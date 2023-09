"Hart aber fair": Diese Gäste diskutieren heute über die deutsche Einigkeit

Auch heute Abend gibt es eine neue Folge von "Hart aber fair". Welche Gäste hat der Moderator Louis Klamroth eingeladen und worum geht es? Alle Infos zur Sendung finden Sie hier.

Am heutigen Abend wird wieder bei "Hart aber Fair" diskutiert, dieses Mal allerdings mit einer kleinen Besonderheit: Grundlage des Gesprächs ist eine Dokumentation. Anschließend werden wieder fünf spannende Gäste erwartet, die an der Diskussion teilnehmen. Moderiert wird die Sendung wie immer von Louis Klamroth. Was ist das Thema heute Abend am 25. September 2023 und welche Gäste werden erwartet? Alle wichtigen Infos zur Sendung am Montag finden Sie hier.

Thema bei "Hart aber fair" am 25. September 2023

Grundlage der heutigen Diskussion ist eine Dokumentation über die deutsche Einigkeit. Der Film mit dem Titel "Hört uns zu" dreht sich um die immer noch großen Unterschiede im Denken Ost und West. Woran könnte das liegen? Liegt das Problem einzig und allein in den Differenzen zwischen Alt und Jung oder hat sich über Generationen hinweg ein Ostfrust entwickelt? Eine Besserung ist aktuell nicht unbedingt zu erwarten, viele befürchten eher, dass sich die Situation weiter verschlechtert. Deshalb wird bei " Hart aber fair" heute Abend, am 25.09.23, über "Vorurteile und Dauerfrust Ost: Kaum Chancen für deutsche Einigkeit?" diskutiert.

"Hart aber fair": Gäste heute am 25. September 2023

Auch am heutigen Abend werden wieder viele spannende Gäste erwartet, die sich in die Diskussion einbringen wollen. Neben einigen Politikern und Politikerinnen sind auch zwei Journalistinnen mit dabei. Diese Gäste hat Louis Klamroth in der heutigen Ausgabe von "Hart aber fair" im Studio:

Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne): Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags

Vizepräsidentin des Deutschen Tino Chrupalla ( AfD ): Vorsitzender der Bundestagsfraktion, Bundessprecher

Vorsitzender der Bundestagsfraktion, Bundessprecher Ann-Katrin Müller : Spiegel-Journalistin

Spiegel-Journalistin Mario Voigt ( CDU ): Spitzenkandidat in Thüringen und CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag

Spitzenkandidat in und CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag Anne Hähnig: Zeit-Redaktionsleiterin im Osten und Leiterin des Leipziger Korrespondentenbüro

"Hart aber fair": Das ist Moderator Louis Klamroth

Nach über 20 Jahren zog sich Frank Plasberg als Moderator von "Hart aber fair" zurück. Am 9. Januar 2023 gab Louis Klamroth sein Debüt als Nachfolger. Mittlerweile hat sich Klamroth aber vor allem als Journalist einen Namen gemacht, der politische Sendungen moderiert. Er studierte Politikwissenschaft am Amsterdam University College und an der London School of Economics. "Hart aber fair" ist nicht seine erste Sendung. Bereits 2016 hatte er mit "Klamroths Konter" schon eine eigene Talkshow auf ntv.

"Hart aber fair" im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" läuft heute am 25. September 2023 ab 21 Uhr im Ersten. Aber auch online kann man die Sendung verfolgen. Die ARD bietet einen kostenlosen Live-Stream an, der auf der Website des Senders aufgerufen werden kann.

Wiederholung von "Hart aber fair" vom 25. September 2023

Die ganze Folge von "Hart aber fair" kann man nach der Ausstrahlung als Wiederholung in der ARD-Mediathek anschauen. Sie wird außerdem auch mehrmals im Fernsehen wiederholt: