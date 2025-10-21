„Hensslers Dreamteam“: Start, Sendetermine und Übertragung der Show

Steffen Henssler kehrt im Herbst mit neuen Sendungen auf den Bildschirm zurück und präsentiert verschiedene kulinarische Herausforderungen und Wettbewerbe. Auf die Zuschauerinnen und Zuschauer warten neue Formate, in denen der Koch sein Können in unterschiedlichen Kontexten zeigt. Die VOX-Programmgeschäftsführerin Kirsten Petersen hebt vor dem Start der Sendungen die Bedeutung des Sternekochs für den Sender hervor: „Steffen Henssler ist in der Top-Liga unserer beliebtesten VOX-Stars – und u.a. mit seiner Koch-Show „Grill den Henssler“ seit über einem Jahrzehnt sehr erfolgreich bei uns im Programm. Umso mehr freut es uns, dass Steffen Henssler und wir unseren Zuschauern im Herbst gleich mehrere, neue Formate servieren können, die wir gemeinsam mit ihm entwickelt haben. Ob im kulinarischen Wettstreit mit ganz Europa, mit Spitzenkoch Johann Lafer oder mit seinem Dreamteam – die Zuschauer erleben Steffen Henssler in vielen, neuen Facetten und wie immer in Bestform.“

In der neuen Show „Hensslers Dreamteam“ tritt der Koch gemeinsam mit den Kollegen Ali Güngörmüş und Ralf Zacherl in einem spannenden Wettstreit gegen andere hochkarätige Teams an. In verschiedenen Koch- und Quizrunden geht es darum, wertvolle Zeit zu gewinnen, die dann im großen Finale entscheidend sein kann. Insgesamt müssen die Teams vier Koch- und drei Quizrunden bestehen, wobei der Sieger des Finales den Wettbewerb für sich entscheidet. Die Moderation übernimmt Sonja Zietlow.

Sie möchten mehr zum neuen VOX-Format „Hensslers Dreamteam“ erfahren? Hier in diesem Artikel haben wir alle Infos zusammengetragen, die bislang rund um Start und Sendetermine bekannt sind.

„Hensslers Dreamteam“: Start der neuen Kochshow

Die neue VOX-Show „Hensslers Dreamteam“ feiert im Herbst 2025 ihre TV-Premiere, konkret am 26. Oktober. Die Dreharbeiten für die Sendung fanden bereits am 19., 22., 23. und 24. September 2025 statt. In „Hensslers Dreamteam“ treten Steffen Henssler, Ali Güngörmüş und Ralf Zacherl als Trio in verschiedenen Koch- und Quizrunden gegen andere Teams an, um kostbare Zeit für das große Finale zu sammeln.

Bis zur Ausstrahlung von „Hensslers Dreamteam“ können sich Zuschauerinnen und Zuschauer mit Alternativformaten die Zeit vertreiben. Auf Sat.1 läuft derzeit die Sendung „Das große Backen – Die Profis“ 2025. Zudem stehen vergangene Episoden von „Grill den Henssler“ und „Kitchen Impossible“ 2025 im Streamingangebot von RTL+ zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Hensslers Dreamteam“ im TV und Stream?

Insgesamt gibt es vier Folgen von „Hensslers Dreamteam“, die ab Sonntag, dem 26. Oktober 2025, ab 20.15 Uhr bei VOX ausgestrahlt werden. Daraus ergeben sich folgende Sendetermine:

Folge 1: Sonntag, 26.10.25, ab 20.15 Uhr bei VOX

Folge 2: Sonntag, 2.11.25, ab 20.15 Uhr bei VOX

Folge 3: Sonntag, 9.11.25, ab 20.15 Uhr bei VOX

Folge 4: Sonntag, 16.11.25, ab 20.15 Uhr bei VOX

Das sind die Teams bei „Hensslers Dreamteam“

Steffen Henssler, Ali Güngörmüş und Ralf Zacherl treten, wie eingangs bereits erwähnt, gegen andere Dreier-Teams an. In jeder Folge wechseln die gegnerischen Teams. Hier einmal ein Überblick darüber, mit wem es Henssler, Güngörmüş und Zacherl zu tun bekommen:

