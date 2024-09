"Hart aber fair" heute am 23.9.2024: Das sind die Gäste und das Thema

Wenn Moderator Louis Klamroth mit „Hart aber fair“ heute Abend auf Sendung geht, hat er sechs Gäste im Studio - darunter Spitzenpolitiker. Wer ist in der Talkshow mit dabei und um welches Thema geht es dabei?

Hier bekommen Sie die Infos zur „Hart aber fair“-Sendung, die am 23.9.24 ab 21 Uhr in der ARD läuft. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Hart aber fair": Gäste heute am 23.9.24

Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Diskussion gehören bei „Hart aber fair“ heute Abend auch Spitzenpolitiker: Kevin Kühnert (SPD), Sarah Wagenknecht (BSW) und Philipp Amthor (CDU) sind mit dabei. Das sind die Gäste, wie der Sender sie angekündigt hat:

Kevin Kühnert (SPD): Generalsekretär

Sahra Wagenknecht (BSW): Parteivorsitzende

Philipp Amthor (CDU): Bundestagsabgeordneter

Juli Zeh: Schriftstellerin

Katharina Warda: Soziologin und Autorin

Doreen Lorsch: Fleischereifachverkäuferin in Dahme/Mark in Brandenburg

Thema bei "Hart aber fair" heute am 23.9.24

In der aktuellen Sendung von „Hart aber fair“ geht es um das Wahlergebnis der Landtagswahl 2024 in Brandenburg, bei dem die SPD nur knapp vor der AfD gelandet war. Konkret lautet das Thema der Talkshow so: „Nach den Wahlen: Wie zerrissen ist die Republik?“.

In den Umfragen vor der Brandenburg-Wahl hatte es sogar danach ausgesehen, dass die AfD die stärkste Kraft werden könnte. Am Sonntag ist sie dann mit einem Ergebnis von 29,2 Prozent knapp hinter der SPD mit einem Wahlergebnis von 30,9 Prozent gelandet. Ministerpräsident Dietmar Woidke wird wohl weiterregieren können, benötigt für eine Mehrheit abseits der AfD aber eine Koalition mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).

Bei „Hart aber fair“ geht es laut Ankündigung unter anderem um die Frage, warum die AfD so stark ist. Weitere Fragen: Kann in Ostdeutschland nur noch mit dem BSW regiert werden? Und warum sind so viele Bürgerinnen und Bürger von den Ampel-Parteien frustriert? Genau darüber will Louis Klamroth mit seinen Gästen diskutieren.

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV oder Live-Stream

"Hart aber fair" ist heute am 23.9.24 wie gewohnt ab 21 Uhr in der ARD zu sehen. Parallel zur Übertragung im Free-TV wird auch ein kostenloser Live-Stream auf der Seite der ARD angeboten.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Zur "Hart aber fair"-Sendung vom 23.9.24 mit der Nummer 796 gibt es drei Wiederholungen. Die laufen auf drei verschiedenen Sendern zu verschiedenen Sendezeiten. Das sind alle Sendetermine mit der Erstausstrahlung und den Wiederholungen:

23.9.2024, 21.00 Uhr: ARD

24.9.2024, 02.05 Uhr: ARD

24.9.2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

25.9.2024, 01.05 Uhr, 3Sat

Alle Folgen von „Hart aber fair“ werden auch in der Mediathek der ARD im Online-Stream angeboten. Am Dienstagnachmittag wird dort auch eine Fassung veröffentlicht, die von Louis Klamroth kommentiert und um redaktionelle Inhalte ergänzt wird.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair“ ist in der Regel montags ab 21 Uhr in der ARD zu sehen. Gelegentlich kommt es aber zu Verschiebungen bei der Sendezeit oder zu Ausfällen der kompletten Sendung. So wird die Talkshow auch am 14. Oktober eine kleine Pause einlegen. An dem Abend laufen stattdessen Filme im Ersten: ab 20.15 Uhr „Harter Brocken: Die Fälscherin“ und ab 21.45 Uhr „Grießnockerlaffäre“. Das sind die nächsten Sendetermine von „Hart aber fair“ samt Sendezeit:

23.09.2024, 21.00 Uhr, Folge 796

30.09.2024, 21.00 Uhr Folge 797

7.10.2024, 20.45 Uhr: Folge 798

21.10.2024, 21.00 Uhr: Folge 799

28.10.2024, 21.00 Uhr: Folge 800

(sge)