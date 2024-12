"Hochzeit auf den ersten Blick": Sendetermine, Kandidaten und Übertragung von Staffel 11

Im Herbst wird das Thema Liebe im TV und Stream wieder großgeschrieben: Neben „Are You The One“ 2024 und „Die Bachelorette“ 2024 wird auch bei „Love Island VIP“ nach der großen Liebe gesucht. Die Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“ geht sogar noch einen Schritt weiter. Dort wagen heiratswillige Singles den Schritt in eine offizielle Ehe, ohne sich zuvor persönlich kennengelernt zu haben. Die eigentliche Reise beginnt jedoch erst nach der Zeremonie, wenn das frisch verheiratete Paar während ihrer Hochzeitsreise die Gelegenheit hat, sich näher kennenzulernen. Anschließend besuchen sich die neuvermählten Paare gegenseitig in ihren jeweiligen Heimatorten. Einige Wochen später steht die entscheidende Frage im Raum: Sollen sie ihre Ehe fortsetzen oder getrennte Wege gehen?

Jedes Paar wird im Vorfeld von einem erfahrenen Experten-Team mithilfe von Tests und Analysen zusammengestellt und während der gesamten Staffel unterstützt. Zu diesem Team gehören Dr. Sandra Köhldorfer, Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin, sowie Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn und Diplom-Psychologe sowie Matching-Experte Markus Ernst.

In Staffel 11 von „Hochzeit auf den ersten Blick“ gibt es allerdings eine unerwartete Neuerung, die frischen Schwung in das Dating-Format bringt. Die Paare treffen sich weiterhin erst beim Standesamt zum ersten Mal. Neu ist jedoch, dass sich alle heiratswilligen Singles in der aktuellen Staffel vor den Hochzeiten – jedoch getrennt – kennenlernen. Darüber hinaus wurde der Matching-Prozess in der neuen Staffel ebenfalls überarbeitet.

Hier in diesem Artikel erfahren Sie alle wichtigen Infos rund um die Sendetermine, sowie die Übertragung im TV und Stream von „Hochzeit auf den ersten Blick“ 2024. Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 11? Wir verraten es Ihnen!

„Hochzeit auf den ersten Blick“ 2024: Sendetermine von Staffel 11

Am Montag, dem 28. Oktober 2024, um 20.15 Uhr, ist die neue Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ an den Start gegangen. Auch diesmal treffen Paare erstmals vor dem Standesamt aufeinander, um im besten Fall den Schritt in eine Ehe zu wagen. Staffel 11 läuft mit insgesamt neun Folgen immer montags über die Bildschirme.

Das sind die Sendetermine der 11. Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“:

Folge 1: Montag, 28. Oktober 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 2: Montag, 4. November 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 3: Montag, 11. November 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 4: Montag, 18. November 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 5: Montag, 25. November 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 6: Montag, 2. Dezember 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 7: Montag, 9. Dezember 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 8: Montag, 16. Dezember 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 9: Montag, 23. Dezember 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Kandidaten bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ 2024: Das sind die Singles in Staffel 11

Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ 2024 hoffen insgesamt zwölf Singles, mit einer ihnen bis zur Eheschließung unbekannten Person eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Die Aussichten dafür sind vielversprechend, da die erfahrenen Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst erneut für die Vermittlungen verantwortlich sind.

Von den zwölf Kandidaten treten in der neuen Staffel sechs alleinstehende Frauen an. Sie sind bereit, sich emotional zu öffnen und mit einem unbekannten Partner den Schritt in eine Ehe zu wagen. Diese Single-Frauen suchen in Staffel 11 nach ihrer wahren Liebe:

Pia (27) aus Syke in Niedersachsen: Kauffrau im Gesundheitswesen

Jenny (39) aus Dormagen in Nordrhein-Westfalen: Krankenpflegerin in einer Tagesklinik für psychisch erkrankte Menschen

Michelle (32) aus Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen: Hörgeräteakustik-Meisterin

Emma (25) aus Cuxhaven in Niedersachsen: sozialpädagogische Assistentin, Yogalehrerin & Fitnesstrainerin

Desiree (37) aus Worbis in Thüringen: Business Development Managerin bei einem Unternehmen für Pharma-Dienstleistungen

Francisca (30) aus Kirchheim unter Teck in Baden-Württemberg: Leitung einer Kindertagesstätte

Icon Vergrößern Kandidaten bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024: Welche Frauen und Männer gehen den Bund der Ehe ein? Foto: SAT.1 / Christoph Assmann Icon Schließen Schließen Kandidaten bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024: Welche Frauen und Männer gehen den Bund der Ehe ein? Foto: SAT.1 / Christoph Assmann

Die sechs Frauen werden von sechs alleinstehenden Männern begleitet, die ebenfalls auf der Suche nach ihrer idealen Partnerin sind. Auch sie möchten in diesem Jahr den Schritt zur „Hochzeit auf den ersten Blick“ wagen. Das sind die Single-Männer in Staffel 11:

Toni (31) aus Burgkirchen in Bayern: sozialpädagogische Fachkraft in einer Kinder-Wohngruppe

Christian (31) aus Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen: stellvertretender Filialleiter bei einer Bank

Marco (44) aus Dresden in Sachsen: Projektleiter im Bereich Brand- und Wasserschadensanierung

Fabian (38) aus Illertissen in Bayern: Teamleiter für Digitalisierung bei einem Automobilhersteller

Kevin (34) aus Weisel in Rheinland-Pfalz: Projektmanager

Martin (46) aus Goslar in Niedersachsen: Elektrokonstrukteur

Übertragung von „Hochzeit auf den ersten Blick“ 2024 im TV und Stream

Seit 2014 läuft „Hochzeit auf den ersten Blick“ beim Sender Sat.1 über die deutschen Fernsehbildschirme. Daher ist es keine große Überraschung, dass sich Sat.1 auch in Staffel 11 um die Übertragung des Beziehungsexperimentes kümmert. Im Stream gibt es die neuen Folgen der Doku-Soap zeitgleich zur TV-Ausstrahlung kostenfrei auf Joyn zu sehen. Dort steht auch eine exklusive Bonusepisode zur Verfügung. Zusätzlich stehen bei Joyn alle Folgen des Formats auch nach dem offiziellen TV-Termin zum Abruf bereit.

