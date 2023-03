Gäste bei "Hart aber fair" heute am 6. März 2023: Überfordern die vielen Flüchtlinge Deutschland?

Bei "Hart aber fair" heute am 6. März 2023 geht es um das Thema Flüchtlinge. Welche Gäste diskutieren darüber? Hier gibt es die Infos zur Sendung.

In der Talkshow " Hart aber fair" heute Abend werden Louis Klamroth und seine Gäste wieder über ein aktuelles Thema diskutieren - nämlich die steigende Anzahl an Flüchtlingen in Deutschland. Zur Diskussionsrunde gehören fünf Teilnehmer.

Wer ist dabei? Hier gibt es die Infos zur Sendung, die am 6. März 2023 ab 21 Uhr in der ARD zu sehen ist - auch rund um Übertragung, Wiederholung und weitere Sendetermine.

Thema bei "Hart aber fair" heute am 6. März 2023

Bei "Hart aber fair" heute lautet das Thema für die Gäste konkret: "Über eine Million Menschen suchen Zuflucht: Deutschland an der Belastungsgrenze?". Die Folge bezieht sich damit auf die aktuelle hohe Anzahl an Flüchtlingen.

Die Gäste der Talkshow diskutieren über kontroverse Fragen: Scheitert die Integration? Warum können Zehntausende in Deutschland bleiben, die rechtlich abgeschoben werden müssten? Und warum müssten immer wieder die gehen, die eigentlich gut integriert sind?

"Hart aber fair": Gäste heute am 6. März 2023

Diese Gäste werden bei "Hart aber fair" heute im Studio sitzen und miteinander diskutieren:

Britta Haßelmann (Grüne): Fraktionsvorsitzende

Fraktionsvorsitzende Jens Spahn ( CDU ): stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Präsidiumsmitglied

stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Präsidiumsmitglied Isabel Schayani : Moderatorin vom "Weltspiegel" in der ARD , Leiterin der Redaktion "WDRforyou"

Moderatorin vom "Weltspiegel" in der , Leiterin der Redaktion "WDRforyou" Tareq Alaows: Flüchtlingspolitischer Sprecher der Organisation "Pro Asyl "

Flüchtlingspolitischer Sprecher der Organisation "Pro " Tanja Schweiger ( Freie Wähler ): Landrätin des Landkreises Regensburg

"Hart aber fair" heute im TV oder Live-Stream

"Hart aber fair" ist am Montag, 6. März 2023, ab 21 Uhr im Free-TV in der ARD zu sehen. Gleichzeitig gibt es online einen Live-Stream, der kostenlos ist und sich ohne Anmeldung aufrufen lässt. Sie finden ihn auf der Website der ARD.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV oder im Stream in der Mediathek

"Hart aber fair" steht nach der Ausstrahlung im Fernsehen als Wiederholung in der ARD-Mediathek bereit. Dazu gibt es auch im TV mehrere Wiederholungen der Talkshow mit Louis Klamroth. Hier sehen Sie, wann sich die aktuelle Sendung vom 6. März 2023 nachholen lässt:

7. März 2023, 02.20 Uhr, ARD

7. März 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

8. März 2023, 00.40 Uhr, 3Sat

"Hart aber fair": Sendetermine der Talkshow in der ARD

"Hart aber fair" ist normalerweise montags ab 21 Uhr in der ARD zu sehen. In manchen Wochen kann die Talkshow aber auch ausfallen. Genauso ist es möglich, dass sich die Sendezeit verschiebt. Für die nächsten Wochen wurden aber regelmäßige Sendetermine angekündigt:

13. März 2023, 21.00 Uhr

20. März 2023, 21.00 Uhr

27. März 2023, 21.00 Uhr

03. April 2023, 21.00 Uhr

