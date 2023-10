"Hart aber fair" heute am 23. Oktober 2023: Das sind die Gäste und das Thema

Die Gäste bei "Hart aber fair" heute am 23. Oktober 2023 diskutieren über ein Thema, das aktuell viele Menschen bewegt. Worum geht es und wer diskutiert mit?

" Hart aber fair" meldet sich heute Abend nach einer einmonatigen Pause zurück. Moderator Louis Klamroth hat dabei fünf Gäste im Studio.

Hier finden Sie die Infos zur Sendung vom 23. Oktober 2023, die ab 21 Uhr in der ARD läuft. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

Was ist das Thema bei "Hart aber fair" heute am 23. Oktober 2023?

Der Terrorangriff der Hamas in Israel und die Gegenoffensive in Gaza ist aktuell das größte politische Thema. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich "Hart aber fair" in der ersten Folge nach der kleinen Pause darum dreht. Konkret wurde das Thema so angekündigt: "Erst Terror, bald Krieg: Keine Chancen auf Frieden im Nahen Osten?".

In der Diskussion wird also der Schwerpunkt auf die Frage gelegt, ob sich der Konflikt nun zu einem großen Krieg in Nahost erweitert. Dabei geht es auch darum, was das für Deutschland und die Solidarität mit Israel bedeutet. Es soll aber auch darüber diskutiert werden, wie sich der Hass und die Gewalt gegen Juden auf den Straßen von Deutschland bekämpfen lässt.

"Hart aber fair": Gäste heute am 23. Oktober 2023

Wer diskutiert in der ARD-Talkshow über den Konflikt in Nahost? Hier bekommen Sie einen Überblick über die Gäste bei "Hart aber fair" heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Omid Nouripour (Grüne): Bundesvorsitzender

Bundesvorsitzender Michel Friedman : Jurist, Publizist und Fernsehmoderator

Jurist, Publizist und Fernsehmoderator Jouanna Hassoun: Geschäftsführerin von Transaidency e. V. , Deutsch-Palästinenserin

Geschäftsführerin von , Deutsch-Palästinenserin Dr. Guido Steinberg : Nahost-Experte, Islamwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)

Nahost-Experte, Islamwissenschaftler bei der (SWP) Mariam Lau : Redakteurin im Politikressort der Zeit

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" ist am 23. Oktober 2023 von 21 Uhr bis 22.15 in der ARD zu sehen. Neben der Ausstrahlung im Free-TV gibt es auch eine Übertragung im Internet: Den Live-Stream finden Sie online auf der Seite der ARD. Dort lässt er sich kostenlos und ohne Anmeldung sehen.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek´

Wer "Hart aber fair" nicht direkt am 23. Oktober 2023 sehen kann, hat die Gelegenheit, die Sendung in der Wiederholung nachzuholen. Sie läuft noch dreimal im Fernsehen, zwei der Wiederholungen liegen aber in der Nacht:

24. Oktober 2023, 02.20 Uhr: ARD

24. Oktober 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

25. Oktober 2023, 00.40 Uhr, 3Sat

Wenn Sie nicht an eine bestimmte Sendezeit gebunden sein möchten, können Sie die Ausgabe der Talkshow aber auch online in der Mediathek der ARD nachholen. Dort werden alle Folgen von "Hart aber fair" veröffentlicht.

"Hart aber fair": Sendetermine in der ARD

Zwischen dem 25. September und dem 23. Oktober gab es keine neuen Folgen von "Hart aber fair". Nun ist die Talkshow aber aus der Pause zurück und läuft in der Regel wieder am Montag ab 21 Uhr in der ARD. Es kann aber auch zu Verschiebungen bei der Sendezeit kommen, was in den nächsten Wochen zweimal der Fall ist. Das sind die nächsten Sendetermine der Talkshow:

23. Oktober 2023, 21.00 Uhr

30. Oktober 2023, 21.00 Uhr

6. November 2023, 23.45 Uhr

13. November 2023, 21.15 Uhr

20. November 2023, 21.00 Uhr

27. November 2023, 21.00 Uhr

4. Dezember 2023, 21.00 Uhr

