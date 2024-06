"Hart aber fair": Diese Gäste diskutieren heute über die Fußball-EM

Die Fußball-EM startet im Juni 2024. Auch heute Abend, am 3.6.24, wird bei "Hart aber Fair" über die EM gesprochen. Alle Infos zum Thema und den Gästen finden Sie hier.

Louis Klamroth moderiert seit Januar 2023 "Hart aber Fair" in der ARD. In der Talkshow sollen Themen besprochen werden, die im Leben der Zuschauer und Zuschauerinnen relevant sind. Auch heute Abend, am 3. Juni 2024, gibt es wieder eine neue Ausgabe der Sendung. Los geht es wie üblich um 23.15 Uhr im Ersten. Was sind die Themen am heutigen Abend und welche Gäste werden sich äußern? Alle Infos zur aktuellen Sendung gibt es hier.

Thema bei "Hart aber Fair" am 3. Juni 2024

Die Europameisterschaft im eigenen Land. Im Juni 2024 startet die EM 2024 in Deutschland und viele Fußballfans haben die Hoffnung auf ein weiteres Sommermärchen. Aber wie kann das gelingen? Zuletzt konnte sich die deutsche Nationalmannschaft nicht unbedingt mit Erfolgen schmücken. Gelingt es der Nationalmannschaft wie auch im Jahr 2006 die Gesellschaft zusammenzuführen? Diese Fragen stehen heute Abend bei "Hart aber Fair" im Fokus.

Die Gäste bei "Hart aber Fair" am 3. Juni 2024

Bei "Hart aber Fair" sind heute Abend sechs Gäste zu Besuch, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Unter ihnen sind beispielsweise ein Politiker, ein Singer und Songwriter und eine Sportjournalistin. Hier finden Sie einen Überblick über die Gäste am 3. Juni 2024:

Lars Klingbeil : Er ist SPD-Parteichef und sitzt seit 2009 dauerhaft im Bundestag . Lars Klingbeil ist 46 Jahre alt.

Er ist SPD-Parteichef und sitzt seit 2009 dauerhaft im . ist 46 Jahre alt. Lena Cassel : Sie ist Sportjournalistin, Moderatorin und Podcasterin. In ihrem Podcast "Fußball MML Daily" fasst sie zusammen mit Maik Nöcker jeden Morgen die fußballerische Nachrichtenlage zusammen.

Sie ist Sportjournalistin, Moderatorin und Podcasterin. In ihrem Podcast "Fußball MML Daily" fasst sie zusammen mit jeden Morgen die fußballerische Nachrichtenlage zusammen. Fredi Bobic : Er ist Europameister und Sport-Manager. 1996 wurde er mit seinem Team in England Europameister. Seit 2024 ist er bei DAZN als Experte tätig.

Er ist Europameister und Sport-Manager. 1996 wurde er mit seinem Team in Europameister. Seit 2024 ist er bei als Experte tätig. Fatmire Alushi : Sie ist Welt- und Europameisterin im Fußball. Die heute 36-Jährige war lange als Mittelfeldspielerin und Stürmerin in der deutschen Nationalmannschaft tätig.

Sie ist Welt- und Europameisterin im Fußball. Die heute 36-Jährige war lange als Mittelfeldspielerin und Stürmerin in der deutschen Nationalmannschaft tätig. Tim Bedzko: Er ist Singer und Songwriter und war früher Jugendspieler bei Union Berlin . Bekannt wurde er 2011 mit dem Lied "Nur noch kurz die Welt retten".

Er ist Singer und Songwriter und war früher Jugendspieler bei . Bekannt wurde er 2011 mit dem Lied "Nur noch kurz die Welt retten". Phillip Awounou: Er ist Journalist und Filmemacher. 2020 wurde Awounou vom Medium Magazin unter die Top-10 der Sportjournalisten des Jahres gewählt.

Übertragung von "Hart aber Fair" im TV und Stream

"Hart aber Fair" läuft am heutigen Abend um 23.15 Uhr in der ARD. Angesetzt ist die Sendung normalerweise für etwa 75 Minuten. Neben der Übertragung im linearen TV-Programm gibt es jedoch auch noch einen Stream auf der Webseite des Senders.

Wiederholung von "Hart aber Fair" am 3. Juni 2024

Auch nach der Erstausstrahlung gibt es noch die Möglichkeit, die Sendung zur Fußball-EM 2024 anzuschauen. Zum einen steht die Ausgabe in der ARD-Mediathek zur freien Verfügung und zum anderen wird es drei Wiederholungen im linearen TV-Programm geben. Hier finden Sie den Überblick:

Dienstag, 4. Juni 2024, 3.55 Uhr, Das Erste

Dienstag, 4. Juni 2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

Mittwoch, 5. Juni 2024, 0.55 Uhr, 3sat

Wann läuft die nächste Sendung von "Hart aber Fair"?

Üblicherweise läuft "Hart aber Fair" mit Louis Klamroth immer montags in der ARD. Demnach ist die nächste Sendung für Montag, den 10. Juni 2024, angesetzt. Am 10. Juni 2024 startet die Übertragung jedoch bereits um 21 Uhr. (lob)