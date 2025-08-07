„Hensslers Dreamteam“: Start und Sendetermine - Was ist bekannt?

Steffen Henssler kehrt im Herbst mit neuen Sendungen auf den Bildschirm zurück und präsentiert verschiedene kulinarische Herausforderungen und Wettbewerbe. Auf die Zuschauerinnen und Zuschauer warten neue Formate, in denen der Koch sein Können in unterschiedlichen Kontexten zeigt. Die VOX-Programmgeschäftsführerin Kirsten Petersen hebt vor dem Start der Sendungen die Bedeutung des Sternekochs für den Sender hervor: „Steffen Henssler ist in der Top-Liga unserer beliebtesten VOX-Stars – und u.a. mit seiner Koch-Show ‚Grill den Henssler‘ seit über einem Jahrzehnt sehr erfolgreich bei uns im Programm. Umso mehr freut es uns, dass Steffen Henssler und wir unseren Zuschauern im Herbst gleich mehrere, neue Formate servieren können, die wir gemeinsam mit ihm entwickelt haben. Ob im kulinarischen Wettstreit mit ganz Europa, mit Spitzenkoch Johann Lafer oder mit seinem Dreamteam – die Zuschauer erleben Steffen Henssler in vielen, neuen Facetten und wie immer in Bestform.“

In der neuen Show „Hensslers Dreamteam“ tritt der Koch gemeinsam mit den Kollegen Ali Güngörmüş und Ralf Zacherl in einem spannenden Wettstreit gegen andere hochkarätige Teams an. In verschiedenen Koch- und Quizrunden geht es darum, wertvolle Zeit zu gewinnen, die dann im großen Finale entscheidend sein kann. Insgesamt müssen die Teams vier Koch- und drei Quizrunden bestehen, wobei der Sieger des Finales den Wettbewerb für sich entscheidet. Wer die Show moderiert, wird bislang noch im Geheimen gehalten.

„Hensslers Dreamteam“: Start der neuen Kochshow

Die neue VOX-Show „Hensslers Dreamteam“ wird voraussichtlich im Herbst 2025 ihre TV-Premiere feiern. Die Dreharbeiten für die Sendung finden jedoch bereits am 19., 22., 23. und 24. September 2025 statt. Für die Aufzeichnungen sind noch Tickets verfügbar. In „Hensslers Dreamteam“ treten Steffen Henssler, Ali Güngörmüş und Ralf Zacherl in verschiedenen Koch- und Quizrunden gegen andere Teams an, um kostbare Zeit für das große Finale zu sammeln. Sobald es nähere Informationen zum offiziellen Starttermin gibt, werden wir hier in diesem Artikel darüber berichten.

Bis zur Ausstrahlung von „Hensslers Dreamteam“ können sich Zuschauerinnen und Zuschauer mit Alternativformaten die Zeit vertreiben. Auf Sat.1 läuft derzeit die Sendung „Das große Backen – Die Profis“ 2025. Zudem stehen vergangene Episoden von „Grill den Henssler“ und „Kitchen Impossible“ 2025 im Streamingangebot von RTL+ zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Hensslers Dreamteam“ im TV und Stream?

Auch wenn der genaue Starttermin für „Hensslers Dreamteam“ noch nicht feststeht, wurde dennoch bestätigt, dass die Show zur Prime-Time auf VOX ausgestrahlt wird. Da bisher auch keine Details zur Anzahl der Folgen bekannt sind, können wir Ihnen die genauen Sendetermine erst zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.

„Hensslers Dreamteam“: Das ist TV-Koch Steffen Henssler

Steffen Henssler begann laut VOX 2005 seine TV-Karriere mit der Show „Hensslers Küche“, in der er japanisch und kalifornisch inspirierte Rezepte vorstellte. Zwei Jahre später folgte „Ganz & Gar Henssler“ bei VOX. Zudem trat er von 2008 bis 2010 in „Die Küchenschlacht“ auf und moderierte „Die Kocharena“ und „Die Promi Kocharena“. Von 2010 bis 2014 war er Gastgeber des Kochquiz „Topfgeldjäger“. Zwischen 2013 und 2017 trat er in „Grill den Henssler“ gegen Prominente an, die mit ihren Lieblingsrezepten versuchten, ihn in verschiedenen Kochwettbewerben zu schlagen. 2019 kehrte er in einer Neuauflage von „Grill den Henssler“ zurück. 2025 ist er außerdem bei Sat.1 als Juror von „The Taste“ zu sehen.

