Hertha BSC – SV Elversberg live im TV und Stream: Läuft das Pokalspiel auch im Free-TV?

Die vergangene DFB-Pokal-Saison hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, weshalb dieser Wettbewerb einen ganz besonderen Stellenwert im deutschen Fußball genießt. Die sensationelle Reise von Arminia Bielefeld, einem Drittligisten, der sich gegen alle Erwartungen bis ins Finale kämpfte, steht exemplarisch für das klassische „David gegen Goliath“-Narrativ. Mit Siegen über namhafte Gegner aus höheren Ligen schrieb Bielefeld ein modernes Fußballmärchen, das es seit 2011 nicht mehr gegeben hatte.

Seit August 2025 läuft die neue Pokalrunde, erneut anfangs mit 64 Mannschaften im traditionellen K.-o.-System. Der DFB-Pokal bleibt ein Turnier, das für Spannung, Dramatik und unerwartete Wendungen steht – ein Ort, an dem Außenseiter über sich hinauswachsen und Favoriten ins Straucheln geraten.

Am zweiten Spieltag kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Hertha BSC und dem SV Elversberg. Beide Teams haben sich also in der ersten Runde des Pokals durchgesetzt: Hertha BSC bezwang Preußen Münster mit 5:3 (0:0) im Elfmeter-Krimi, während Elversberg sich mit einem 1:0-Sieg gegen Ulm behauptete. Jetzt geht es in die zweite Runde. Wir liefern Ihnen die Details zum Spiel und dessen Übertragung.

Hertha BSC – SV Elversberg im DFB-Pokal 25/26: Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut Spielplan des DFB-Pokals 2025/2026 findet das Spiel zwischen Hertha und Elversberg am Dienstag, 28. Oktober 2025, statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Ort des Geschehens ist das Berliner Olympiastadion, eine der traditionsreichsten Sportstätten Deutschlands. Mit seiner markanten Architektur und einer Kapazität von rund 74.000 Zuschauern bietet es die perfekte Kulisse für große Fußballabende. Seit 1985 ist das Stadion Austragungsort des DFB-Pokalfinales und steht wie kaum ein anderer Ort für die besondere Atmosphäre dieses Wettbewerbs. Auch wenn es diesmal „nur“ um ein Spiel der zweiten Runde geht – die Bühne ist groß.

Hertha BSC vs. SV Elversberg live im TV und Stream: Läuft das DFB-Pokalspiel auch im Free-TV?

Wer den DFB-Pokal in seiner ganzen Vielfalt erleben möchte, kommt auch in dieser Saison an Sky nicht vorbei. Der Pay-TV-Sender hält die exklusiven Rechte zur Übertragung für alle 63 Spiele – von den ersten Begegnungen bis zum großen Finale im Olympiastadion. Für den Livestream ist ein kostenpflichtiges Abo nötig, das ab 21,99 Euro pro Monat zu haben ist (Stand: Oktober 2025).

ARD und ZDF sind ebenfalls mit von der Partie, allerdings in ausgewähltem Umfang. Insgesamt 15 Spiele werden dort live übertragen, darunter die beiden Halbfinals und das Endspiel. In jeder Runde zeigen die Sender zudem mindestens zwei weitere Begegnungen. Nicht alle Wunschspiele der Fans schaffen es ins Free-TV: Die Partie Hertha BSC gegen SV Elversberg etwa läuft ausschließlich bei Sky – das ZDF hat sich zum 28. Oktober für das Duell Frankfurt gegen Dortmund entschieden. Wer kein Sky-Abo besitzt, kann das Hertha-Spiel also weder im Free-TV noch per kostenlosem Livestream verfolgen – nur über Sky Go oder den Streamingdienst WOW ist ein Zugriff möglich.

Und hier liefern wir Ihnen alle Infos zur Übertragung der Begegnung zwischen Hertha und Elversberg im Überblick:

Spiel: Hertha BSC – SV Elversberg, DFB-Pokal 2025/265, Runde 2

Datum: Dienstag, 28. Oktober 2025

Uhrzeit: 18.30 Uhr

Ort: Olympiastadion, Berlin

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: WOW

DFB-Pokal: Hertha BSC gegen SV Elversberg – die Bilanz der beiden Vereine

Seit dem Beginn ihrer direkten Duelle in der 2. Bundesliga im Jahr 2023 trafen Hertha BSC und der SV 07 Elversberg laut sportschau.de bislang fünfmal aufeinander. Dabei spricht die Bilanz klar für Elversberg: Mit vier Siegen gegenüber nur einem Erfolg für Hertha und einem Torverhältnis von 15:8 dominierte der SV die bisherigen Begegnungen deutlich.

Besonders eindrucksvoll waren die letzten Aufeinandertreffen: Elversberg gewann am 29. August 2025 mit 2:0 in Berlin, zuvor am 2. März 2025 mit einem klaren 4:0. Auch die Spiele im Jahr 2024 endeten mit deutlichen Siegen für Elversberg (4:1 und 4:2). Lediglich am 3. Dezember 2023 konnte Hertha mit einem 5:1-Heimsieg ein Ausrufezeichen setzen.