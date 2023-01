Louis Klamroth moderiert heute erstmals "Hart aber fair": Das sind Gäste und Thema

Bei "Hart aber fair" heute am 9. Januar 2023 übernimmt Louis Klamroth die Moderation von Frank Plasberg. Wir stellen seine Gäste und das Thema vor.

Mehr als 20 Jahre wurde die Talkshow "Hart aber fair" von Frank Plasberg moderiert. Heute am 9. Januar 2023 übernimmt sein Nachfolger: Erstmals führt Louis Klamroth durch die Sendung.

Der 33-Jährige sagte vor seiner ersten Ausgabe: "Allen Zuschauerinnen und Zuschauern kann ich versprechen, dass ich dem erfolgreichen und unverwechselbaren Konzept der Sendung treu bleiben werde." Es werde aber auch "ein paar Neuerungen" geben.

Um welches Thema geht es bei "Hart aber fair" heute Abend ab 21 Uhr in der ARD? Und welche Gäste sind dabei? Hier bekommen Sie die Informationen zur aktuellen Sendung.

Thema bei "Hart aber fair" am 9. Januar 2023

Das Thema von "Hart aber fair" lautet heute: "Ein Land wird ärmer: Wer zahlt die Krisenrechnung 2023?". Die Gäste diskutieren also über die aktuelle Inflation. Dabei geht es um Fragen wie: Steigen die Preise für Energie oder Lebensmittel weiter? Und helfen die Maßnahmen der Politik dagegen?

"Hart aber fair": Gäste heute am 9. Januar 2023

Diese Gäste diskutieren laut ARD in der Talkshow über das aktuelle Thema:

Lars Klingbeil ( SPD ): Bundesvorsitzender

Bundesvorsitzender Jens Spahn ( CDU ): Stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Präsidiumsmitglied

Stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Präsidiumsmitglied Prof. Dr. Monika Schnitzer : Wirtschaftswissenschaftlerin, Vorsitzende des Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

Wirtschaftswissenschaftlerin, Vorsitzende des Engin Kelik: Metallarbeiter und Familienvater

Metallarbeiter und Familienvater Melanie Amann : Journalistin, Mitglied der Spiegel-Chefredaktion und Leiterin des Hauptstadtbüros

"Hart aber fair" erstmals mit Moderator Louis Klamroth statt Frank Plasberg

Seit dem Start von "Hart aber fair" im Jahr 2001 gehörte Frank Plasberg als Moderator fest zur Sendung. Am 9. Januar 2023 wird er nun erstmals von Louis Klamroth abgelöst.

Eine kurze Vorstellung: Klamroth wurde am 28. Oktober 1989 in Hamburg geboren. Bekanntheit erlangte er erst einmal als Schauspieler. So spielte er 2001 im Kinderfilm "Der Mistkerl" mit, wurde aber vor allem durch den Film "Das Wunder von Bern" aus dem Jahr 2003 bekannt.

Bis zum Jahr 2015 studierte Klamroth Politikwissenschaft am Amsterdam University College und an der London School of Economics. Seit 2016 moderiert er die Talkshow "Klamroths Konter" auf ntv und führte auch schon durch mehrere politische Sendungen auf ProSieben. Nun ist er auch als Moderator von "Hart aber fair" montags in der ARD zu sehen.

Übertragung von "Hart aber fair" im TV oder Live-Stream

Die aktuelle Folge von "Hart aber fair" ist heute am 9. Januar ab 2023 in der ARD zu sehen. Wer die Ausgabe lieber im Live-Stream als im TV sehen möchte, findet die Online-Übertragung auf der Website des Senders.

Wiederholung von "Hart aber fair" vom 9. Januar 2023

Die aktuelle Ausgabe der Talkshow "Hart aber fair" wird im Fernsehen wiederholt - allerdings mitten in der Nacht. Die Talkshow läuft in der Nacht auf Dienstag ab 2.50 Uhr noch einmal in der ARD. Die ganze Folge lässt sich aber auch online in der ARD-Mediathek nachholen.

"Hart aber fair": Sendetermine der Talkshow in der ARD

In der Regel läuft "Hart aber fair" an jedem Montag um 21 Uhr in der ARD. Allerdings kann sich die Ausstrahlung gelegentlich verschieben.

Das sind die nächsten Folgen und Sendetermine von "Hart aber fair":

9. Januar 2023, 21.00 Uhr

16. Januar 2023, 21.00 Uhr

23. Januar 2023, 21.45 Uhr

(sge)