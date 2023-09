"Hart aber fair" heute am 11. September 2023: Diese Gäste sind dabei

Bei "Hart aber fair" heute am 11. September 2023 geht es um ein aktuelles Thema. Hier erfahren Sie, welche Gäste Louis Klamroth im Studio hat.

Bei " Hart aber fair" heute Abend diskutieren Moderator Louis Klamroth und seine fünf Gäste über ein aktuelles Thema. Worum geht es und wer ist dabei?

Hier finden Sie die Infos zur ARD-Talkshow, die am 11. September 2023 etwas später als gewohnt ab 21.30 Uhr zu sehen ist. Dabei erfahren Sie nicht nur die Gäste und das Thema, sondern auch alles rund um Übertragung, Wiederholung und die kommenden Sendetermine.

Thema bei "Hart aber fair" heute am 11. September 2023 ist der Ampel-Streit

Bei "Hart aber fair" geht es am 11. September 2023 um die häufigen Konflikte in der Regierung. Konkret lautet das Thema "Schwierige Halbzeitbilanz: Verliert sich die Ampel im Dauerstreit?".

Für viel Streit hatte in der ersten Halbzeit der Regierung unter anderem das neue Heizgesetz gesorgt, das in der vergangenen Woche aber beschlossen werden konnte. Außerdem hatten Familienministerin Lisa Paus und Finanzminister Christian Lindner zuletzt über die Kindergrundsicherung gestritten.

Geht es in der zweiten Halbzeit so weiter? Ist das Bündnis aus SPD, Gründen und FDP eigentlich schon am Ende? Und muss Bundeskanzler Olaf Scholz mehr Führung zeigen? Über solche Fragen diskutieren die Gäste bei "Hart aber fair". Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch wird in der Ankündigung zur Sendung schon einmal so zitiert: "Der Kanzler sollte deutlich hörbarer sein und nicht ständig so einen Pseudo-Optimismus verbreiten."

"Hart aber fair": Gäste heute am 11. September 2023

Zwei der Gäste von "Hart aber fair" heute gehören zu den Regierungsparteien und verteidigen die Arbeit der Ampel. Mit Ralph Brinkhaus von der CDU ist aber auch ein Vertreter der Opposition dabei, von dem scharfe Kritik kommt.

Das sind die Gäste im Überblick, wie sie vom Sender angekündigt wurden:

Michael Kellner (Grüne): Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium

Parlamentarischer Staatssekretär im Christian Dürr ( FDP ): Fraktionsvorsitzender

Fraktionsvorsitzender Ralph Brinkhaus ( CDU ): Bundestagsabgeordneter, ehemaliger Fraktionsvorsitzender

Bundestagsabgeordneter, ehemaliger Fraktionsvorsitzender Prof. Dr. Ursula Münch : Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr München sowie Direktorin der Akademie für Politische Bildung

Professorin für Politikwissenschaft an der sowie Direktorin der Akademie für Politische Bildung Stephan Lamby : Journalist, Autor und Produzent

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" startet am 11. September 2023 eine halbe Stunde später als üblich um 21.30 Uhr und läuft dann bis um 22.45 Uhr. Die Talkshow ist dann nicht nur im Free-TV zu sehen, sondern auch online im Stream auf der Seite der ARD.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV oder in der Mediathek´

Insgesamt werden zur "Hart aber fair"-Sendung vom 11. September 2023 drei Wiederholungen angeboten. Für zwei davon muss man allerdings lange wach bleiben. Das sind die Sendetermine:

12. September 2023, 03.50 Uhr: ARD

12. September 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

13. September 2023, 00.45 Uhr, 3Sat

Alle Folgen von "Hart aber fair" werden nach der Ausstrahlung außerdem online angeboten. Sie finden die Sendungen in der Mediathek der ARD.

"Hart aber fair": Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" läuft in den nächsten beiden Wochen wieder zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr. Danach geht die Talkshow in eine kleine Pause. Zumindest in den drei folgenden Wochen taucht sie nicht im Programm der ARD auf. Das sind erst einmal die nächsten Sendetermine im Überblick:

11. September 2023, 21.30 Uhr

18. September 2023, 21.00 Uhr

25. September 2023, 21.00 Uhr

(sge)