"Hart aber fair" heute am 16.12.24: Das sind die Gäste und das Thema

Wenn Louis Klamroth mit „Hart aber fair“ heute Abend auf Sendung geht, hat er sechs Gäste im Studio. Er diskutiert mit ihnen über ein aktuelles Thema.

In diesem Artikel finden Sie die wichtigsten Infos zur letzten Ausgabe der ARD-Talkshow vor der Winterpause. Die Folge läuft am 16.12.24 ab 21.10 Uhr. Hier geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die Frage, wann „Hart aber fair“ aus der Pause zurückkehrt.

"Hart aber fair": Gäste heute am 16.12.24

Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Diskussion gehören vier Politiker, eine Ford-Angestellte und eine Journalistin. Das sind die Gäste bei „Hart aber fair“ heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Saskia Esken (SPD): Parteivorsitzende

Reiner Haseloff (CDU): Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt

Christian Dürr (FDP): Fraktionsvorsitzender im Bundestag

Svenja Bolldorf: Angestellte bei Ford in Köln

Gregor Gysi (Die Linke): Bundestagsabgeordneter

Melanie Amann: stellvertretende Chefredakteurin von Der Spiegel

Thema bei "Hart aber fair" heute am 16.12.24

Das Thema der aktuellen „Hart aber fair“-Folge wird vom Sender so angegeben: „Politik in der Vertrauenskrise: Wer hat jetzt den Plan für Deutschland?“. Damit zielt die Talkshow auf die Bundestagswahl 2024 am 23. Februar ab. In den aktuellen Umfragen zur Neuwahl liegt aktuell die Union aus CDU und CSU mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz vorn. Die SPD setzt auf den jetzigen Bundeskanzler Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten. Die AfD hat Alice Weidel als Kanzlerkandidatin nominiert und bei den Grünen führt Robert Habeck den Wahlkampf an.

Der Sender wirft einige Fragen für die Diskussion auf: Was haben die Parteien mit Deutschland vor? Und kann verlorenes Vertrauen bis zum Termin der Bundestagswahl 2025 zurückgewonnen werden?

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV oder Live-Stream sehen

"Hart aber fair" ist heute am 16.12.24 ein paar Minuten später als gewohnt ab 21.10 Uhr in der ARD zu sehen. Außerdem wird ein Live-Stream angeboten, der sich kostenlos und ohne Anmeldung auf der Seite der ARD aufrufen lässt.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Zur "Hart aber fair"-Sendung vom 16.12.24 gibt es gleich drei Wiederholungen, die auf drei unterschiedlichen Sendern gezeigt werden. Das sind alle Sendetermine der aktuellen Folge 806 - also die Erstausstrahlung und die drei Wiederholungen:

16.12.24, 21.10 Uhr: ARD

17.12.2024, 02.30 Uhr: ARD

17.12.2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

18.12..2024, 01.00 Uhr, 3Sat

Wer „Hart aber fair“ verpasst hat und nachholen möchte, ist für eine Wiederholung nicht zwingend an eine bestimmte Sendezeit gebunden. Es ist nämlich auch möglich, die Folgen nach der Ausstrahlung im Stream in der Mediathek der ARD zu sehen. Am Mittwoch wird dort zusätzlich eine Fassung veröffentlicht, die von Louis Klamroth kommentiert und um redaktionelle Inhalte ergänzt wird.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" ist läuft normalerweise montags ab 21 Uhr in der ARD. Nach der aktuellen Folge geht die Talkshow aber erst einmal in die Winterpause. Sie kehrt dann am 13. Januar 2025 zurück und läuft dann wieder regelmäßig. Das sind die nächsten Sendetermine von „Hart aber fair“ mit Sendezeit:

16.12.2024, 21.10 Uhr: Folge 806

13.01.2025, 21.00 Uhr: Folge 807

20.01.2025, 21.15 Uhr, Folge 808

27.01.2025, 21.00 Uhr: Folge 809

