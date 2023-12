"Heiligabend mit Carmen Nebel" 2023 im ZDF: Gäste, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung

Ein letztes Mal "Heiligabend mit Carmen Nebel" steht an Heiligabend 2023 an. Hier finden Sie Infos rund um Gäste, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung.

Seit 2012 wird " Heiligabend mit Carmen Nebel" im ZDF ausgestrahlt. Wie üblich, begrüßt Carmen Nebel Künstler, die stimmungsvolle Weihnachtslieder darbieten. Gleichzeitig wirft sie in kurzen Beiträgen einen Blick auf die Bräuche und Traditionen der Vorweihnachtszeit in zahlreichen Ländern weltweit sowie auf all die Elemente, die das Weihnachtsfest besonders machen.

Trotz des Erfolgs will das ZDF die Sendung 2024 absetzen. Nach 11 Jahren heißt es nun Aus und Vorbei mit "Heiligabend mit Carmen Nebel". Am 24. Dezember hat die 67-jährige Moderatorin in ihrer Sendung die bekanntesten Namen aus der Welt des Schlagers eingeladen. Künstler wie Patrick Lindner, Semino Rossi und Thomas Anders haben bereits an dieser festlichen Tradition teilgenommen. Schon 2021 mussten sich die Zuschauer von einer ZDF-Sendung mit Carmen Nebel verabschieden: "Willkommen bei Carmen Nebel" wurde abgesetzt. Das ZDF hatte das Format fast 20 Jahre lang im Programm.

Möchten Sie erfahren, wer die Gäste des Abends der letzten Ausgabe von "Heiligabend mit Carmen Nebel" sind? Wann wird die Show im TV übertragen? Hier haben wir Infos rund um die Gäste, die Übertragung im TV und Stream und eine mögliche Wiederholung von "Heiligabend mit Carmen Nebel" 2023.

"Heiligabend mit Carmen Nebel" 2023: Die Gäste der letzten Sendung

Dieses Jahr versammelt sich die titelgebende Moderatorin Carmen Nebel mit Ella Endlich, Matze Knop, Monika Baumgartner, Julia Lindholm, Wolfgang Ambros, Mark Keller und seinem Sohn Aaron auf einer idyllischen Berghütte in Tirol. Die Stimmung wird von der Hüttenband Tschentig angeheizt.

Gemeinsam schwelgen sie dann in Erinnerungen an vergangene Weihnachtsshows, in denen sie mit Persönlichkeiten wie Wencke Myhre, Andreas Gabalier, Albert Hammond, DJ Ötzi und vielen anderen aufgetreten sind.

Übertragung von "Heiligabend mit Carmen Nebel" 2023 im TV und Stream

An Heiligabend 2023 läuft "Heiligabend mit Carmen Nebel" 2023 zur Primetime um 20.15 Uhr im ZDF. Auch wenn die Sendung erst an Heiligabend übertragen wird, ist sie bereits im Voraus aufgezeichnet. Es handelt sich also nicht um eine Live-Show.

Sie haben die Übertragung der Sendung im Free-TV verpasst? Kein Problem. Das ZDF bietet Ihnen die Möglichkeit, die Weihnachtsshow einen ganzen Monat lang und noch vor der Übertragung im TV über die sendereigene Mediathek zu streamen. Am 24. Dezember 2023 haben Sie ab 16 Uhr in der ZDF-Mediathek Zugriff auf die letzte Ausgabe von "Heiligabend mit Carmen Nebel".

Wiederholung von "Heiligabend mit Carmen Nebel" 2023

Eine Wiederholung von "Heiligabend mit Carmen Nebel" 2023 ist bislang nicht geplant. Wie bereits erwähnt können Sie die Show jedoch ab dem 24. Dezember in der ZDF-Mediathek abrufen.

Gastgeberin Carmen Nebel

Ihre TV-Karriere begann Carmen Nebel Ende der 70er Jahre im DDR-Fernsehen, nachdem sie bei einem Talentwettbewerb entdeckt worden war. In den 80ern gab sie ihren Beruf als Lehrerin auf und widmete sich voll und ganz ihrer Karriere beim Fernsehen. Viele Sendungen und Preise später ist die 67-Jährige auch heute noch in verschiedenen TV-Formaten zu sehen. Welchen Projekten sie sich nach dem Ende von "Heiligabend mit Carmen Nebel" widmet, ist jedoch noch nicht bekannt.