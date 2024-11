"Hart aber fair" heute am 18.11.24: Das sind die Gäste und das Thema

Wenn Louis Klamroth mit „Hart aber fair“ heute Abend auf Sendung geht, dreht sich die Diskussion um ein „Trauma“. Hier erfahren Sie, um welches Thema es sich genau handelt und welche Gäste darüber diskutieren.

Außerdem bekommen Sie weitere Infos zur aktuellen Folge der Talkshow „Hart aber fair“, die am 18.11.24 ab 21 Uhr in der ARD zu sehen ist. Wir informieren über die Übertragung, die Wiederholung und die kommenden Sendetermine.

"Hart aber fair": Gäste heute am 18.11.24

Unter anderem gehören Karl Lauterbach und Eckart von Hirschhausen zur Diskussionsrunde. Das sind alle Gäste von „Hart aber fair“ heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Karl Lauterbach (SPD): Bundesgesundheitsminister

Eckart von Hirschhausen: Wissenschaftsjournalist und Arzt

Alena Buyx: Medizinethikerin

Heribert Prantl: Autor und Kolumnist Süddeutsche Zeitung

Melanie Eckert: Psychologin und Co-Gründerin von „Krisenchat“

Elena Lierck: Mutter einer Long-Covid-Patientin

Klaus Stöhr: Epidemiologe und Virologe

Thema bei "Hart aber fair" heute am 18.11.24

„Das Corona-Trauma: Was hat die Pandemie mit uns gemacht?“ - so lautet das konkrete Thema der aktuellen „Hart aber fair“-Sendung. Wie der Sender in der Ankündigung schreibt, kämpfen weiterhin viele Menschen mit den Folgen der Pandemie – zum Beispiel, weil sie unter Long Covid leiden oder in eine psychische Krise geraten sind. Und auch gesellschaftlich hätten die Pandemie und die Diskussion über die richtigen Maßnahmen tiefe Gräben hinterlassen.

Der Sender nennt außerdem einige Fragen, um die es in der aktuellen Ausgabe von „Hart aber fair gehen soll. Wurden die Ereignisse der Corona-Pandemie ausreichend aufgearbeitet? Und wurden junge Menschen in der Pandemie vergessen?

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV oder Live-Stream

"Hart aber fair" wird heute am 18.11.24 ab 21 Uhr in der ARD gezeigt. Es gibt aber nicht nur eine Übertragung im Free-TV, sondern auch kostenlos einen Live-Stream auf der Seite der ARD.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV oder in der Mediathek

Wer die „Hart aber fair“-Sendung vom 18.11.24 verpasst hat, hat gleich bei drei Wiederholungen die Chance, sie im Fernsehen nachzuholen. Die Wiederholungen laufen auf unterschiedlichen Sendern zu verschiedenen Sendezeiten. Zwei sind mitten in der Nacht zu sehen, die dritte läuft zur besten Sendezeit.

Das sind alle Sendetermine zur aktuellen Folge 803 von „Hart aber fair“ mit der Erstausstrahlung und den drei Wiederholungen;

18.11.2024, 21.00 Uhr: ARD

19.11.2024, 02.05 Uhr: ARD

19.11.2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

20.11.2024, 03.10 Uhr, 3Sat

Wenn Ihnen keiner der Sendetermine passt, können Sie die Folge auch in der Mediathek der ARD nachholen. Dort steht die Sendung im Online-Stream als Wiederholung bereit. Ab Mittwoch ist dort auch eine Fassung aufrufbar, die um Kommentare von Louis Klamroth und redaktionelle Inhalte ergänzt wurde.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair“ ist montags ab 21 Uhr in der ARD zu sehen - zumindest in den meisten Wochen. Es kann aber zu Verschiebungen bei der Sendezeit kommen, wie es auch am 25. November der Fall sein wird. Außerdem gibt es am 2. und am 9. Dezember gar keine Folgen, sondern dann erst wieder am 16. Dezember. Das sind die angekündigten Sendetermine für die nächsten Wochen samt Sendezeit:

18.11.2024, 21.00 Uhr: Folge 803

25.11.2024, 22.05 Uhr: Folge 804

16.12.2024, 21.00 Uhr: Folge 805

