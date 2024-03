"Hart aber fair" heute am 18.3.24: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Hart aber fair" heute am 18.3.23 hat Louis Klamroth prominente Gäste im Studio. Wer ist dabei und um welches Thema geht es bei der ARD-Talkshow?

Bei " Hart aber fair" heute Abend treffen unter anderem Karl Lauterbach und ein Youtuber aufeinander. Insgesamt sind es sieben Gäste, mit denen Moderator Louis Klamroth diskutiert.

Um welches Thema geht es dabei? Wer sind die Gäste? Wann laufen Wiederholungen. Hier bekommen Sie die Infos zur Talkshow, die am 18.3.24 ab 21 Uhr in der ARD zu sehen ist.

"Hart aber fair": Gäste heute am 18.3.24

Das Thema wird weiter unten genauer ausgeführt. Hier bekommen Sie erst einmal die Übersicht über die Gäste bei "Hart aber fair" heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Karl Lauterbach ( SPD ): Bundesgesundheitsminister

Bundesgesundheitsminister Muhanad Al-Halak ( FDP ): Bundestagsabgeordneter

Bundestagsabgeordneter Sascha Lobo : Digitalexperte und Spiegel-Kolumnist

Digitalexperte und Spiegel-Kolumnist Tara-Louise Wittwer ("WasTaraSagt"): Autorin, Kulturwissenschaftlerin & Content Creatorin

Autorin, Kulturwissenschaftlerin & Content Creatorin Silke Müller: Schulleiterin in Niedersachsen und Buchautorin

Schulleiterin in und Buchautorin Alexander Prinz : Youtuber "Der Dunkle Parabelritter" und Autor

: Youtuber "Der Dunkle Parabelritter" und Autor Mischa: Anwältin in Düsseldorf , debattiert in Livestreams mit AfD-Anhängerinnen und Anhängern

Thema bei "Hart aber fair" heute am 18.3.24

Das Thema bei "Hart aber fair" lautet am 18.3.24 so: "Populismus, Hass und Fakes: Wie gefährlich sind soziale Medien?". In der Ankündigung zur Sendung heißt es, dass die Jüngeren vor allem über TikTok zu erreichen seien - was von den Parteien in Deutschland die AfD am besten zu nutzen weiß.

Die Gäste diskutieren allgemein darüber, wie gefährlich Plattformen wie TikTok, Instagram, X oder Facebook sind und wie sich dort Hass und Populismus bekämpfen lassen. Es wird auch die Frage gestellt, ob sogar Verbote sinnvoll sein könnten. Damit wird die Diskussion um TikTok in den USA aufgegriffen. Ein Gesetzentwurf sieht dort vor, dass TikTok die Verbindungen nach China durch einen Verkauf kappen soll - oder andernfalls in den USA verboten wird.

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" ist am 18.3.24 ab 21 Uhr in der ARD zu sehen. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es einen Live-Stream auf der Seite der ARD.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Zur "Hart aber fair"-Sendung vom 18.3.24 gibt es nicht nur eine Wiederholung, sondern gleich drei. Die laufen auf drei verschiedenen Sendern zu recht unterschiedlichen Sendezeiten. Das sind alle Sendetermine zur Folge 783 im Überblick:

18.3.2024, 21.00 Uhr: ARD

19.3.2024, 01.50 Uhr: ARD

19.3.2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

20.3.2024, 00.55 Uhr, 3Sat

Zusätzlich gibt es die Wiederholung auch im Stream in der Mediathek der ARD. Am Dienstagnachmittag erscheint dort auch eine Fassung, die von Louis Klamroth kommentiert und um redaktionelle Inhalte ergänzt wird.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" läuft in der Regel montags ab 21 Uhr in der ARD. Allerdings geht die Talkshow nach der nächsten Folge in eine Pause. Für den 1. April (Ostermontag 2024), 8. April, 15. April und den 22. April wurden keine neuen Folgen angekündigt. Damit stehen im ARD-Programm aktuell nur zwei Sendetermine für die Talkshow:

18. März 2024, 21.00 Uhr

25. März 2024, 21.00 Uhr

