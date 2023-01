"Hart aber fair": Diese Gäste diskutieren heute über "Saufen" und "Kiffen"

"Saufen normal, Kiffen bald legal" - um dieses Thema geht es bei "Hart aber fair" heute am 23. Januar 2023. Einer der Gäste in der Talkshow ist Karl Lauterbach.

Louis Klamroth und seine Gäste diskutieren bei " Hart aber fair" heute Abend wieder über ein aktuelles Thema. Los geht es am 23. Januar 2023 um 22.15 Uhr in der ARD. Wer ist alles dabei? Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen Ausgabe der Talkshow.

Thema bei "Hart aber fair" am 23. Januar 2023

Unter dem Titel "Saufen normal, Kiffen bald legal: Ist Deutschland auf dem falschen Trip?" diskutieren die Gäste bei "Hart aber fair" heute Abend über Drogen, die legal sind oder legal werden sollen.

Wird Alkohol verharmlost? Ist eine Cannabis-Legalisierung in Deutschland wirklich sinnvoll? Die Teilnehmer der Talkshow werden dazu wohl sehr unterschiedliche Meinungen haben.

"Hart aber fair": Gäste heute am 23. Januar 2023

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD möchte Cannabis in Deutschland legalisieren. Passenderweise wird er in der Talkshow heute mitdiskutieren. Hier bekommen Sie die komplette Übersicht über die Gäste bei "Hart aber fair" am 23. Januar 2023:

Karl Lauterbach ( SPD ): Bundesgesundheitsminister

Bundesgesundheitsminister Nathalie Stüben : Podcasterin und Journalistin, Buchautorin von "Ohne Alkohol. Die beste Entscheidung meines Lebens"

Podcasterin und Journalistin, Buchautorin von "Ohne Alkohol. Die beste Entscheidung meines Lebens" Curly: Rapper, Songwriter und Podcast-Host

Rapper, Songwriter und Podcast-Host Markus Blume ( CSU ): Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst

Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst Sabine Ahrens-Eipper : Kinder- und Jugend-Psychologin; Vertretungsprofessorin am Lehrstuhl für Klinische Kinder- und Jugendpsychologie und -psychotherapie

"Hart aber fair": Wer ist Moderator Louis Klamroth?

Louis Klamroth wurde zuerst als Schauspieler bekannt - unter anderem durch den Film "Das Wunder von Bern" aus dem Jahr 2003. Mittlerweile hat er sich aber vor allem als Moderator politischer Sendungen etabliert. Anfang 2023 übernahm er die Talkshow "Hart aber fair" von Frank Plasberg.

Zuletzt gab es Kritik an Klamroth: Wie die Bild berichtet, soll er der ARD seine Beziehung zur Klimaaktivistin Luisa Neubauer verschwiegen haben.

Übertragung von "Hart aber fair" im TV oder Live-Stream

"Hart aber fair" läuft montags in der ARD. Die aktuelle Folge ist heute am 23. Januar 2023 ab 22.15 Uhr im Free-TV oder im Gratis-Stream auf der Website des Senders zu sehen.

"Hart aber fair" vom 23. Januar 2023: Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Alle Folgen von "Hart aber fair" lassen sich nach der erstmaligen Übertragung in der ARD-Mediathek nachholen. Außerdem gibt es mehrere Wiederholungen im Fernsehen. Das sind die Termine:

24. Januar 2023, 02.45 Uhr, ARD

24. Januar 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

25. Januar 2023, 00.50 Uhr, 3Sat

"Hart aber fair": Sendetermine der ARD-Talkshow

Die normale Sendezeit von "Hart aber fair" ist montags ab 21 Uhr. Abhängig vom anderen Programm der ARD verschiebt sich der Start der Sendung aber regelmäßig nach hinten. Das sind die Sendetermine der nächsten Folgen mit den aktuell geplanten Uhrzeiten:

23. Januar 2023, 22.15 Uhr (Folge 532)

30. Januar 2023, 21.00 Uhr (Folge 533)

06. Februar 2023, 22.50 Uhr (Folge 534)