Folge 1: Alexander Hermann, Lisa Angemann, Jari Dochat

Folge 2: Frank Rosin, Alina Meissner Bebrout, Robin Pietsch

Folge 3: Elif Oskan, Markus Stöckle, Lukas Mraz

Folge 4: Mario Kotaska, Stefan Fäth, Martin Baudrexel

„Hensslers Dreamteam“: Wer sitzt in der Jury?

Die Jury bei „Hensslers Dreamteam“ besteht immer aus drei Personen, allerdings variiert die Besetzung von Folge zu Folge. Hier einmal die Jury-Mitglieder in jeder Episode im Überblick:

Folge 1: Johann Lafer, Roland Trettl, Haya Molcho

Folge 2: Johann Lafer, Max Strohe, Haya Molcho

Folge 3: Björn Freitag, Max Strohe, Haya Molcho

Folge 4: Johann Lafer, Roland Trettl, Haya Molcho

Übertragung und Wiederholung von „Hensslers Dreamteam“

Die Übertragung von „Hensslers Dreamteam“ obliegt dem Sender VOX, dementsprechend gibt es die einzelnen Folgen kostenlos im linearen TV zu sehen. Wer lieber den Stream bevorzugt, kann dafür die Streaming-Plattform RTL+ nutzen. Dort stehen die Episoden sowohl vor- als auch nach der Ausstrahlung im Free-TV zu Verfügung. Wer eine Ausgabe von „Hensslers Dreamteam“ verpasst hat, kann sie bei RTL+ problemlos nachträglich ansehen. Das Basisangebot von RTL+ ist kostenlos, wer jedoch uneingeschränkten Zugriff auf alle Inhalte haben möchte, benötigt dafür ein kostenpflichtiges Abonnement.

„Hensslers Dreamteam“: Das ist TV-Koch Steffen Henssler

Steffen Henssler begann laut VOX 2005 seine TV-Karriere mit der Show „Hensslers Küche“, in der er japanisch und kalifornisch inspirierte Rezepte vorstellte. Zwei Jahre später folgte „Ganz & Gar Henssler“ bei VOX. Zudem trat er von 2008 bis 2010 in „Die Küchenschlacht“ auf und moderierte „Die Kocharena“ und „Die Promi Kocharena“. Von 2010 bis 2014 war er Gastgeber des Kochquiz „Topfgeldjäger“. Zwischen 2013 und 2017 trat er in „Grill den Henssler“ gegen Prominente an, die mit ihren Lieblingsrezepten versuchten, ihn in verschiedenen Kochwettbewerben zu schlagen. 2019 kehrte er in einer Neuauflage von „Grill den Henssler“ zurück. 2025 ist er außerdem bei Sat.1 als Juror von „The Taste“ zu sehen.

Und wer sind die anderen beiden Köche in „Hensslers Dreamteam“?

Ali Güngörmüş

Als Spitzenkoch vereint Ali Güngörmüş kulinarische Raffinesse mit handwerklicher Präzision – und bleibt dabei stets geerdet. Seine unverwechselbare Handschrift macht ihn zu einem echten Ausnahmetalent. Ali weiß genau, wo seine Wurzeln liegen und was er kann – ein unverzichtbarer Baustein für jedes Dreamteam.

Ralf Zacherl

Seit über 30 Jahren ist Ralf Zacherl mit seiner trockenen, charmanten Art eine feste Größe im deutschen Kochfernsehen. Er steht für echte Leidenschaft, Humor und fundiertes Know-how. Sein Spitzname „Speedy Gonzacherl“ kommt nicht von ungefähr – als quirliger Wirbelwind bringt er Tempo und Witz in Hensslers Dreamteam.