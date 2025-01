„Hart aber fair“ heute am 20.1.25: Das sind die Gäste und das Thema

Donald Trump wird heute am 20. Januar 2025 in das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten eingeführt. Welche Folgen hat der Amtswechsel für Deutschland? Wie geht der mächtigste Mann der Welt nun vor? Wird die deutsche Wirtschaft darunter leiden? Über diese und weitere Fragen wird heute Abend bei „Hart aber fair“ diskutiert. Dafür hat Moderator Louis Klamroth sechs Gäste zu sich ins Studio eingeladen.

Auch heute bietet die Talkshow den Zuschauern zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv einzubringen. Über verschiedene Kanäle können sie ihre Meinungen, Fragen und Anliegen äußern. Einzelne Zuschauer kommen dabei direkt in der Sendung zu Wort. Zusätzlich präsentiert das Format eine Zusammenfassung der Zuschauermeinungen, befragt Passanten im ganzen Land und spiegelt die Ansichten der Bürger wider. Diese werden den Gästen in der Runde zusammen mit Umfragedaten und Fakten gegenübergestellt, um eine vielschichtige Diskussion zu fördern.

Hier in diesem Artikel lesen Sie alle wichtigen Informationen rund um Thema, Gäste, Übertragung und Wiederholung von „Hart aber fair“ heute am 20. Januar 2025.

„Hart aber fair“: Gäste heute am 20.1.25

Die heutige Folge der Sendung „Hart aber fair“ widmet sich einem aktuellen Thema, das im weiteren Verlauf ausführlich behandelt wird. Zunächst erhalten Sie jedoch eine Übersicht über die Gäste des Abends, wie sie vom Sender vorgestellt wurden:

Karl Lauterbach (SPD): Bundesgesundheitsminister

Rüdiger Lucassen (AfD): Verteidigungspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion

Thomas Hayo: Creative Director, deutscher und amerikanischer Staatsbürger

Markus Feldenkirchen: Autor des Spiegel und Podcaster

Juli Zeh: Schriftstellerin

Sarna Röser: Unternehmerin und Initiatorin von Unternehmer in Bewegung (UiB)

Thema bei "Hart aber fair" heute am 20.1.25

Bei „Hart aber fair“ geht es heute um die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus. Bereits vor dem offiziellen Beginn seiner zweiten Amtszeit sorgte der US-Präsident mit Themen wie Grönland, Panama und Elon Musk für Schlagzeilen. Doch welche Auswirkungen wird seine erneute Präsidentschaft haben? Welche Konsequenzen könnten sich für Deutschland ergeben – insbesondere für die Wirtschaft? Und inwiefern beeinflusst Trumps Politik möglicherweise den Bundestagswahlkampf? Über all diese Fragen debattieren die Gäste bei „Hart aber fair“ am 20. Januar 2025.

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV oder Live-Stream

Im direkten Anschluss an zwei Sondersendungen zur Amtseinführung von Donald Trump, wird Folge 808 von „Hart aber fair“ am 20. Januar 2025, um 21.30 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Zeitgleich zur TV-Ausstrahlung können Sie die neue Ausgabe auch im kostenlosen Stream der ARD-Mediathek verfolgen.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Nach der Ausstrahlung ist die vollständige Folge von „Hart aber fair“ in der ARD-Mediathek abrufbar. Darüber hinaus wird die Ausgabe mehrfach im Fernsehen erneut gezeigt. Die genauen Sendetermine der Wiederholungen finden Sie hier:

Dienstag, 21. Januar 2025, 01.50 Uhr: ARD

Dienstag, 21. Januar 2025, 20.15 Uhr: tagesschau24

Mittwoch, 22. Januar 2025, 01.00 Uhr: 3sat

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

In der Regel läuft die Talkshow „Hart aber fair“ immer montags ab 21 Uhr in der ARD. Die genaue Sendezeit kann jedoch je nach Programmverlauf variieren. Die Sendetermine für die nächsten Ausgaben lauten wie folgt:

Montag, 27. Januar 2025, 21.00 Uhr: Folge 809

Montag, 3. Februar 2025, 21.00 Uhr: Folge 810

Montag, 10. Februar 2025, 21.15 Uhr: Folge 811

Montag, 24. Februar 2025, 21.00 Uhr: Folge 812