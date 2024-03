"House of Kardashian": Start, Folgen, Handlung und Stream der Doku-Serie

Die Dokuserie "House of Kardashian" bietet Einblick hinter die Kulissen der Promifamilie. Hier finden Sie Infos rund um Start, Folgen, Handlung und Stream.

Sie sind eine der einflussreichsten Familien der Welt - die Kardashian-Jenners. Man kennt sie nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt. Die bekanntesten Persönlichkeiten der Promifamilie sind vor allem die Schwestern Kim, Kourtney,Khloé,Kendall und Kylie Jenner sowie ihren Eltern Kris Jenner und Caitlyn Jenner. Ihren Ruf verdanken sie insbesondere der Reality-TV-Serie "Keeping Up with the Kardashians", doch die Familie ist mittlerweile auch in der Mode-, Beauty- und Unterhaltungsbranche aktiv.

In der neuen Doku-/Reality-Serie "House of Kardashian" steht die Kultfamilie im Mittelpunkt. Die Serie bietet bisher unveröffentlichtes Archivmaterial und Interviews aus dem engsten Kreis der Familie, darunter auch Caitlyn Jenner. Doch wann ist der Start der neuen Doku-Serie? Was passiert in den Folgen? Und wo finden Sie den Stream zur Sendung?

Hier finden Sie Antworten auf diese Fragen und weitere Informationen zur neuen Doku-Serie.

Start von "House of Kardashian"

Los geht es am Freitag, dem 22. März 2024. An diesem Termin werden alle drei Folgen der Dokuserie veröffentlicht. Die dreiteilige Serie wird von 72 Films produziert.

"House of Kardashian": Folgen der Doku-Serie

Ziel der Serie ist es, das öffentliche Bild der Kardashian-Jenners zu hinterfragen, indem ihr Aufstieg, ihre Reichweite und die damit verbundenen Kosten untersucht werden, die sie zu den bekanntesten Promis der Welt gemacht haben. "House of Kardashian" wurde von Katie Hindley inszeniert, während Clare Cemaron zusammen mit dem Creative Director von 72 Films, Joyn Douglas, als Executive Producer fungiert.

Alle drei Folgen werden am Starttermin veröffentlicht. Ihre Titel sind noch nicht bekannt und werden hier ergänzt, sobald es mehr Informationen zu den Folgen gibt. Die Länge der Episoden beträgt jeweils ca. 50 Minuten.

Folge 1: "Der Samthammer", am Freitag, dem 22. März 2024

"Der Samthammer", am Freitag, dem 22. März 2024 Folge 2: "Sex, Lügen & Videotape", am Freitag, dem 22. März 2024

"Sex, Lügen & Videotape", am Freitag, dem 22. März 2024 Folge 3: "Die neue Macht", am Freitag, dem 22. März 2024

Die Handlung von "House of Kardashian"

Die Dokuserie "House of Kardashian" bietet mit neuen Erzählungen, bisher unveröffentlichtem Archivmaterial und direkten Aussagen von Personen aus dem inneren Kreis der Kardashian-Jenners, einschließlich Caitlyn Jenner, Einblicke in die Macht und den Einfluss der Familie in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft - weit über die Popkultur hinaus.

Caitlyn Jenner agiert hierbei auch als Mitwirkende von der Dokuserie. Zu "House of Kardashian" erklärt sie, dass sie gerne am Interviewprozess beteiligt war, um ihre Sicht der Dinge zu schildern. Sie sei unglaublich stolz auf alle ihre Kinder und Stiefkinder. In der deutschen Version wird die Protagonistin Caitlyn Jenner von der Synchronsprecherin Philippa Jarke gesprochen.

So finden Sie "House of Kardashian" im Stream

Die Serie wird exklusiv auf Sky Q und Sky Documentaries des Pay-TV-Senders Sky und im Streamingdienst WOW gezeigt. Am 22. März 20224 können Sie ab 20.15 Uhr auf die Folgen zugreifen. Alle drei Folgen werden als Box-Set veröffentlicht. Sie haben die Möglichkeit, die Serie entweder im Originalton oder auf Deutsch anzuschauen. Informationen zu Abos und Streaming-Diensten finden Sie auf der Webseite des Anbieters.