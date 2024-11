"Hart aber fair" heute am 11.11.24: Das sind die Gäste und das Thema

Bei „Hart aber fair“ heute Abend nehmen sich gleich sieben Gäste ein aktuelles Thema vor. Moderator Louis Klamroth hat dabei auch Spitzenpolitiker im Studio.

Wer sind die Gäste und was ist das Thema von „Hart aber fair“ am 11.11.24? Hier bekommen Sie diese und weitere Infos zur aktuellen Ausgabe der Talkshow, die ab 21 Uhr in der ARD zu sehen ist. Eines sei schon einmal vorweggenommen: Obwohl der 11.11. sowohl Faschingsbeginn 2024 als auch St. Martin ist, wird es bei diesem Thema wohl weder fröhlich noch besinnlich zugehen.

"Hart aber fair": Gäste heute am 11.11.24

Zur Diskussionsrunde von Louis Klamroth gehören bekannte Politikerinnen und Politiker, Journalisten und Menschen, die andere Einblicke in die deutsche Wirtschaft geben können. Das sind die Gäste bei „Hart aber fair“ heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Matthias Miersch (SPD): Generalsekretär

Wolfgang Kubicki (FDP): Bundestagsvizepräsident

Dorothee Bär (CSU): stellvertretende Parteivorsitzende

Robin Alexander: stellvertretender Chefredakteur von Welt und Welt am Sonntag

Christina Böhm: Geschäftsführerin eines Malereibetriebs

Marcel Fratzscher: Präsident Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

Stefan Schulz: Podcaster mit „Die Neuen Zwanziger“ und Soziologe

Thema bei "Hart aber fair" heute am 11.11.24

An diesem Thema kommt „Hart aber fair“ eigentlich gar nicht vorbei: Es geht in der aktuellen Sendung um das Scheitern der Ampel-Regierung und die Neuwahlen, die es spätestens im März 2025 geben soll. Konkret lautet der Titel der Folge so: „Ampel weg, Probleme bleiben: Wie geht ein Neuanfang?“.

Nach langem Streit über die Themen Haushalt und Wirtschaft hatte Bundeskanzler Olaf Scholz in der vergangenen Woche Christian Lindner als Finanzminister entlassen. Die FDP ist daraufhin effektiv aus der Ampel-Regierung ausgestiegen, die nun keine Mehrheit mehr hat. Olaf Scholz hat angekündigt, am 15. Januar die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen, um den Weg für Neuwahlen freizumachen, die Ende März stattfinden sollen. Vor allem die Union mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz macht allerdings Druck, dass die Vertrauensfrage und die Neuwahlen noch früher stattfinden sollen. Umfragen zur Bundestagswahl 2025 werden aktuell auch deutlich von der Union aus CDU und CSU angeführt.

In der Ankündigung zur Sendung werden einige Fragen aufgeworfen, um die es in der Diskussion von Louis Klamroth und seinen Gästen gehen soll: Gibt es Neuwahlen erst im März oder schon früher? Was kann eine Minderheitsregierung aus SPD und Grünen bis dahin noch erreichen? Und wie bereitet sich die Union auf einen möglichen Machtwechsel vor?

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV oder Live-Stream

"Hart aber fair" ist am 11.11.24 ab 21 Uhr in der ARD zu sehen. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch kostenlos einen Live-Stream auf der Seite der ARD.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV oder in der Mediathek

Zur „Hart aber fair“-Sendung vom 11.11.24 gibt es drei Wiederholungen im Fernsehen. Die laufen auf verschiedenen Sendern zu unterschiedlichen Sendezeiten.

Das sind alle Sendetermine zur aktuellen Folge 802 von „Hart aber fair“ mit der Erstausstrahlung und den drei Wiederholungen;

11.11.2024, 21.00 Uhr: ARD

12.11.2024, 02.15 Uhr: ARD

12.11.2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

13.11.2024, 01.00 Uhr, 3Sat

Unabhängig von den Wiederholungen im TV werden die Folgen von „Hart aber fair“ auch im Online-Stream in der Mediathek der ARD veröffentlicht. Ab Mittwoch erscheint dort auch eine Fassung, die Kommentare von Louis Klamroth enthält und um redaktionelle Inhalte ergänzt wurde.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair“ läuft in der Regel montags ab 21 Uhr in der ARD. Manchmal gibt es aber Verschiebungen bei der Sendezeit. So ist die Folge vom 25. November erst später am Abend zu sehen. Außerdem legt die Talkshow bald eine kurze Pause ein: Am 2. und am 9. Dezember fällt sie aus, meldet sich dann aber noch vor Weihnachten wieder zurück. Das sind die angekündigten Sendetermine samt Sendezeit:

11.11.2024, 21.00 Uhr: Folge 802

18.11.2024, 21.00 Uhr: Folge 803

25.11.2024, 22.05 Uhr: Folge 804

16.12.2024, 21.00 Uhr: Folge 805

