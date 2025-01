„Hart aber fair“ heute am 27.1.25: Das sind die Gäste und das Thema

In „Hart aber fair“ geht es um das, was die Menschen bewegt. Die Talkshow greift aktuelle Themen auf und versucht diese so zu erklären, dass jeder folgen kann. Filme und Reportagen liefern wichtige Fakten und zeigen verschiedene Perspektiven.

Dabei können die Zuschauer von „Hart aber fair“ die Sendung aktiv mitgestalten. Sie haben die Möglichkeit, ihre Meinungen, Fragen oder Sorgen zu teilen – per Mail, über Social Media oder andere Kanäle. Manche kommen direkt in der Sendung zu Wort, andere durch Umfragen oder Straßeninterviews. Die Gäste der Runde werden immer wieder mit den Ansichten der Zuschauer konfrontiert.

Mit weniger als einem Monat bis zur Bundestagswahl stehen weiterhin zentrale Themen zur Debatte, die viele Bürgerinnen und Bürger bewegen. Neben der Frage nach der künftigen Ausrichtung in der Migrationspolitik rückt auch die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands in den Vordergrund. Die Diskussionsrunde der heutigen Ausgabe von „Hart aber fair“ widmet sich unter dem Titel „Angst vorm Abstieg - wer bringt die Wirtschaft wieder in Schwung?“ genau diesen Herausforderungen.

Hier in diesem Artikel lesen Sie, welche Gäste Moderator Louis Klamroth heute Abend zu sich ins Studio nach Köln eingeladen hat und wo die Talkshow im TV und Stream übertragen wird.

„Hart aber fair“: Gäste heute am 27.1.25

In der heutigen Folge von „Hart aber fair“ dreht sich alles um ein aktuelles Thema, das im Laufe des Artikels dargestellt wird. Zum Einstieg gibt es erst einmal einen Überblick über die Gäste des Abends, wie sie vom Sender angekündigt wurden:

Franziska Brantner (Bündnis 90/Die Grünen): Bundesvorsitzende

Gitta Connemann (CDU): Bundesvorsitzende Mittelstands- und Wirtschaftsunion

Mareike Boccola: Unternehmerin

Marcel Fratzscher: Präsident Deutsches Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin

Manuela Valdivieso: selbstständige Reiseberaterin

Anne-Catherine Beck: ARD -Finanzredaktion und Reporterin „Börse im Ersten“

Thema bei „Hart aber fair“ heute am 27.1.25

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland bleibt angespannt. Das Wachstum schwächt sich ab, Arbeitsplätze geraten zunehmend unter Druck und die Inflation bleibt auf einem hohen Niveau. Die Frage, wie die Wirtschaft wieder in Schwung gebracht werden kann, steht im Mittelpunkt politischer und wirtschaftlicher Debatten.

Bei „Hart aber fair“ werden heute Abend Maßnahmen diskutiert, die Unternehmen entlasten und die Wettbewerbsfähigkeit stärken könnten. Dabei gehen die Vorschläge der politischen Parteien in unterschiedliche Richtungen: Während einige Entlastungen für Betriebe und Privatpersonen fordern, setzen andere auf eine gerechtere Verteilung der Lasten.

Auch die globale Handelspolitik spielt eine Rolle. Besonders die wirtschaftlichen Entscheidungen und Maßnahmen des US-Präsidenten Donald Trump beeinflussen die internationalen Handelsbeziehungen. Die Auswirkungen auf Deutschland und Europa sind spürbar. Welche Wege eingeschlagen werden, um die derzeitige Flaute zu überwinden, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass schnelle und zielgerichtete Maßnahmen notwendig sind, um die Herausforderungen zu bewältigen.

Übertragung: „Hart aber fair“ heute im TV oder Live-Stream

Die Talkshow „Hart aber fair“ wird heute, am 27. Januar 2025, wie gewohnt um 21 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Zusätzlich zur Übertragung im Free-TV ist die Sendung auch im kostenlosen Livestream der ARD-Mediathek verfügbar.

Wiederholung von „Hart aber fair“: Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Nach der Live-Ausstrahlung steht die komplette Episode von „Hart aber fair“ in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Zusätzlich wird die Sendung mehrmals im Fernsehen wiederholt. Die genauen Wiederholungstermine gibt es hier:

Dienstag, 28. Januar 2025, 02.05 Uhr: ARD

Dienstag, 28. Januar 2025, 20.15 Uhr: tagesschau24

Mittwoch, 29. Januar 2025, 01.05 Uhr: 3sat

„Hart aber fair“: Nächste Sendetermine in der ARD

Die Talkshow „Hart aber fair“ wird gewöhnlich montags um 21 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Ab und zu kann es jedoch zu geänderten Sendezeiten kommen. Das sind die geplanten Ausstrahlungstermine der kommenden Sendungen:

Montag, 27. Januar 2025, 21.00 Uhr: Folge 809

Montag, 3. Februar 2025, 21.00 Uhr: Folge 810

Montag, 10. Februar 2025, 21.15 Uhr: Folge 811

Montag, 24. Februar 2025, 21.00 Uhr: Folge 812