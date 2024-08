"Hart aber fair" heute am 26. August 2024: Das sind die Gäste und das Thema

Wenn Louis Klamroth mit „Hart aber fair“ heute Abend auf Sendung geht, hat er sechs Gäste im Studio. Er diskutiert mit ihnen über ein aktuelles Thema.

In diesem Artikel finden Sie die wichtigsten Infos zur aktuellen Ausgabe der ARD-Talkshow, die am 26.8.24 ab 21 Uhr gezeigt wird. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine zu „Hart aber fair“.

"Hart aber fair": Gäste heute am 26.8.24

Die Gäste von "Hart aber fair" gestern Abend verraten es schon: Es geht um den Fußball. Das sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussion, wie der Sender sie angekündigt hat.

Wolfgang Bosbach (CDU): macht Wahlkampf in Sachsen, Thüringen und Brandenburg

Katrin Göring-Eckardt (Grüne): Bundestagsvizepräsidentin

Katja Hoyer: Historikerin und Autorin

Luca Piwodda (Partei des Fortschritts PdF) : Bürgermeister von Gartz (Oder) in Brandenburg

Lena Grundmann: Aktivistin und Initiatorin des Bündnisses „Dorfliebe für alle“ in Thüringen

Ann-Katrin Müller: Journalistin bei Der Spiegel

Thema bei "Hart aber fair" heute am 26. August 2024

„Hart aber fair“ heute Abend greift die Messerattacke von Solingen auf, bei der die Ermittler von einem islamistischen Anschlag ausgehen. Konkret lautet das Thema so: „Nach dem Attentat, vor den Wahlen: Welche Folgen hat der Angriff von Solingen?“.

Die Gäste von „Hart aber fair“ diskutieren darüber, welche politischen Konsequenzen aus dem Angriff gezogen werden müssen. Und es geht auch darum, ob es Auswirkungen auf die Landtagswahl in Sachsen und die Landtagswahl in Thüringen gibt, die am Sonntag stattfinden. Konkret wird die Frage aufgeworfen, ob die Populisten davon profitieren.

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV oder Live-Stream sehen

"Hart aber fair" ist heute am 26.8.24 zur gewohnten Sendezeit zu sehen und läuft damit ab 21 Uhr in der ARD. Außerdem wird ein Live-Stream angeboten, der sich kostenlos und ohne Anmeldung auf der Seite der ARD aufrufen lässt.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Zur "Hart aber fair"-Sendung vom 26.8.24 gibt es gleich drei Wiederholungen, die auf drei unterschiedlichen Sendern gezeigt werden. Das sind alle Sendetermine der aktuellen Folge 793 - also die Erstausstrahlung und die drei Wiederholungen:

26. August 2024, 21.00 Uhr: ARD

27. Februar 2024, 01.50 Uhr: ARD

27. Februar 2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

28. Februar 2024, 01.45 Uhr, 3Sat

Wer „Hart aber fair“ verpasst hat und nachholen möchte, ist für eine Wiederholung nicht zwingend an eine bestimme Sendezeit gebunden. Es ist nämlich auch möglich, die Folgen nach der Ausstrahlung im Stream in der Mediathek der ARD zu sehen. Am Dienstagnachmittag wird dort zusätzlich eine Fassung veröffentlicht, die von Louis Klamroth kommentiert und um redaktionelle Inhalte ergänzt wird.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" ist seit Anfang August aus der Sommerpause zurück und läuft jetzt in der Regel montags ab 21 Uhr in der ARD. Es kann aber immer wieder zu Verschiebungen bei der Sendezeit oder zu Ausfällen kommen. So beginnt die Folge vom 2. September etwas früher als gewohnt. Am 16. September fällt die Talkshow hingegen aus. Stattdessen läuft an dem Abend ab 21.15 Uhr die Sendung „Die 100 – Was Deutschland bewegt“ mit Ingo Zamperon“ im Ersten. Das sind die nächsten Sendetermine von „Hart aber fair“ noch einmal im Überblick:

26. August 2024, 21 Uhr, Folge 793

2. September 2024, 20.45 Uhr, Folge 794

9. September 2024, 21 Uhr, Folge 795

23. September 2024, 21 Uhr, Folge 796

30. September 2024, 21 Uhr Folge 797

