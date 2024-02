"Hart aber fair" gestern am 5. Februar 2024: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Hart aber fair" gestern am 5. Februar 2024 ging es um ein Thema, das viele Menschen zum Demonstrieren auf die Straße bringt. Diese Gäste diskutieren darüber.

Als Louis Klamroth mit seiner Talkshow " Hart aber fair" gestern Abend auf Sendung ging, hatte er acht Gäste im Studio. Es ist die zweite Folge mit einem neuen Konzept. Die ARD hatte dazu mitgeteilt: "Der neue Studioaufbau mit Townhall-Charakter setzt neben der Politik vor allem die Bürgergäste in Szene: Ihre Stimmen und Perspektiven bekommen einen noch größeren Stellenwert."

Wer waren die Gäste bei "Hart aber fair" gestern am 5. Februar 2024? Und um welches Thema ging es? Hier bekommen Sie die wichtigsten Infos zur ARD-Talkshow - auch zu Sendetermin, Übertragung und Wiederholung.

"Hart aber fair": Gäste gestern am 5. Februar 2024

Vier der acht Teilnehmer der Diskussion sind Politiker. Und die anderen? Das sind die Gäste von "Hart aber fair" heute, wie der Sender sie angekündigt hat:

Mario Voigt ( CDU ): Vorsitzender im Landesverband Thüringen

Vorsitzender im Landesverband Lamya Kaddor (Grüne): Bundestagsabgeordnete und Leiterin der Arbeitsgruppe Inneres und Heimat, innenpolitische Sprecherin

Bundestagsabgeordnete und Leiterin der Arbeitsgruppe Inneres und Heimat, innenpolitische Sprecherin Tino Schomann ( CDU ): Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg

Landrat des Leif-Erik Holm ( AfD ): Bundestagsabgeordneter und Wirtschaftspolitischer Sprecher

Bundestagsabgeordneter und Wirtschaftspolitischer Sprecher Collien Ulmen-Fernandes : Schauspielerin und Moderatorin

Schauspielerin und Moderatorin Ulf Buermeyer : Jurist und Podcaster von "Lage der Nation"

Jurist und Podcaster von "Lage der Nation" Celia Šašić: DFB-Vizepräsidentin

DFB-Vizepräsidentin Hildegard Müller : Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie ( VDA )

Thema bei "Hart aber fair" gestern am 5. Februar 2024

Konkret lautet das Thema bei "Hart aber fair" so: "Was hilft gegen die extrem Rechten: zuhören, demonstrieren, verbieten?". Es nimmt damit auch Bezug auf die vielen Demos gegen Rechtsextremismus und die AfD in Deutschland.

Wie der Sender in der Ankündigung der Talkshow-Folge schreibt, sehen 40 Prozent der Deutschen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus aktuell als größte Gefahr für die Demokratie. Gleichzeitig wirft er die Frage auf, was das richtige Vorgehen sei: Die AfD verbieten, die Partei ausgrenzen oder den Wählern zuhören?

Übertragung: "Hart aber fair" gestern im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" lief gestern am 5. Februar 2024 ab 21 Uhr in der ARD. Wer die Folge lieber im Live-Stream sehen möchtet, findet die Übertragung auf der Seite der ARD.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Zur "Hart aber fair"-Sendung vom 5. Februar 2024 gibt es drei Wiederholungen auf verschiedenen Sendern und zu sehr verschiedenen Sendezeiten. Das sind alle Sendetermine zur aktuellen Folge 778:

5. Februar 2024, 21.00 Uhr: ARD

6. Februar 2024, 02.50 Uhr: ARD

6. Februar 2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

7. Februar 2024, 01.00 Uhr, 3Sat

Die Folgen von "Hart aber fair" stehen nach der Veröffentlichung auch in der Mediathek der ARD bereit. Am Dienstagnachmittag erscheint dort eine Fassung, die von Louis Klamroth kommentiert und die um redaktionelle Inhalte ergänzt wird.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" wird meistens am Montag ab 21 Uhr in der ARD gezeigt. Manchmal fällt die Sendung aber aus - so auch am 12. Februar. An dem Abend läuft stattdessen "Karneval in Köln 2024" in der ARD. Das sind die nächsten Sendetermine samt Sendezeit:

05. Februar 2024, 21.00 Uhr

19. Februar 2024, 21.00 Uhr

26. Februar 2024, 21.00 Uhr

04. März 2024, 21.00 Uhr

11. März 2024, 21.00 Uhr

(sge)