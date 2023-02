ARD

"Hart aber fair": Gäste diskutieren heute über Hilfe nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien

Sechs Gäste diskutieren bei "Hart aber fair" heute am 6. Februar 2023 über das Erdbeben in Syrien und in der Türkei. Los geht es schon um 20.35 Uhr.

Die ARD hat auf das Erdbeben in der Türkei und Syrien reagiert und das Thema bei " Hart aber fair" heute Abend geändert. Nun geht es um diese Katastrophe mit mehr als 1800 Toten und nicht mehr wie ursprünglich angekündigt um das Thema Gleichberechtigung. Auch die Sendezeit wurde am 6. Februar 2023 von 22.50 auf 20.35 Uhr vorgezogen. Hier stellen wir die heutigen Gäste vor. Thema bei "Hart aber fair" am 6. Februar 2023 Das Thema bei "Hart aber fair" lautet heute: "Das Erdbeben in Syrien und der Türkei: Wie können wir helfen?". Dabei geht es um die Frage, wie möglichst schnell Hilfe bei den Opfern ankommt und wie man Menschen beistehen kann, die Freunde oder Verwandte im Katastrophengebiet haben. "Hart aber fair": Gäste heute am 6. Februar 2023 Diese Gäste sind bei "Hart aber fair" am 6. Februar 2023 dabei: Ranga Yogeshwar : Wissenschaftsjournalist und Autor

Wissenschaftsjournalist und Autor Serap Güler ( CDU ): Bundestagsabgeordnete, Mitglied im CDU Bundesvorstand

Bundestagsabgeordnete, Mitglied im Bundesvorstand Gerd Friedsam: Leiter des Technischen Hilfswerks ( THW ), war Einsatzleiter beim Erdbeben in der Türkei im Jahr 1999

Leiter des ( ), war Einsatzleiter beim in der im Jahr 1999 Falah Elias : Reporter und Moderator beim WDR und der Deutschen Welle

Reporter und Moderator beim und der Deutschen Welle Cem Özdemir (Grüne): Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft (zugeschaltet)

Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft (zugeschaltet) Janine Wissler ( Die Linke ): hat das Erdbeben vor Ort in der Türkei miterlebt (zugeschaltet) "Hart aber fair": Das ist Moderator Louis Klamroth Louis Klamroth moderiert "Hart aber fair" seit Anfang des Jahres und übernahm die Sendung dabei von Frank Plasberg. Außerdem hat er mit "Klamroths Konter" schon seit 2016 eine eigene Talkshow auf n-tv. Bekannt wurde er in jungen Jahren aber erst einmal nicht als Moderator, sondern als Schauspieler. So war er unter anderem im Film "Das Wunder von Bern" von 2003 zu sehen. Lesen Sie dazu auch Gleichstellung Warum die "Gender Pay Gap" ein Problem für die deutsche Wirtschaft ist

Übertragung von "Hart aber fair" im TV oder Live-Stream "Hart aber fair" wird montags in der ARD gezeigt. Die aktuelle Folge vom 6. Februar 2023 läuft von 20.35 bis 21.35 Uhr im Free-TV und parallel auch online im Live-Stream auf der Website des Senders. "Hart aber fair": Wiederholung im TV oder in der Mediathek Wer "Hart aber fair" verpasst, kann die aktuelle Folge wie gewohnt in der ARD-Mediathek nachholen. Er gibt aber auch mehrere Wiederholungen im Fernsehen. Hier die Übersicht der Termine: 7. Februar 2023, 01.55 Uhr, ARD

7. Februar 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

8. Februar 2023, 01.40 Uhr, 3Sat "Hart aber fair": Sendetermine der ARD-Talkshow Normalerweise ist 21 Uhr die Sendezeit von "Hart aber fair" - so wie heute am 6. Februar 2023 kann die sich aber auch nach vorne oder hinten verschieben. Am 20. Februar fällt die Folge komplett aus - dann wird nämlich der Rosenmontag 2023 das Programm der ARD bestimmen. Das sind die nächsten Sendetermine samt Sendezeit der Talkshow "Hart aber fair": 06. Februar 2023, 20.35 Uhr (Folge 534)

13. Februar 2023, 21.00 Uhr (Folge 535)

27. Februar 2023, 21.00 Uhr (Folge 536) (sge)

