"Herz an Bord": Sendetermine, Kandidaten und alle Infos zur Dating-Show

"Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" kehrt mit Staffel 2 und neuen Folgen zurück. Alle Infos rund um Sendetermine, Kandidaten und Übertragung gibt es hier.

"Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" ist eine Dating-Show, die im Rahmen einer Luxus-Kreuzfahrt vonstattengeht. Mit dabei sind vier Single-Frauen, die auf der Suche nach der großen Liebe sind. Auf dem Schiff trifft jede Kandidatin auf jeweils sechs Männer, die versuchen, ihr Herz zu erobern. Insgesamt sind also 24 männliche Singles an Bord. Bei abwechslungsreichen Dates haben sie die Chance, die Kandidatinnen näher kennenzulernen.

Sobald es jedoch an Land geht, müssen die Frauen entscheiden, welche Männer sie nicht überzeugt haben - die aussortierten Herren müssen anschließend das Schiff verlassen. Anders als in Staffel 1 von "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" führt die Reiseroute diesmal nicht über das Mittelmeer, sondern zu den schönsten Inseln des Nordatlantiks. Ziel sind die Kanaren und die portugiesische Inseln Madeira, Zwischenstopps gibt es auf Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura und Lanzarote.

Moderiert wird die Sendung nach wie vor von Wayne Carpendale, der an Bord des Kreuzfahrtschiffes "AIDAcosma" als "Liebeskapitän" fungiert. Das beinhaltet auch, dass er den Frauen jederzeit eine starke Schulter zum Anlehnen bietet. Wann die fünf neuen Folgen von "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" ausgestrahlt werden, welche Kandidatinnen nach der großen Liebe suchen und wie es mit der Übertragung im TV und Stream aussieht, lesen Sie hier.

Übertragung von "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" im TV und Stream

Die Übertragung von "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" übernimmt wie gehabt der Sender Vox. Dementsprechend gibt es die Sendung kostenlos im Free-TV zu sehen. Parallel können die einzelnen Episoden im Stream bei RTL+ mitverfolgt werden. Für Letzteres ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Wer bereits über ein solches verfügt, hat die Möglichkeit, die Folgen schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung online anzuschauen.

"Herz an Bord", Staffel 2: Sendetermine von "Frisch verliebt auf hoher See"

Staffel 2 von "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" hält fünf neue Folgen für die Zuschauer bereit. Los geht es am Dienstag, dem 19. März ab 20.15 Uhr. Die weiteren Sendetermine wurden noch nicht offiziell vom Sender bestätigt, da die Episoden der ersten Staffel aber immer dienstags ausgestrahlt wurden, darf davon ausgegangen werden, dass es sich bei Staffel 2 genauso verhält. Demnach könnten die Sendetermine der neuen Folgen von "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" folgendermaßen aussehen:

Folge 1 am 19. März 2024, 20.15 Uhr, Vox

am 19. März 2024, 20.15 Uhr, Vox Folge 2 am 26. März 2024, 20.15 Uhr, Vox

am 26. März 2024, 20.15 Uhr, Vox Folge 3 am 2. April 2024, 20.15 Uhr, Vox

am 2. April 2024, 20.15 Uhr, Vox Folge 4 am 9. April 2024, 20.15 Uhr, Vox

am 9. April 2024, 20.15 Uhr, Vox Folge 5 am 16. April 2024, 20.15 Uhr, Vox

"Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See": Diese Kandidatinnen suchen die große Liebe

Diese Single-Frauen begeben sich in Staffel 2 an Bord der "AIDAcosma":

Ann-Kathrin "Anne" aus Hamburg

Ann-Kathrin, kurz "Anne", ist 31 Jahre alt und von Beruf Kauffrau für Versicherungen und Finanzen. Nach eigenen Angaben steht sie auf Kitsch und möchte von ihrem Partner das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie die Einzige für ihn ist. Sie beschreibt sich selbst als großherzige Person, die das Beste aus zwei Welten lebt:Tagsüber arbeitet sie im Büro, abends jobbt sie gelegentlich als Bedienung in einer Bar - dort kann sie, wie sie es formuliert, "die Sau rauslassen". Nach der schmerzhaften Trennung von ihrem Ex-Freund, die mittlerweile zwei Jahre zurückliegt, ist sie nun bereit für eine neue Liebe.

Athanasia "Ana" aus Düsseldorf

Die 39-jährige Social Media Managerin hört auf den Spitznamen "Ana" und nutzt ihre Freizeit gerne, um Freunde zu treffen, sich der Fotografie zu widmen und neue Restaurants auszuprobieren. Ihren Traummann beschreibt sie als "dunkelhaarig, athletisch und gerne größer als 1,75 m". Außerdem sollte er eine kreative Ader haben und offen auf andere Menschen zugehen können. Gemeinsam mit ihrem zukünftigen Partner möchte Ana einen gesunden Lifestyle führen, in den Urlaub fahren, lachen können und am liebsten eines Tages den Bund der Ehe eingehen.

Tanja aus Berlin

Moderatorin und Musicaldarstellerin Tanja ist 40 Jahre alt und aus beruflichen Gründen viel unterwegs. Die Blondine kann Langeweile nicht ausstehen und liebt es stattdessen, neue Erfahrungen zu sammeln. Sie datet gerne, sehnt sich jedoch nach Zweisamkeit. Außerdem würde sie ihr turbulentes Leben gerne mit einem festen Partner an ihrer Seite teilen. In der Vergangenheit hat sie meist lange Beziehungen geführt und war bereits einmal verlobt. Sie beschreibt sich als selbstbewusst und direkt, von ihrem Partner wünscht sie sich Entgegenkommen und Flexibilität.

Teresa aus Naumburg (Saale)

Teresa geht seit Februar 2023 als Single durchs Leben. Für ihren Zukünftigen hat sie direkt eine klare Message auf Lager: "Mich kriegt man nicht mit Rosen, sondern mit 'nem Döner." Die 29-jährige Justizfachwirtin war mit ihrem Ex-Partner fünf Jahre lang verheiratet, bis er die Beziehung von einem Tag auf den anderen beendete. Teresa lässt sich aber nicht unterkriegen und ist nun bereit für etwas Neues. Ihr Traummann sollte älter sein als sie, ihren Kinderwunsch teilen und mit beiden Beinen fest im Leben stehen.

Das ist der Moderator von "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See"

Moderator Wayne Carpendale

Wie schon zuvor in der ersten Staffel schlüpft Wayne Carpendale auch in den neuen Folgen von "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" in die Rolle des "Liebeskapitäns". Er ist der Sohn des Schlagersängers Howard Carpendale und wurde am 23. März 1977 in Frechen (NRW) geboren. Seit 2013 ist der 46-Jährige mit Annemarie Carpendale verheiratet, die ebenfalls als Moderatorin tätig ist. Ihr Ehemann Wayne tritt zudem gelegentlich auch als Schauspieler in Erscheinung. Unter anderem wirkte er bei den Sendungen "Die Rosenheim-Cops" und "Sturm der Liebe" mit. Darüber hinaus gewann er im Jahr 2006 die erste Staffel der Tanzshow "Let's Dance".