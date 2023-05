"Hart aber fair" heute am 8. Mai 2023: "Wer ist schuld an der Wohnungsnot?"

Die Gäste bei "Hart aber fair" heute am 8. Mai 2023 diskutieren über ein Thema, das viele beschäftigt: bezahlbares Wohnen. Wer ist bei der Talkshow dabei?

In der ARD-Talkshow " Hart aber fair" heute Abend geht es um das Thema Wohnungsnot in Deutschland. Moderator Louis Klamroth hat dafür unter anderem die Bauministerin Klara Geywitz von der SPD im Studio.

Wer sind die anderen Gäste? Hier finden Sie die Infos zur Sendung vom 8. Mai 2023, die ab 21 Uhr in der ARD zu sehen ist.

"Hart aber fair": Gäste heute am 8. Mai 2023

Insgesamt sind bei "Hart aber fair" heute Abend fünf Gäste dabei. So hat die ARD sie angekündigt:

Klara Geywitz ( SPD ): Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Caren Lay ( Die Linke ): Bundestagsabgeordnete, Sprecherin für Mieten-, Bau- und Wohnungspolitik

Bundestagsabgeordnete, Sprecherin für Mieten-, Bau- und Wohnungspolitik Erdal Balci : sucht mit seiner Familie seit über sechs Jahren ein bezahlbares Haus oder Grundstück

sucht mit seiner Familie seit über sechs Jahren ein bezahlbares Haus oder Grundstück Dirk Salewski : Bauunternehmer

Bauunternehmer Gerhard Matzig : Buchautor und Architektur-Journalist bei der Süddeutschen Zeitung

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Thema bei "Hart aber fair" heute am 8. Mai 2023 ist Wohnungsnot

"Menschen suchen ein Zuhause: Wer ist schuld an der Wohnungsnot?" - so lautet das genaue Thema bei "Hart aber fair" am 8. Mai 2023. Damit greift die Talkshow die Problematik auf, dass Eigentumswohnungen für viele Menschen mittlerweile unbezahlbar sind. Eigentlich sollte mehr gebaut werden - in Wirklichkeit wird aber weniger gebaut.

Gleichzeitig sind auch Mietwohnungen vielerorts nur noch schwer zu bekommen. Die B.Z. berichtete erst vor Kurzem, dass sich in Berlin bei einer Wohnungsbesichtigung eine 150 Meter lange Warteschlange gebildet hatte. So viele Menschen wollten sich die 74-Quadratmeter-Wohnung für 1071 Euro warm anschauen.

Lesen Sie dazu auch

Die Gäste bei "Hart aber fair" heute Abend diskutieren unter anderem darüber, warum eigentlich so wenig gebaut werde. Außerdem geht es um die Frage, ob Umweltauflagen wie das geplante Heizungsverbot das Bauen fast unmöglich machen.

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV und Live-Stream

Louis Klamroth geht mit "Hart aber fair" heute am 8. Mai 2023 von 21 bis 22.15 Uhr auf Sendung. Die Übertragung gibt es nicht nur im Free-TV in der ARD, sondern auch online im Live-Stream auf der Seite des Senders.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV oder in der Mediathek

Wer die Ausstrahlung im Fernsehen verpasst, kann alle Folge von "Hart aber fair" auch online in der Mediathek der ARD nachholen. Außerdem gibt es mehrere Wiederholungen im TV. An diesen Terminen wird die Talkshow vom 8. Mai 2023 wiederholt:

9. Mai 2023, 02.05 Uhr: ARD

9. Mai 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

10. Mai 2023, 01.05 Uhr, 3Sat

"Hart aber fair": Sendetermine in der ARD

In der Regel läuft "Hart aber fair" montags ab 21 Uhr in der ARD. Es kann aber immer wieder zu anderen Sendezeiten oder Pausen kommen. So gibt es in den kommenden Wochen zum Beispiel an zwei Montagen keine Folgen: am Pfingstmontag 2023 am 29. Mai und am 5. Juni.

Das sind die aktuellen Sendetermine:

8. Mai 2023, 21.00 Uhr

15. Mai 2023, 21.00 Uhr

22. Mai 2023, 21.00 Uhr

12. Juni 2023, 21.00 Uhr

(sge)