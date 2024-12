"Hart aber fair" heute am 2.12.24: Das sind die Gäste und das Thema

Wenn Louis Klamroth mit „Hart aber fair“ heute Abend auf Sendung geht, hat er sechs Gäste im Studio. Er spricht mit ihnen über ein Thema, bei dem es um Hass und Gewalt geht.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Talkshow „Hart aber fair“ vom 2.12.24, die später als gewohnt in der ARD läuft. Dabei geht es nicht nur um das Thema und die Gäste, sondern auch um die Sendezeit, die Übertragung und die Wiederholung.

"Hart aber fair": Gäste heute am 2.12.24

Fünf Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer gehören zur aktuellen Diskussionsrunde. Das sind die Gäste bei „Hart aber fair“ heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Ricarda Lang (Grüne): bis November 2024 Parteivorsitzende

Dorothee Bär (CSU): stellvertretende Parteivorsitzende

Romy Stangl: kämpft mit dem Verein One Billion Rising für den Schutz von Frauen und erlebte selbst häusliche Gewalt

Collien Ulmen-Fernandes: Schauspielerin und Moderatorin

Fikri Anil Altintas: Autor, Botschafter der UN-Kampagne #HeForShe

Frauke Rostalski: Rechtswissenschaftlerin, Philosophin und Mitglied des Deutschen Ethikrats

Thema bei "Hart aber fair" heute am 2.12.24

Das Thema in der aktuellen Sendung von „Hart aber fair“ lautet konkret so: „Hass und Gewalt gegen Frauen: Ist Empörung genug?“. Der Sender schreibt dazu, dass Gewalt und Hass gegen Frauen nicht nur Alltag seien, sondern dass die Zahl der Straftaten gegen Frauen auch noch zunehme. „In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 360 Frauen getötet, weil sie Frauen waren“, heißt es in der Ankündigung zur Sendung.

Der Sender wirft einige Fragen auf, über die Louis Klamroth und seine Gäste bei „Hart aber fair“ diskutieren: Wie lassen sich Frauen besser vor Gewalt schützen? Kann das Gewalthilfegesetz etwas ändern, das von SPD und Grünen vorgelegt wurde? Und welche Formen von Ungerechtigkeit erleben Frauen?

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV oder Live-Stream

"Hart aber fair" ist am 2.12.24 später als gewohnt in der ARD zu sehen: Die Folge beginnt erst um 22.45 Uhr. Die Übertragung gibt es dabei nicht nur im Free-TV. Es wird auch kostenlos ein Live-Stream auf der Seite der ARD angeboten.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV oder in der Mediathek sehen

Zur „Hart aber fair“-Sendung vom 2.12.24 gibt es zwei Wiederholungen. Eine Wiederholung läuft zur besten Sendezeit, die andere mitten in der Nacht.

Das sind alle Sendetermine zur aktuellen Folge 805 von „Hart aber fair“ mit der Erstausstrahlung und den Wiederholungen:

02.12.2024, 22.45 Uhr: ARD

03.12.2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

04.12.2024, 02.35 Uhr, 3Sat

Unabhängig von einer bestimmten Sendezeit lässt sich „Hart aber fair“ auch im Online-Stream in der Mediathek der ARD nachholen. Ab Mittwoch ist dort auch eine Fassung verfügbar, die um Kommentare von Louis Klamroth und redaktionelle Inhalte ergänzt wurde.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair“ läuft in den meisten Wochen montags ab 21 Uhr in der ARD. In der kommenden Woche fällt die Folge allerdings aus. Danach kehrt die Talkshow am 16. Dezember noch einmal vor Weihnachten zurück, bevor sie bis zum 13. Januar in eine kleine Pause geht. Das sind damit die nächsten Sendetermine:

02.12.2024, 22.45 Uhr: Folge 805

16.12.2024, 21.00 Uhr: Folge 806

13.01.2024, 21.00 Uhr: Folge 807