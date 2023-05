"Hart aber fair" heute am 22. Mai 2023: Gefährdet "grüner Filz bei Habeck" die Energiewende?

"Grüner Filz bei Habeck: Ist die Energiewende in Gefahr?" - so lautet das Thema von "Hart aber fair" heute am 22. Mai 2023. Diese Gäste sind in der Talkshow dabei.

Bei " Hart aber fair" heute am 22. Mai 2023 geht es um die Filz-Vorwürfe gegen Robert Habecks entlassenen Staatssekretär Patrick Graichen und die Folgen. Fünf Gäste werden in der Talkshow darüber diskutieren.

Wer ist dabei? Hier finden Sie die Infos zur Sendung mit Moderator Louis Klamroth, die am 22. Mai 2023 ab 21 Uhr in der ARD zu sehen ist.

"Hart aber fair": Gäste heute am 22. Mai 2023

So stellt die ARD die Gäste vor, die bei "Hart aber fair" heute Abend im Studio sind:

Katrin Göring-Eckardt (Grüne): Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags

Vizepräsidentin des Deutschen Christian Dürr ( FDP ): Fraktionsvorsitzender, Mitglied des Präsidiums

Fraktionsvorsitzender, Mitglied des Präsidiums Julia Klöckner ( CDU ): Wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Wirtschaftspolitische Sprecherin der Markus Feldenkirchen : Journalist, politischer Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel

Journalist, politischer Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel Hermann-Josef Tenhagen : Wirtschaftsjournalist, Chefredakteur von Finanztip

Thema bei "Hart aber fair" heute am 22. Mai 2023

Der Aufhänger für die Diskussion: Robert Habeck hatte seinen Energiestaatssekretär Patrick Graichen entlassen, weil der in zwei bekannten Fällen Privates und Berufliches nicht ausreichend getrennt haben soll. Zum einen soll Graichen daran beteiligt gewesen, dass sein Trauzeuge Michael Schäfer zum Chef der staatlichen Energieagentur Dena gekürt wurde.

Zur Entlassung hatte am Ende noch ein anderer Vorwurf geführt: Graichen soll ein Projekt des Berliner Landesverbandes des BUND als förderwürdig eingestuft haben. Dort sitzt seine Schwester im Vorstand. Es geht um Fördermittel von rund 600.000 Euro, die laut Robert Habeck bisher nicht ausgezahlt wurden.

Die Opposition wirft Habeck ein zu zögerliches Handeln in dem Fall vor. Bei "Hart aber fair" heute am 22. Mai 2023 geht es auch um die Frage, ob der Wirtschaftsminister angezählt ist. Und gefährden die Filz-Vorwürfe die Zustimmung zur Energiewende?

Für die Grünen wird Katrin Göring-Eckardt an der Diskussion teilnehmen. Von der Opposition ist CDU-Politikerin Julia Klöckner (CDU) dabei.

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV und Live-Stream

Die Talkshow mit Louis Klamroth ist heute am 22. Mai 2023 von 21 bis 22.15 Uhr in der ARD zu sehen. "Hart aber fair" läuft aber nicht nur im Free-TV, sondern gleichzeitig auch online im Live-Stream auf der Seite der ARD.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Alle Folgen von "Hart aber fair" lassen sich nach der Ausstrahlung in der Mediathek der ARD nachholen. Dort gibt es die Sendungen als Wiederholung im Stream.

Außerdem laufen mehrere Wiederholungen von "Hart aber fair" vom 22. Mai 2023 im Fernsehen. Das sind die Sendetermine:

23. Mai 2023, 02.05 Uhr: ARD

23. Mai 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

24. Mai 2023, 00.35 Uhr, 3Sat

"Hart aber fair": Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" läuft meistens am Montag ab 21 Uhr in der ARD. Die Talkshow legt aber in den kommenden Wochen Pausen ein. So gibt es am Pfingstmontag 2023 am 29. Mai und am 5. Juni keine neuen Folgen. Dann werden am 12. und 19. Juni wieder Sendungen gezeigt, bevor "Hart aber fair" erneut in die Pause geht.

Das sind damit die nächsten angekündigten Sendetermine:

22. Mai 2023, 21.00 Uhr

12. Juni 2023, 21.00 Uhr

19. Juni 2023, 21.00 Uhr

