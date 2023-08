"Hart aber fair" heute am 28. August 2023: Diese Gäste sind dabei

Bei "Hart aber fair" heute am 28. August 2023 geht es um ein aktuelles Thema. Welche Gäste diskutieren mit? Hier finden Sie die Infos zur Talkshow.

Wenn Moderator Louis Klamroth mit " Hart aber fair" heute Abend auf Sendung geht, hat er fünf Gäste im Studio. Um welches Thema geht es in der Folge, die am 28. August 2023 ab 21 Uhr in der ARD läuft? Und wer ist dabei?

Hier finden Sie nicht nur diese Infos zur aktuellen Talkshow-Ausgabe. Sie erfahren auch alles rund um Übertragung, Wiederholung und die nächstem Sendetermine.

"Hart aber fair": Gäste heute am 28. August 2023

Um das Thema geht es weiter unten. Das ist erst einmal die Übersicht über die Gäste von "Hart aber fair" heute Abend, wie sie vom Sender angekündigt wurden:

Ricarda Lang : Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen

Bundesvorsitzende von Serap Güler : Bundestagsabgeordnete, Mitglied im CDU-Bundesvorstand

Bundestagsabgeordnete, Mitglied im CDU-Bundesvorstand Prof. Dr. Stefan Kooths : Ökonom, Vizepräsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel ( IfW Kiel)

Ökonom, Vizepräsident des ( Kiel) Anna Mayr : Redakteurin im Politik-Ressort der Zeit und Buchautorin

Redakteurin im Politik-Ressort der Zeit und Buchautorin Heinz Hilgers : Ehrenpräsident des Deutschen Kinderschutzbundes

Thema bei "Hart aber fair" heute am 28. August 2023

SPD, Grüne und FDP hatten sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, eine Kindergrundsicherung einzuführen. Die soll bisherige Leistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag oder Bürgergeld für Kinder bündeln. Damit will die Ampel-Regierung für mehr Übersichtlichkeit sorgen und auch die Familien erreichen, die zum Beispiel aus Unkenntnis bisher nicht alle Leistungen genutzt haben.

Zwischen FDP und Grünen war zuletzt aber ein Streit um die Kindergrundsicherung eskaliert. Dabei ging es vor allem um die Fragen, ob die Leistungen erhöht werden sollen und wie viel Geld der Staat dafür ausgeben soll. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen forderte zuerst 12 Milliarden pro Jahr, später noch sieben Milliarden. Finanzminister Christian Lindner wollte aber nur zwei Milliarden einplanen.

Am Wochenende wurde bekannt, dass sich die Ampel-Parteien bei der Kindergrundsicherung geeinigt haben - zunächst ohne Details. Es gibt aber noch genug offene Fragen, über die die Gäste von "Hart aber fair" am 28. August 2023 diskutieren können. Benötigen arme Familien wirklich mehr staatliche Unterstützung oder sollte lieber mehr in Schulen und Kitas investiert werden? Und warum werden bestehende Leistungen nicht voll ausgeschöpft?

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" mit Louis Klamroth ist am 28. August 2023 von 21 Uhr bis 22.15 in der ARD zu sehen. Die Talkshow läuft aber nicht nur im Free-TV, sondern gleichzeitig auch online im Live-Stream auf der Seite der ARD.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Wer eine Folge von "Hart aber fair" verpasst, kann sie nach der Ausstrahlung immer online im Stream nachholen. Alle Sendungen werden nämlich in der Mediathek der ARD bereitgestellt.

Die "Hart aber fair"-Sendung vom 28. August 2023 läuft außerdem dreimal als Wiederholung im TV, zweimal davon allerdings in der Nacht:

29. August 2023, 02.05 Uhr: ARD

29. August 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

30. August 2023, 01.25 Uhr, 3Sat

"Hart aber fair": Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" war rund zwei Monate in der Sommerpause, mittlerweile laufen in der ARD aber neue Folgen. In der Regel ist die Talkshow montags ab 21 Uhr zu sehen, auch wenn es schon einmal zu Ausfällen oder Verschiebungen kommen kann.

Für die nächste Zeit sind recht regelmäßige Sendetermine von "Hart aber fair" angekündigt:

28. August 2023, 21.00 Uhr

4. September 2023, 21.00 Uhr

11. September 2023, 21.30 Uhr

18. September 2023, 21.00 Uhr

25. September 2023, 21.00 Uhr

