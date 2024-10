"Hart aber fair" heute am 7.10.24: Das sind die Gäste und das Thema

Wenn Moderator Louis Klamroth heute Abend mit seiner Talkshow „Hart aber fair“ auf Sendung geht, sind sechs Gäste dabei. Sie nehmen sich ein aktuelles Thema vor, zu dem es sehr unterschiedliche Meinungen in Deutschland gibt.

Wer sind die Gäste und was ist das Thema? Hier bekommen Sie die wichtigsten Infos zur aktuellen „Hart aber fair“-Folge, die am 7.10.24 etwas früher als gewohnt läuft. Dabei geht es auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Hart aber fair": Gäste heute am 7.10.24

Das Thema der aktuellen Folge wird weiter unten ausgeführt. Hier bekommen Sie erst einmal einen Überblick über die Gäste bei „Hart aber fair“ heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Michael Kellner (Grüne): Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Mitantragsteller eines AfD-Verbots

Serap Güler (CDU): Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Bundesvorstand

Ruth Moschner: Moderatorin und Autorin

Alexander Leschik: Ex-AfD-Funktionär und Student

Ronen Steinke: Journalist bei der Süddeutsche Zeitung und Jurist

Albrecht von Lucke: Politologe und Publizist

Thema bei "Hart aber fair" heute am 7.10.24

In der aktuellen „Hart aber fair“-Sendung diskutieren Louis Klamroth und seine Gäste über ein mögliches AfD-Verbot, das in Deutschland kontrovers diskutiert wird. Konkret lautet das Thema „Der Fall AfD: Einfach verbieten?“.

Mehrere Bundestagsabgeordnete von SPD, Union, Grünen und Linkspartei möchten beim Bundesverfassungsgericht ein Verbotsverfahren gegen die AfD beantragen - aus den Parteien gibt es aber auch Kritik an dem Vorhaben. Die Hürden dafür sind aber hoch: Der AfD müsste in diesem Verfahren nachgewiesen werden, dass sie die freiheitlich demokratische Grundordnung beeinträchtigen oder beseitigen will und dafür eine „aktiv kämpferisch-aggressive Haltung“ einnimmt.

Im Kern geht es bei „Hart aber fair“ vom 7.10.24 laut Sender um diese Fragen: Ist das AfD-Verbotsverfahren ein überfälliger Schritt gegen eine verfassungswidrige Partei? Oder ist es ein undemokratisches Vorhaben, um einen politischen Gegner loszuwerden?

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV oder Live-Stream

"Hart aber fair" läuft am 7.1024 etwas früher als gewohnt in der ARD: Los geht es um 20.45 Uhr. Parallel zur Übertragung im Free-TV gab es auch einen kostenlosen Live-Stream auf der Seite der ARD.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Die "Hart aber fair"-Sendung vom 7.10.24 lässt sich dreimal im Fernsehen nachholen. Die Wiederholungen laufen dabei zu unterschiedlichen Sendezeiten auf verschiedenen Sendern.

Das sind alle Sendetermine zur aktuellen Folge mit der Nummer 798 mit der Erstausstrahlung und den drei Wiederholungen:

7.10.2024, 20.45 Uhr: ARD

08.10.2024, 02.40 Uhr: ARD

08.10.2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

09.10.2024, 01.05 Uhr, 3Sat

Außerdem werden die Folgen von „Hart aber fair“ nach der Ausstrahlung im TV auch im Online-Stream in der Mediathek der ARD veröffentlicht. Ab Mittwoch wird dort auch eine Fassung angeboten, die von Louis Klamroth kommentiert und um redaktionelle Inhalte ergänzt wird.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair“ ist montags ab 21 Uhr in der ARD zu sehen - zumindest in den meisten Wochen. Es kann immer wieder zu Verschiebungen bei der Sendezeit kommen, wie es auch heute der Fall ist. Außerdem fällt die Talkshow in manchen Wochen auch aus. Am 14. Oktober ist sie zum Beispiel nicht zu sehen. Stattdessen zeigt das Erste Filme: ab 20.15 Uhr „Harter Brocken: Die Fälscherin“ und ab 21.45 Uhr „Grießnockerlaffäre“. Das sind damit die nächsten Sendetermine von „Hart aber fair“:

7.10.2024, 20.45 Uhr: Folge 798

21.10.2024, 21.00 Uhr: Folge 799

28.10.2024, 21.00 Uhr: Folge 800

04.11.2024, 21.15 Uhr Folge 801

11.11.2024, 21.00 Uhr: Folge 802

(sge)