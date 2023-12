"Hart aber fair" heute am 4. Dezember 2023: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Hart aber fair" heute am 4. Dezember 2023 diskutieren sechs Gäste über ein aktuelles Thema. Wer ist dabei und worum geht es in der ARD-Talkshow?

Moderator Louis Klamroth hat bei " Hart aber fair" heute Abend gleich sechs Gäste im Studio. In diesem Artikel stellen wir die Teilnehmer und das Thema der Diskussion vor.

Dazu gibt es weitere Infos zur Talkshow, die am 4. Dezember 2023 ab 21 Uhr in der ARD läuft: Welche Optionen gibt es für die Übertragung? Wann läuft die Wiederholung? Und was sind die nächsten Sendetermine?

Thema bei "Hart aber fair" heute am 4. Dezember 2023

Das Thema bei "Hart aber fair" dreht sich am 4. Dezember 2023 um den Klimaschutz und um die Weltklimakonferenz, die noch bis zum 12. Dezember in Dubai stattfindet. Konkret lautet es so: "Ratlos beim Weltklimarat: Reißt Deutschland seine Klimaziele?".

"Das Hitze-Rekordjahr endet mit einer Weltklimakonferenz– ausgerechnet im Ölstaat Dubai", heißt es in der Ankündigung zu Sendung. Der Sender wirft dabei mehrere Fragen auf, über die Moderator Louis Klamroth und die Gäste bei "Hart aber fair" diskutieren sollen: Wie wichtig ist das Thema für die Menschen in Deutschland noch? Sind viele durch die sogenannten Klimakleber zu sehr genervt? Und scheitert der Klimaschutz so?

"Hart aber fair": Gäste heute am 4. Dezember 2023

Zwei Politiker, ein Meteorologe, ein Ökonom, ein Journalist und eine Klimaaktivistin - das ist die Runde bei "Hart aber fair" heute, die über den Klimaschutz und die deutsche Klimapolitik diskutiert. So hat der Sender die Gäste der aktuellen Talkshow vorgestellt:

Julia Verlinden (Grüne): stellvertretende Fraktionsvorsitzende

stellvertretende Fraktionsvorsitzende Peter Altmaier ( CDU ): ehemaliger Umwelt- und Wirtschaftsminister

ehemaliger Umwelt- und Wirtschaftsminister Sven Plöger : ARD -Meteorologe

-Meteorologe Carla Hinrichs : Klimaaktivistin der "Letzten Generation"

Klimaaktivistin der Prof. Clemens Fuest : Ökonom, Präsident des ifo Instituts

Ökonom, Präsident des Werner Eckert : Redaktionsleiter Umwelt und Ernährung beim SWR

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" läuft heute am 4. Dezember 2023 ab 21 Uhr in der ARD. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch eine Ausstrahlung im Live-Stream. Diese finden Sie auf der Seite der ARD.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Zur "Hart aber fair"-Sendung vom 4. Dezember 2023 gibt es nicht nur eine Wiederholung im Fernsehen, sondern gleich drei auf verschiedenen Sendern. Hier sehen Sie, wann und wo Sie die Folge nachholen können:

5. Dezember 2023, 02.05 Uhr: ARD

5. Dezember 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

6. Dezember 2023, 02.05 Uhr, 3Sat

Außerdem stehen alle Folgen von "Hart aber fair" nachträglich in der Mediathek der ARD bereit, um sie im Live-Stream sehen zu können.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" läuft in den meisten Wochen ab 21 Uhr in der ARD. Nach dem 11. Dezember geht die Talkshow allerdings erst einmal in eine Weihnachtspause. Aktuell hat der Sender noch nicht angekündigt, wann sie 2024 zurückkehrt. Damit sind aktuell nur diese Sendetermine bekannt:

4. Dezember 2023, 21.00 Uhr

11. Dezember 2023, 21.00 Uhr

Der erste Montag 2024 fällt auf Neujahr und damit auf einen Feiertag. Damit wird die Pause von "Hart aber fair" wohl frühestens am 8. Januar enden. (sge)