Gäste bei "Hart aber fair" heute am 13. März 2023: Mehr Geld für weniger Arbeit?

Bei "Hart aber fair" heute am 13. März 2023 geht es um "die neue Macht der Arbeitnehmer". Zwei der Gäste sind Hubertus Heil und Frank Thelen.

Aktuell drohen viele Streiks in Deutschland und es wird über eine Vier-Tage-Woche diskutiert. Haben Arbeitnehmer mittlerweile mehr Macht? Um dieses Thema dreht sich die Diskussion bei " Hart aber fair" heute Abend. Die aktuelle Sendung ist am 13. März 2023 ab 21 Uhr in der ARD zu sehen.

Louis Klamroth hat heute sechs Gäste im Studio - darunter den Bundesminister für Arbeit Hubertus Heil. Auch der bekannte Unternehmer und Investor Frank Thelen gehört zur Diskussionsrunde. Wer ist noch dabei? Gibt es eine Wiederholung der Talkshow? Und wann sind die nächsten Sendetermine? Hier gibt es die Infos zur Sendung.

Thema bei "Hart aber fair" heute am 13. März 2023

In Deutschland könnte es in nächster Zeit viele Streiks geben - unter anderem droht ein Bahn-Streik im März. In der Ankündigung von "Hart aber fair" am 13. März 2023 wird die Frage aufgeworfen, ob Lohnforderungen von bis zu 15 Prozent mehr zeigten, wie stark Arbeitnehmer mittlerweile seien.

Konkret lautet das Thema der Sendung heute Abend: "Die neue Macht der Arbeitnehmer: Mehr Geld für weniger Arbeit?" Die Gäste werden bei "Hart aber fair" auch darüber diskutieren, ob die Forderungen nach einer Vier-Tage-Woche sinnvoll sind.

"Hart aber fair": Gäste heute am 13. März 2023

Das sind die Gäste von Louis Klamroth bei "Hart aber fair" heute am 13. März 2023:

Hubertus Heil ( SPD ): Bundesminister für Arbeit und Soziales

Bundesminister für Arbeit und Soziales Frank Thelen : Unternehmer und Start-Up-Investor

Unternehmer und Start-Up-Investor Steffen Kampeter : Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ( BDA )

Hauptgeschäftsführer der ( ) Karen Malsy : Erzieherin aus Offenbach , Mitglied bei Verdi und der Partei " Die Linke "

Erzieherin aus , Mitglied bei und der Partei " " Sara Weber : deutsch-amerikanische Journalistin, Buchautorin von "Die Welt geht unter, und ich muss trotzdem arbeiten?"

deutsch-amerikanische Journalistin, Buchautorin von "Die Welt geht unter, und ich muss trotzdem arbeiten?" Jessica Hansen : Unternehmerin, Malermeisterin, führte in ihrem Unternehmen die Vier-Tage-Woche ein (im Einzelgespräch)

"Hart aber fair" im TV oder Live-Stream sehen

"Hart aber fair" ist heute am 13. März 2023 ab 21 Uhr im Fernsehen in der ARD zu sehen. Neben der Übertragung im TV gibt es online auf der Website der ARD auch einen Live-Stream zur Sendung.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge kostenlos in der Mediathek

Die "Hart aber fair"-Sendung vom 13. März 2023 lässt sich gleich dreimal auf verschiedenen Sendern im TV nachholen:

14. März 2023, 02.05 Uhr: ARD

14. März 2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

15. März 2023, 01.30 Uhr: 3sat

Zur Talkshow gibt es außerdem immer eine Wiederholung im Live-Stream. Diese wird in der ARD-Mediathek angeboten.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine der Talkshow in der ARD

"Hart aber fair" läuft normalerweise am Montag ab 21 Uhr in der ARD. Für die nächsten Wochen sind regelmäßige Sendetermine angekündigt - am Ostermontag am 10. April wird es aber keine neue Folge geben.

13. März 2023, 21.00 Uhr

20. März 2023, 21.00 Uhr

27. März 2023, 21.00 Uhr

03. April 2023, 21.00 Uhr

17. April 2023, 21.00 Uhr

