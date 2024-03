"Hart aber fair" heute am 4.3.24: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Hart aber fair" heute am 4.3.24 diskutieren sieben Gäste über ein ernstes Thema. Hier erfahren Sie, wer dabei ist und worum es in der Talkshow geht.

Wenn Louis Klamroth bei " Hart aber fair" heute Abend auf Sendung geht, hat er sieben Gäste im Studio. Wer ist dabei?

Hier finden Sie die Infos zur Talkshow, die am 4.3.24 ab 21 Uhr in der ARD zu sehen ist. Dabei geht es nicht nur um die Gäste, sondern unter anderem auch um das Thema, die Wiederholung der Sendung und die nächsten Sendetermine.

"Hart aber fair": Gäste heute am 4.3.24

Vier der sieben Gäste bei "Hart aber fair" heute Abend sind Politiker oder Politikerinnen von verschiedenen Parteien. Das ist die Übersicht über alle Teilnehmer der Diskussion, wie der Sender sie angekündigt und vorgestellt hat:

Anton Hofreiter (Grüne): Vorsitzender Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Vorsitzender Ausschuss für die Angelegenheiten der Serap Güler ( CDU ): Mitglied im Bundesvorstand und im Verteidigungsausschuss

Mitglied im Bundesvorstand und im Verteidigungsausschuss Jan van Aken (Linke): arbeitet bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu internationalen Krisen- und Konfliktgebieten

arbeitet bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu internationalen Krisen- und Konfliktgebieten Jessica Rosenthal ( SPD ): Bundestagsabgeordnete, Ex-Vorsitzende der Jusos

Bundestagsabgeordnete, Ex-Vorsitzende der Jusos Ottogerd Karasch: ehemaliger Berufssoldat, Survival-Profi und Youtuber "Otto Bulletproof"

ehemaliger Berufssoldat, Survival-Profi und Youtuber "Otto Bulletproof" André Wüstner : Oberst und Bundesvorsitzender des Deutschen BundeswehrVerbandes e.V

Oberst und Bundesvorsitzender des Deutschen BundeswehrVerbandes e.V Daniel Untch : Referent für Friedensbildung beim Zentrum Oekumene der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck

Thema bei "Hart aber fair" heute am 4.3.24

Das aktuelle Thema von "Hart aber fair" lautet so: "Aufrüsten statt Abrüsten: Muss Deutschland wirklich kriegstüchtig werden?". Die Gäste diskutieren daher unter anderem darüber, ob die Wehrpflicht zurückkehren sollte und wie sich die Gesellschaft in diesen Krisenzeiten verändert.

Der Sender nennt mehrere Aufhänger für dieses Thema: Der Krieg in der Ukraine geht in das dritte Jahr, Wladimir Putin droht Europa mit Atombomben und Donald Trump könnte bei einer Wiederwahl die Nato vor eine Zerreißprobe stellen.

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" läuft am 4.3.24 ab 21 Uhr in der ARD. Es gibt aber nicht nur eine Übertragung im Free-TV, sondern auch kostenlos einen Live-Stream auf der Seite der ARD.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Zur "Hart aber fair"-Sendung vom 4.3.24 gibt es gleich drei Wiederholungen im Fernsehen. Das sind alle Sendetermine der aktuellen Folge 781:

4.3.2024, 21.00 Uhr: ARD

5.3.2024, 02.05 Uhr: ARD

5.3.2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

6.3.2024, 00.55 Uhr, 3Sat

Unabhängig von einer bestimmten Sendezeit lässt sich "Hart aber fair" immer auch in der Mediathek der ARD im Online-Stream nachholen. Am Dienstagnachmittag wird auch eine Fassung veröffentlicht, die von Louis Klamroth kommentiert und um redaktionelle Inhalte ergänzt wird.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" ist in der Regel montags ab 21 Uhr in der ARD zu sehen. Am 1. April (Ostermontag 2024) und am 8. April fällt die Talkshow allerdings aus. Aktuell wurden daher nur diese Sendetermine bis einschließlich 25. März angekündigt:

04. März 2024, 21.00 Uhr

11. März 2024, 21.00 Uhr

18. März 2024, 21.00 Uhr

25. März 2024, 21.00 Uhr

