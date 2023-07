"Hart aber fair" in der Sommerpause 2023: Wann kehrt die Talkshow zurück?

Die Talkshow "Hart aber fair" geht in die Sommerpause. Wann die Sommerpause anfängt und wann Louis Klamroth wieder zurückkehrt lesen sie hier.

Für etliche Talkshows aus der ARD und dem ZDF geht es nun in die Sommerpause. Für " Hart aber fair" heißt es als erstes ab in den Urlaub. "Hart aber fair" kommt allerdings auch als erstes wieder zurück. Wann geht "Hart aber fair" in die Sommerpause und wann kehrt die Talkshow wieder zurück? Alle wichtigen Informationen zur Sommerpause finden sie hier.

Wann geht "Hart aber fair" in die Sommerpause?

Die Talkshow mit Moderator Louis Klamroth geht als erste Talkshow der ARD und ZDF in die Sommerpause. Die letzte Sendung gab es am 19. Juni 2023 im TV, nun ist ersteinmal Schluss. Jene Ausgabe vor der Sommerpause polarisierte allerdings nocheinmal.

Am Montag, dem 19. Juni 2023, wurde der Fall Rammstein und Till Lindemann diskutiert mit der Frage: "Männer seid ihr immer noch nicht weiter?" Das waren die Gäste der letzten Diskussionsrunde vor der Sommerpause:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Lisa Schäfer ( CDU ): Kommunalpolitikerin, Mitglied der Jungen Union

Kommunalpolitikerin, Mitglied der Stefanie Lohaus : Journalistin und Projektleiterin "Gemeinsam gegen Sexismus"

Journalistin und Projektleiterin "Gemeinsam gegen Sexismus" Tobias Haberl : Autor für das SZ-Magazin, Buchautor "Der gekränkte Mann"

Autor für das SZ-Magazin, Buchautor "Der gekränkte Mann" Thomas M. Stein : Unternehmer und ehem. Musikproduzent

Unternehmer und ehem. Musikproduzent Rita Süssmuth ( CDU ): ehemalige Bundesfamilienministerin und Bundestagspräsidentin

Eine Aussage des Musikmanagers Thomas Stein sorgte für Empörung. Er stellte fest, dass man die mutmaßlichen sexuellen Übergriffe von Till Lindemann "in Relation sehen" müsse, da es sich lediglich um einige wenige Konzertbesucher von 300.000 handle. Ebenso verteidigte er den Sänger, der nach einem anstrengenden Konzert rein körperlich nicht mehr in Lage für derartige Übergriffe gewesen sein soll. Diese Aussagen lösten heftige Diskussionen, nicht nur in der Show sondern auch im Internet, aus. Jetzt verabschiedet sich die Talk-Show aber ersteinmal in die Sommerpause.

Nächster Sendetermin von "Hart aber fair": Wann kehrt die Show zurück?

Die Pause im Sommer dauert etwa zwei Monate an. Die nächste Sendung von "Hart aber fair" ist anschließend für den 14. August 2023 angesetzt. Maischberger und Anne Will gehen erst im Juli in die Pause und kehren dann wieder Mitte September zurück. Markus Lanz macht die kürzeste Sommerpause. Er geht am 20. Juli 2023 in die Pause und ist bereits am 22. August 2023 wieder zurück.

Der Moderator Louis Klamroth

Erst im Januar 2023 übernahm Louis Klamroth die Sendung "Hart aber fair" von Frank Plasberg. Er hat eine erfolgreiche Karriere als Journalist hinter sich, auch wenn er eigentlich als Schauspieler seine Karriere begann. Erst 2016 startete er als Moderator durch und hat seit dem die verschiedensten Sendungen moderiert. Für "Klamroths Konter“ auf n-tv hat er den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. In der Sendung nahm er regelmäßig Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker ins Kreuzfeuer.

Lesen Sie dazu auch

Für "Hart aber fair" hat er jetzt eine ähnliche Vison. "Meine Aufgabe ist es, durch gezieltes, und wenn es sein muss, hartnäckiges Nachfragen, diese Argumente herauszuarbeiten und meine Gäste zur Diskussion zu bewegen", so der Moderator über seine aktuelle Sendung und Aufgabe als Moderator.