"Hart aber fair" heute am 21.10.24: Das sind die Gäste und das Thema

Sechs Gäste hat Moderator Louis Klamroth heute Abend bei „Hart aber fair“ im Studio. In diesem Artikel erfahren Sie, um wen es sich handelt und über welches Thema sie diskutieren.

Darüber hinaus bekommen Sie weitere Informationen zur Talkshow „Hart aber fair“ vom 21.10.24, die ab 21 Uhr in der ARD zu sehen ist. Dabei geht es unter anderem um die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Hart aber fair": Gäste heute am 21.10.24

Als Erstes geben wir einen Überblick über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussion. Das sind die Gäste von „Hart aber fair“ heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat.

Franziska Brandmann (FDP): Vorsitzende der Jungen Liberalen

Philipp Türmer (SPD): Vorsitzender der Jusos

Sirkka Jendis: Geschäftsführerin der Tafel Deutschland

Hermann-Josef Tenhagen: Chefredakteur von Finanztip

Heike Oeser: gelernte Bankfachwirtin, will bald in Rente gehen

Georg Kofler: Unternehmer und langjähriger Investor bei „ Die Höhle der Löwen “

Thema bei "Hart aber fair" heute am 21.10.24

In der aktuellen Sendung von „Hart aber fair“ geht es um das Thema Rente. Konkret lautet der Titel der Folge so: „Machtkampf um die Rente: Verlieren die Jungen gegen die Boomer?“.

In der Ankündigung zur Talkshow heißt es dazu vom Sender: „Immer mehr Rentnerinnen und Rentner, immer weniger Junge, die Beiträge zahlen – das ist das Dilemma unseres Rentensystems.“ Und es werden Fragen aufgeworfen, über die Louis Klamroth und seine Gäste diskutieren: Was ist nötig, damit die Rente sicher ist und gleichzeitig junge Menschen nicht zu stark belastet werden? Und sind die Pläne der Ampel-Regierung gerecht?

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV oder Live-Stream

"Hart aber fair" ist heute am 21.10.24 zur gewohnten Sendezeit zu sehen: Um 21 Uhr geht es in der ARD los. Gleichzeitig gibt es neben der Übertragung im Free-TV auch einen kostenlosen Live-Stream auf der Seite der ARD.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV oder in der Mediathek

Die "Hart aber fair"-Sendung vom 21.10.24 ist die Folge 799. Die läuft nicht nur einmal im Fernsehen, sondern gleich viermal. Die drei Wiederholungen sind dabei auf verschiedene Sendern zu sehen,

Das sind alle Sendetermine zur aktuellen Folge von „Hart aber fair“ mit der Erstausstrahlung und den Wiederholungen;

21.10.2024, 21.00 Uhr: ARD

22.10.2024, 02.05 Uhr: ARD

22.10.2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

23.10.2024, 01.00 Uhr, 3Sat

Nachgeholt werden kann die aktuelle „Hart aber fair“-Ausgabe außerdem im Online-Stream in der Mediathek der ARD. Ab Mittwoch wird dort auch eine Fassung angeboten, die von Louis Klamroth kommentiert und um redaktionelle Inhalte ergänzt wird.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair“ ist in der Regel am Montag ab 21 Uhr in der ARD zu sehen. Manchmal legt die Talkshow kurze Pausen ein oder es kommt zu Verschiebungen bei der Sendezeit, die auch in den nächsten Wochen Folgen betreffen. Was die genauen Sendetermine und Sendezeit für die nächsten Wochen sind, können Sie dieser Übersicht entnehmen:

21.10.2024, 21.00 Uhr: Folge 799

28.10.2024, 21.00 Uhr: Folge 800

04.11.2024, 21.15 Uhr Folge 801

11.11.2024, 21.00 Uhr: Folge 802

18.11.2024, 21.00 Uhr: Folge 803

25.11.2024, 22.05 Uhr: Folge 804

