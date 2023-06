Gäste bei "Hart aber fair" heute am 19. Juni 2023: Es geht um Rammstein

Bei "Hart aber fair" heute am 19. Juni 2023 diskutieren die Gäste über den Fall Rammstein und die Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann. Wer ist alles dabei?

In der Talkshow " Hart aber fair" heute Abend werden die schwerwiegenden Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann aufgegriffen. Fünf Gäste diskutieren über das Thema "Der Fall Rammstein und die Frage: Männer, seid Ihr wirklich noch nicht weiter?".

Wer gehört genau zu der Runde von Moderator Louis Klamroth? Hier finden Sie die Infos zur "Hart aber fair-"Sendung, die am 19. Juni 2023 aber 21 Uhr in der ARD zu sehen ist.

"Hart aber fair": Gäste heute am 19. Juni 2023

Das Thema wird weiter unten genauer ausgeführt. Hier stellen wir zunächst die Gäste von "Hart aber fair" heute vor, wie die ARD sie angekündigt hat:

Lisa Schäfer ( CDU ): Kommunalpolitikerin, Mitglied der Jungen Union

Kommunalpolitikerin, Mitglied der Stefanie Lohaus : Journalistin und Projektleiterin "Gemeinsam gegen Sexismus"

Journalistin und Projektleiterin "Gemeinsam gegen Sexismus" Tobias Haberl : Autor für das SZ -Magazin, Buchautor "Der gekränkte Mann"

Autor für das -Magazin, Buchautor "Der gekränkte Mann" Thomas M. Stein : Unternehmer und ehem. Musikproduzent

Unternehmer und ehem. Musikproduzent Rita Süssmuth ( CDU ): ehemalige Bundesfamilienministerin und Bundestagspräsidentin

Thema bei "Hart aber fair" heute am 19. Juni 2023 ist der "Fall Rammstein"

Mehrere Frauen haben Vorwürfe gegen Till Lindemann erhoben. Sie beschreiben dabei Situationen, die sie teilweise als beängstigend empfunden hätten. Frauen seien gefragt worden, ob sie zu Aftershow-Partys kommen wollten. Dort sei es dann zu sexuellen Handlungen gekommen.

Mittlerweile ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen den Rammstein-Sänger. Es bestehe ein Anfangsverdacht nach Paragraf 177 des Strafgesetzbuches. Dieser bezieht sich auf sexuelle Handlungen ohne Konsens.

Till Lindemann hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Auch seine Anwälte reagierten auf die Anschuldigungen: "So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr."

Während die Ermittlungen laufen, diskutieren die Gäste bei "Hart aber fair" am 19. Juni 2023 über allgemeine Fragen. Unter anderem geht es darum, warum Frauen oft Erniedrigungen bis hin zu Missbrauch erleben und was sich vielleicht schon zum Positiven verändert hat.

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV und Live-Stream sehen

Louis Klamroth geht in der Regel montags ab 21 Uhr mit "Hart aber fair" auf Sendung. Auch heute am 19. Juni 2023 läuft die Talkshow um diese Uhrzeit in der ARD. Parallel zur Ausstrahlung im TV gibt es auch einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV oder in der Mediathek

Sie haben am Montagabend keine Zeit? Alle Folgen von "Hart aber fair" gibt es als Wiederholung im Stream in der Mediathek der ARD. Außerdem läuft die "Hart aber fair"-Sendung vom 19. Juni mehrmals als Wiederholung im Fernsehen. Das sind die Sendetermine:

20. Juni 2023, 02.05 Uhr: ARD

20. Juni 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

21. Juni 2023, 00.40 Uhr, 3Sat

"Hart aber fair" in der Sommerpause

"Hart aber fair" verabschiedet sich mit der Sendung vom 19. Juni in die Sommerpause 2023. Die nächste Ausgabe ist erst wieder am 14. August in der ARD zu sehen. (sge)