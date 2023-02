"Hart aber fair": Diese Gäste diskutieren heute über Gleichberechtigung

Sechs Gäste diskutieren bei "Hart aber fair" heute am 6. Februar 2023 über das Thema Gleichberechtigung. Wer ist dabei und wann geht es los?

Louis Klamroth und seine Gäste nehmen sich bei " Hart aber fair" heute Abend das Thema Gleichberechtigung vor. Die Ausgabe vom 6. Februar 2023 ist ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Hier bekommen Sie alle Informationen zur Talkshow in der Vorschau.

Thema bei "Hart aber fair" am 6. Februar 2023

Das Thema bei "Hart aber fair" lautet heute: "Von Herrenwitzen und Gendersternchen: Kaum echter Fortschritt bei der Gleichberechtigung?".

Die Gäste diskutieren also darüber, warum Frauen immer noch Nachteile bei Gehalt und Karriere haben. Helfen am Ende nur Gendern und Frauenquoten?

"Hart aber fair": Gäste heute am 6. Februar 2023

Diese Gäste sind bei "Hart aber fair" am 6. Februar 2023 dabei und werden über das Thema Gleichberechtigung diskutieren:

Collien Ulmen-Fernandes : Schauspielerin, Moderatorin, Kolumnistin

Schauspielerin, Moderatorin, Kolumnistin Lisa Schäfer : CDU-Kommunalpolitikerin, Mitglied der Jungen Union

CDU-Kommunalpolitikerin, Mitglied der Ursula Engelen-Kefer : Vizepräsidentin des Sozialverbands Deutschland , 1990 bis 2006 stellvertretende Vorsitzende des DGB , 1986 bis 2009 Mitglied im SPD-Bundesvorstand

Vizepräsidentin des Sozialverbands , 1990 bis 2006 stellvertretende Vorsitzende des , 1986 bis 2009 Mitglied im SPD-Bundesvorstand Matthias Distel : Musikproduzent, als " Ikke Hüftgold " bekannter Party-Schlagersänger

Musikproduzent, als " " bekannter Party-Schlagersänger Tobias Haberl : Autor für das SZ-Magazin, Buchautor "Der gekränkte Mann"

Autor für das SZ-Magazin, Buchautor "Der gekränkte Mann" Prof. Dr. Burkhard Sievers : Kardiologe, Chefarzt der Medizinischen Klinik I am Sana Klinikum Remscheid , stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Geschlechtsspezifische Medizin

"Hart aber fair": Das ist Moderator Louis Klamroth

Louis Klamroth moderiert "Hart aber fair" seit Anfang des Jahres und übernahm die Sendung dabei von Frank Plasberg. Außerdem hat er mit "Klamroths Konter" schon seit 2016 eine eigene Talkshow auf n-tv.

Bekannt wurde er in jungen Jahren aber erst einmal nicht als Moderator, sondern als Schauspieler. So war er unter anderem im Film "Das Wunder von Bern" von 2003 zu sehen.

Übertragung von "Hart aber fair" im TV oder Live-Stream

"Hart aber fair" wird montags in der ARD gezeigt. Die aktuelle Folge vom 6. Februar 2023 läuft von 22.50 bis 0.05 Uhr im Free-TV und parallel auch online im Live-Stream auf der Website des Senders.

"Hart aber fair": Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Wer "Hart aber fair" verpasst, kann die aktuelle Folge wie gewohnt in der ARD-Mediathek nachholen. Er gibt aber auch mehrere Wiederholungen im Fernsehen. Hier die Übersicht der Termine:

7. Februar 2023, 01.50 Uhr, ARD

7. Februar 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

8. Februar 2023, 01.40 Uhr, 3Sat

"Hart aber fair": Sendetermine der ARD-Talkshow

Normalerweise ist 21 Uhr die Sendezeit von "Hart aber fair" - so wie heute am 6. Februar 2023 kann die sich aber auch nach hinten verschieben. Am 20. Februar fällt die Folge komplett aus - dann wird nämlich der Rosenmontag 2023 das Programm der ARD bestimmen.

Das sind die nächsten Sendetermine samt Sendezeit der Talkshow "Hart aber fair":

06. Februar 2023, 22.50 Uhr (Folge 534)

13. Februar 2023, 21.00 Uhr (Folge 535)

27. Februar 2023, 21.00 Uhr (Folge 536)

