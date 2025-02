„Hart aber fair“ heute: Gäste und Thema der Sendung am 24. Februar 2025

Am heutigen Montag, dem 24. Februar 2025, strahlt die ARD um eine neue Folge von „Hart aber fair“ aus. Unter der Moderation von Louis Klamroth diskutieren wieder mehrere Gäste zu einem aktuellen Thema: der Bundestagswahl 2025. Die Wahl ist vorbei – doch wer wird Deutschland in den kommenden Jahren regieren? Viele Fragen bleiben offen, welche Louis Klamroth gemeinsam mit einer großen Runde an Gästen diskutiert.

Hier im Artikel erfahren Sie, welche Themen im Fokus stehen, wer heute Abend zu Gast ist und wo Sie die Sendung live oder als Wiederholung sehen können.

„Hart aber fair“: Thema der Sendung am 24.2.25

Die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 hat die politische Landschaft in Deutschland spürbar verändert. Die CDU/CSU mit Friedrich Merz an der Spitze ging als klare Siegerin aus der Wahl hervor, während die AfD mit einem überraschend starken Ergebnis den zweiten Platz belegte. Für die SPD bedeutete die Wahl herbe Verluste und die FDP schaffte es nicht zurück in den Bundestag.

Jetzt stellt sich die Frage: Mit wem kann Merz eine Regierung bilden? Eine Koalition mit der SPD wäre denkbar, allerdings wohl ohne Olaf Scholz. Auch eine Zusammenarbeit mit den Grünen könnte in einer Koalition aus drei Parteien möglich sein - eine alleinige Koalition aus CDU und Grünen reicht rechnerisch nicht für eine Mehrheit. Die FDP fällt als Partner aus, da sie den Einzug ins Parlament verpasst hat.

Damit bleibt die Frage offen, ob eine neue Regierung tatsächlich den Wunsch vieler Wähler nach einem politischen Neuanfang erfüllen kann. Diesen Fragen stellen sich die Gäste der Polit-Runde.

„Hart aber fair“: Gäste am 24. Februar 2025

In der heutigen Runde begrüßt Louis Klamroth folgende Gäste:

Wolfgang Schmidt (SPD): Chef des Bundeskanzleramtes

Philipp Amthor (CDU): Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Bundesvorstand

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP): Europaabgeordnete und Mitglied des Parteipräsidiums

Andreas Audretsch (Bündnis 90/Die Grünen): Stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag und Wahlkampfleiter

Liane Bach: Parteilose Bürgermeisterin in Dillstädt (Thüringen)

Gilda Sahebi: Journalistin und Autorin

Übertragung und Wiederholung: Wann läuft „Hart aber fair“?

Die Sendung wird live aus Berlin übertragen und ist parallel zur TV-Ausstrahlung auch im Livestream der ARD-Mediathek verfügbar. Für diejenigen, die die Live-Sendung verpassen, steht die komplette Folge im Anschluss in der Mediathek zum Abruf bereit. Zudem wird die Sendung zu folgenden Zeiten wiederholt:

Montag, 24. Februar 2025, 20.15 Uhr: tagesschau24

Dienstag, 25. Februar 2025, 02.25 Uhr: ARD

Mittwoch, 26. Februar 2025, 01.15 Uhr: 3sat

„Hart aber fair“: Nächste Sendetermine

„Hart aber fair“ wird in der Regel montags in der ARD ausgestrahlt. Die beiden kommenden Sendetermine sind:

Montag, 10. März 2025, 21.00 Uhr (Folge 813)

Montag, 17. März 2025, 21.00 Uhr (Folge 814)

Montag, 24. März 2025, 21.00 Uhr (Folge 815)