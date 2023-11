"Hart aber fair" heute am 27. November 2023: Das sind die Gäste und das Thema

Fünf Gäste diskutieren bei "Hart aber fair" heute am 27. November 2023 über ein aktuelles Thema. Hier erfahren Sie, wer in der Talkshow dabei ist und worum es geht.

Moderator Louis Klamroth greift bei " Hart aber fair" heute Abend ein Thema auf, das aktuell die Politik in Deutschland bestimmt. Fünf Gäste hat er im Studio, um darüber zu diskutieren.

Hier finden Sie die Infos zur ARD-Talkshow, die am 27. November 2023 ab 21 Uhr zu sehen ist. Wir stellen nicht nur Thema und Gäste vor, sondern beantworten auch weitere Fragen rund um Übertragung, Wiederholung und nächste Sendetermine.

Thema bei "Hart aber fair" heute am 27. November 2023

Das Thema bei "Hart aber fair" lautet heute so: "Aus Haushaltsloch wird Regierungs-Krise: Ampel vor der Zerreißprobe?". Die Regierung steckt in einer Haushaltskrise. Auslöser war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass 60 Milliarden Euro, die ursprünglich für die Bewältigung der Corona-Folgen gedacht waren, nicht für den Klimaschutz verwendet werden dürfen. Dieses Geld fehlt SPD, Grünen und FDP nun.

In der Ankündigung zur "Hart aber fair" wirft der Sender einige Fragen auf. Eine davon lautet so: " Reichen neue Tricks fürs Schuldenmachen oder muss eisern gespart werden?". Und eine andere: "Was hält die Ampel noch zusammen, außer der Angst vor Neuwahlen?." Genau darüber diskutieren die Gäste von Louis Klamroth in der aktuellen Sendung.

"Hart aber fair": Gäste heute am 27. November 2023

Bekannte Politiker, ein Vertreter der Industrie und eine Journalistin sind die Gäste heute bei "Hart aber fair". Hier geben wir eine Übersicht über die Teilnehmer der Diskussion, wie der Sender sie angekündigt hat:

Ralf Stegner ( SPD ): Bundestagsabgeordneter, stellvertretender Parteivorsitzender der SPD Schleswig-Holstein

Bundestagsabgeordneter, stellvertretender Parteivorsitzender der Ralph Brinkhaus ( CDU ): Bundestagsabgeordneter, ehemaliger Fraktionsvorsitzender

Bundestagsabgeordneter, ehemaliger Fraktionsvorsitzender Konstantin Kuhle ( FDP ): stellvertretender Fraktionsvorsitzender

stellvertretender Fraktionsvorsitzender Henrike Roßnbach : Journalistin, Korrespondentin im Parlamentsbüro der SZ

Journalistin, Korrespondentin im Parlamentsbüro der Wolfgang Weber : Vorsitzender der Geschäftsführung des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie ( ZVEI e.V.)

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV und Live-Stream

Es gibt zwei Möglichkeiten, "Hart aber fair" am 27. November 2023 zu sehen. Die Folge läuft ab 21 Uhr zum einen im Free-TV in der ARD. Zum anderen bietet der Sender auf seiner Seite auch kostenlos einen Live-Stream an.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV oder in der Mediathek

Zur "Hart aber fair"-Sendung vom 27. November 2023 werden gleich drei Wiederholungen gezeigt. Zwei davon laufen allerdings in der Nacht. Das sind die Sendetermine:

28. November 2023, 02.40 Uhr: ARD

28. November 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

29. November 2023, 01.50 Uhr, 3Sat

"Hart aber fair" lässt sich außerdem online im Stream nachholen. Sie Sendungen stehen nach der Erstausstrahlung in der Mediathek der ARD bereit.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" ist in der Regel ab 21 Uhr in der ARD zu sehen. In den nächsten beiden Wochen laufen die Folgen zu dieser gewohnten Sendezeit. Für die Wochen nach dem 11. Dezember wurden keine Sendungen angekündigt. Die Talkshow befindet sich dann in der Weihnachtspause.

27. November 2023, 21.00 Uhr

4. Dezember 2023, 21.00 Uhr

11. Dezember 2023, 21.00 Uhr

