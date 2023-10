"Hart aber fair" heute am 30. Oktober 2023: Das sind die Gäste und das Thema

Louis Klamroth hat bei "Hart aber fair" heute am 30. Oktober 2023 fünf Gäste im Studio. Hier erfahren Sie, wer dabei ist und über welches Thema diskutiert wird.

Bei " Hart aber fair" heute Abend geht es um das politische Thema, das aktuellen am häufigsten diskutiert wird. Moderator Louis Klamroth und seine fünf Gäste sprechen über den Nahost-Konflikt.

Um welche Fragen dreht sich die Diskussion genau? Und welche Gäste sind in der Talkshow dabei, die am 30. Oktober 2023 in der ARD läuft? Hier finden Sie die Infos - auch zu Sendezeit, Übertragung, Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

Thema bei "Hart aber fair" heute am 30. Oktober 2023

Israel antwortet mit einer Gegenoffensive auf den Terroranschlag der Hamas, bei dem 1400 Menschen getötet wurden. Bei "Hart aber fair" heute wird darüber diskutiert. Konkret lautet das Thema so: "Der Weg der Gewalt: Kann das Sterben in Nahost gestoppt werden?".

In der Ankündigung zur Sendung wird die Frage aufgeworfen, ob es eine Alternative zur Offensive in Gaza gibt. Sei es vielleicht besser, zu verhandeln, Geiseln zu retten, einen Mehrfronten-Krieg und den Tod vieler Zivilisten zu vermeiden? Oder würde sich Israel dann seinen Feinden beugen? Laut Sender sind das alles Aspekte, über die die Gäste von "Hart aber fair" am 30. Oktober 2023 sprechen.

"Hart aber fair": Gäste heute am 30. Oktober 2023

Das sind die fünf Gäste bei "Hart aber fair" heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Gerhart Baum ( FDP ): Rechtsanwalt, ehemaliger Bundesinnenminister (1978 bis 1982)

Rechtsanwalt, ehemaliger Bundesinnenminister (1978 bis 1982) Lamya Kaddor (Grüne): Bundestagsabgeordnete und Islamwissenschaftlerin

Bundestagsabgeordnete und Islamwissenschaftlerin Shimon Stein : ehemaliger Botschafter Israels in Deutschland

ehemaliger Botschafter Israels in Prof. Peter Neumann : Professor für Sicherheitsstudien, Publizist

Professor für Sicherheitsstudien, Publizist Aref Hajjaj : Vorsitzender des Palästina-Forums Bonn und Publizist

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV und Live-Stream sehen

"Hart aber fair" wird am 30. Oktober 2023 von 21 Uhr bis 22.15 in der ARD gezeigt. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream auf der Seite der ARD.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV oder in der Mediathek

Zur "Hart aber fair"-Sendung vom 30. Oktober 2023 gibt es nicht nur eine Wiederholung, sondern gleich drei. Zwei davon laufen aber in der Nacht:

31. Oktober 2023, 02.05 Uhr: ARD

31. Oktober 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

1. November 2023, 00.40 Uhr, 3Sat

Die aktuelle Folge wird nach der Erstausstrahlung auch in der Mediathek der ARD veröffentlicht. Dort lässt sie sich im Stream unabhängig von einer Sendezeit nachholen.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" läuft in der Regel am Montag um 21 Uhr in der ARD. Es kann aber zu Pausen oder Verschiebungen bei der Sendezeit kommen. So geht es nächste Woche erst um 23.45 Uhr los, die Woche danach um 21.15 Uhr. Das sind die nächsten Sendetermine der ARD-Talkshow mit Sendezeit:

30. Oktober 2023, 21.00 Uhr

6. November 2023, 23.45 Uhr

13. November 2023, 21.15 Uhr

20. November 2023, 21.00 Uhr

27. November 2023, 21.00 Uhr

4. Dezember 2023, 21.00 Uhr

