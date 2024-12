„heute-show spezial – Das war 2024“: Termin, Programm und Übertragung im TV und Stream

Die „heute-show“ ist ein echter Klassiker in der deutschen Fernsehlandschaft. Der Name der Satireshow ist angelehnt an die Sendungen „heute“ und „heute-journal“ beim ZDF sowie der „Tagesshow“ bei der ARD. Auch die „heute-show“ ist wie eine Nachrichtensendung aufgebaut - nur eben im Comedy-Stil. 2024 erschienen zahlreiche Folgen - am 13. Dezember lief bereits die 498. Episode. Über die Sommermonate wurden einzelne Spezialepisoden ausgestrahlt. Angefangen hatte alles 2009 mit zwei Pilotfolgen und daraufhin einer Pilotstaffel. Seit jeher moderiert Oliver Welke die Comedyshow.

Im Dezember 2024 erscheint beim ZDF die Episode „heute-show spezial - Das war 2024“. Die beiden Außenreporter Lutz van der Horst und Fabian Köster blicken gemeinsam auf das Jahr zurück und zeigen ihre Highlights aus den Reportagen für die „heute show“ und ihren vier „heute-show spezial“-Folgen. Wann ist der Sendetermin? Und wie läuft die Übertragung? Diese und weitere Informationen - wie zum Beispiel zum Programm, den beiden Gastgebern und der Frage, ob es eine Wiederholung gibt - lesen Sie in diesem Artikel.

"heute-show spezial - Das war 2024": Sendetermin und Sendezeit

Die Folge „heute-show spezial - Das war 2024“ läuft am Samstag, dem 28. Dezember 2024 im ZDF. Los geht‘s um 23.25 Uhr im linearen Fernsehprogramm.

Programm bei „heute-show spezial - Das war 2024“

Ein konkretes Programm hat der Fernsehsender bislang noch nicht veröffentlicht. Ausführlich werden sicherlich die vier Folgen „heute-show spezial“ gezeigt. In deren ersten Folge vom Januar 2024 beleuchteten Lutz van der Horst und Fabian Köster die Tatsache, dass Deutschland im Bereich der Digitalisierung (vorwiegend im Vergleich zu anderen Ländern) deutlich abfällt. Im Juni 2024 war das Thema der Spezial-Folge die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und im August der Alkoholkonsum der Deutschen. Für Köster und van der Horst ging es dafür quer durch Deutschland und auch in das sogenannte 17. Bundesland - nach Mallorca. Die beiden holten Stimmen von den Feiernden ein und ließen Expertinnen und Experten im Bereich der Alkohol-Prävention zu Wort kommen.

In ihrer letzten Folge „heute-show spezial“ in 2024 führte die beiden der Weg nach Ostdeutschland - insbesondere nach Sachsen und Thüringen. In diesen beiden Bundesländern fanden im September Landtagswahlen statt. Die Außenreporter van der Horst und Köster wollten im Vorhinein die Meinungen der Bürgerinnen und Bürger hören. Für diese Ausgabe, die den Titel „heute-show spezial: Zwei Besserwessis im Osten“ trug, erhielten die Zwei den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2024.

Wo läuft "heute-show spezial - Das war 2024"? Übertragung im TV und Stream

Die Spezial-Folge ist - wie alle Ausgaben der „heute-show“ selbstverständlich im ZDF zu sehen. Interessierte können die Sendung entweder im linearen Fernsehprogramm anschauen oder sie nutzen das Angebot des ZDF-Livestreams. Ist man zum TV-Termin verhindert, steht die Sendung nach der Ausstrahlung jederzeit abrufbar in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Gastgeber bei „heute-show spezial - Das war 2024“

Lutz van der Horst und Fabian Köster sind bei der „heute-show“ schon lange dabei - sowohl als Autoren, als auch als Außenreporter. Wir stellen Ihnen die beiden hier kurz vor:

Lutz van der Horst

1975 in Köln geboren, studierte Lutz van der Horst zunächst Germanistik und Anglistik, bevor er zunehmend als Sprecher und Autor im Hörfunk und Fernsehen tätig war. Seit 2009 ist er Außenreporter bei der „heute-show“ - erhielt dafür 2017 die Auszeichnung der Goldenen Kamera als Ensemblemitglied und Autor in der Kategorie „Beliebteste Satireshow“. Außerdem arbeitete er als fester Autor bei „TV total“ und als freier Autor bei „Switch reloaded“. In der jüngeren Vergangenheit trat er auch als Moderator des „ZDF-Fernsehgartens“ in Erscheinung.

Fabian Köster

Der junge Autor und Komiker Fabian Köster wurde 1995 in Bergisch Gladbach geboren. Er begann das Studium der Sozialwissenschaften - brach es aber wieder ab, um sich auf seine Karriere als Comedy-Autor zu konzentrieren. Bereits mit 18 Jahren war er erstmals bei „TV total“ zu sehen - 2015 startete er bei der „heute-show“ als Autor. Im Folgejahr wurde er Außenreporter der Sendung. Seine Laufbahn wurde 2018 mit dem „Förderpreis für den Nachwuchs des Deutschen Fernsehpreises“ gewürdigt. Zusammen mit van der Horst kamen weitere Auszeichnungen für ihre Arbeit bei der „heute-show“ hinzu.

Gibt es eine Wiederholung von "heute-show spezial - Das war 2024"?

Für alle, die die Sendung am Ausstrahlungsdatum verpasst haben, gibt es die Möglichkeit, das nachzuholen, was sie verpasst haben: Am Dienstag, dem 31. Dezember 2024 läuft die Spezial-Folge um 19.25 Uhr erneut beim ZDF. Wie oben genannt, kann man die Episode auch jederzeit in der ZDF-Mediathek abrufen.