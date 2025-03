"Hart aber fair": heute am 24.03.25: Das sind die Gäste und das Thema

Jeden Montag, läuft in der ARD eine neue Folge von „Hart aber fair“. In über 800 Folgen werden Themen behandelt, die für die Gesellschaft von Bedeutung sind. Dabei stehen Gespräche im Mittelpunkt, die sich mit Wirtschaft, Politik und sozialen Fragen auseinandersetzen. Moderator Louis Klamroth führt die Zuschauer durch die Show und lenkt die Diskussion durch präzise Fragen, um die verschiedenen Standpunkte der Gäste zu beleuchten. Gerade nach den Bundestagswahlen 2025 drehten sich die Themen in den letzten Wochen vermehrt um die Zukunft Deutschlands. Dabei wurden Debatten geführt, welche die Themen Migration und das umstrittene Schuldenpaket umfassten.

In diesem Artikel erfahren Sie, welches Thema der heutigen Show behandelt wird und welche Gäste im Studio sind.

„Hart aber fair“: Gäste von heute am 24.3.25

Auch heute am 24. März 2025 sind wieder fünf Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Journalismus im Studio. Dabei sind unter anderem Vertreter der Parteien, die im Deutschen Bundestag gerade in Koalitionsverhandlungen stecken. In der folgenden Übersicht sehen Sie, wer genau in der Sendung dabei ist:

Tilman Kuban, CDU: Mitglied des Wirtschaftsausschusses und des Ausschusses für Angelegenheiten der Europäischen Union

Andreas Bovenschulte, SPD : Bürgermeister der Stadt Bremen

Heidi Reichinnek, die Linke : Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin

Isabel Grupp-Kofler: Unternehmerin und Transformationsbegleiterin für mehr Diversität und Chancengleichheit in der Wirtschaft

Anna Mayr: Redakteurin im Hauptstadtbüro der „ Zeit “ in Berlin

Thema bei „Hart aber fair“ heute am 24.3.25

Die ARD hat das Thema der heutigen Sendung bereits bekanntgegeben: „Mehr Härte beim Bürgergeld: Ist das gerecht?“

Früher bekannt als Hartz IV, wurde 2023 das Bürgergeld eingeführt und jetzt soll es die neue Grundsicherung werden. Mittlerweile beziehen rund fünfeinhalb Millionen Menschen diese Leistung. Der potenzielle Bundeskanzler Friedrich Merz plant eine umfassende Veränderung. Die CDU und SPD möchten nun Mitwirkungspflichten und Sanktionen verschärfen. Deswegen sind auch zwei Mitglieder dieser Parteien der Diskussionsrunde. Jetzt stellt sich die Frage, welche Auswirkungen diese Maßnahmen für ärmere Bevölkerungsgruppen haben werden? Werden sie jetzt im Stich gelassen? Wie kann der Weg aus dem Bürgergeld in eine reguläre Beschäftigung stattfinden und sind die Anreize dafür ausreichend?

All diese Fragen werden in der heutigen Gesprächsrunde behandelt.

Übertragung von „Hart aber fair“ heute im TV oder Live-Stream

Die aktuelle Folge von „Hart aber fair“ wird am 24. März 2025 um 21 Uhr wie gewohnt in der ARD ausgestrahlt. Wer die Sendung von unterwegs aus sehen möchte, kann sie bequem im Livestream der ARD verfolgen.

Wiederholung von „Hart aber fair“: Ganze Folge im TV und in der Mediathek.

Sollte es der Fall sein, dass sie die neueste Folge „Hart aber fair“ verpasst haben, ist dies nicht weiter schlimm. Sie können die aktuelle Folge im regulären Fernsehen zu verschiedenen Terminen wiederholen:

Dienstag, 25.3.25 um 02.05 Uhr: ARD

Dienstag, 25.3.25 um 20.15 Uhr: tagesschau24

Mittwoche, 26.3.25 um 01.15 Uhr: 3SAT

Sollten Sie auch die Wiederholungen im Fernsehen verpasst haben, ist dies kein Problem. Sie können die aktuelle Folge und alle weiteren Folgen der Polit-Talkshow in der ARD Mediathek wiedergeben.

„Hart aber fair: Sendetermine der kommenden Folgen

Immer montags wird eine neue Folge in der ARD ausgestrahlt. Regulär findet diese Übertragung um 21.00 Uhr statt. Es kann natürlich auch zu Verschiebungen kommen. Damit Sie in Zukunft keine Folge mehr verpassen, haben wir in einer Übersicht erstellt:

31.03.2025, 21:15 Uhr: Folge 816​

28.04.2025, 21:00 Uhr: Folge 817​