschland kriegstüchtig werden muss. Wo steht Deutschland derzeit? Wer will überhaupt eine Wehrpflicht? Seitens der Regierung ist zunächst ein freiwilliger Wehrdienst geltend ab nächstem Jahr angesetzt. Louis Klamroth und seine Gäste debattieren, ob das reicht, oder ob eine richtige Wehrpflicht eingeführt werden sollte.

"Hart aber fair": Gäste heute am 22. September 2025

Für die heutige Episode wurde insgesamt sieben Gäste zu Louis Klamroth ins Studio eingeladen. Dazu gehören:

Norbert Röttgen: stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU, zuständig für Auswärtiges und Verteidigung

Ines Schwerdtner: Co-Parteivorsitzende der Linken

Nicole Schilling: Stellvertreterin des Generalinspekteurs der Bundeswehr

Özge İnan: Journalistin und Autorin

Carlo Masala: Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München

Annabell Günther: Jura-Studentin und Reservistin

Helena Clear: macht ein Freiwilliges Soziales Jahr

Übertragung von "Hart aber fair" im TV und Live-Stream

Die Übertragung von „Hart aber fair“ übernimmt wie gewohnt die ARD. Die Show startet am Abend um 21 Uhr. Neben der Ausstrahlung im klassischen Fernsehen, besteht wie immer die Möglichkeit, die Ausgabe über den Live-Stream des Senders zu verfolgen.

"Hart aber fair": Gibt es eine Wiederholung der Folge vom 22. September?

Sollten Sie die Episode am 22. September um 21 Uhr verpasst haben, besteht noch kein Grund zur Sorge. Nach der Erstausstrahlung wird die Folge in der ARD-Mediathek hinterlegt und kann dort flexibel und kostenfrei gestreamt werden. Außerdem sind mehrere Wiederholungen im klassischen Fernsehprogramm vorgesehen. Dort läuft die Episode erneut am:

Dienstag, 23. September 2025, 1.50 Uhr - ARD

Dienstag, 23. September 2025, 20.30 Uhr - tagesschau24

Mittwoch, 24. September 2025, 1.05 Uhr - 3sat

"Hart aber fair": Sendetermine der ARD-Talkshow

In der Regel läuft die Polit-Talkshow „Hart aber fair“ jeden Montag um 21 Uhr. Ab und zu kann es jedoch zu Abweichungen kommen. Um keine Folge zu verpassen, finden Sie in der folgenden Übersicht die nächsten Sendetermine der Show:

Folge 821: Montag, 29. September 2025, 21 Uhr - ARD

Folge 822: Montag, 20. Oktober 2025, 21 Uhr - ARD

Folge 823: Montag, 27. Oktober 2025, 21 Uhr - ARD