"How I Met Your Father": Sendetermine und Übertragung der Serie im Free-TV

"How I Met Your Father" läuft jetzt auch in Deutschland. Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung und Übertragung der Serie.

Mit "How I Met Your Mother" schufen die Produzenten der Serie damals eine Kult-Show. Unzählige Male sind seitdem die Folgen der Serie auch im deutschen TV wiederholt worden. Die Charaktere der Geschichte, insbesondere der Playboy Barney, sind dabei mindestens so kultig wie die Sendung selbst. Diesen Erfolg wollten findige Fernseh-Produzenten nun noch einmal wiederholen und haben mit "How I Met Your Father" ein Spin-Off der Serie ins Leben gerufen.

Die Serie wurde vom amerikanischen Publikum gut aufgenommen und war sogar so erfolgreich, dass in den USA bereits die zweite Staffel zu sehen ist. Daher ist es jetzt auch Zeit geworden, das Spin-Off einer der erfolgreichsten Sit-Coms aller Zeiten ins deutsche Free-TV zu holen. Wir verraten Ihnen, wann "How I Met Your Father" im deutschen TV gestartet ist, wo die Serie übertragen wird und worum es in dem Spin-Off geht.

Übertragung von "How I Met Your Father": So sehen Sie die neue Serie im Free-TV und Stream

Wie schon das Original wird auch "How I Met Your Father" wieder bei ProSieben im Free-TV zu sehen sein. Über Jahre hinweg liefen auf dem Sender bereits die vielen Staffeln von "How I Met Your Mother", nun gesellt sich auch das Spin-Off der Serie dazu. Jede Woche vor der Ausstrahlung sind die neuen Folgen außerdem im Stream bei Joyn zu sehen. Disney+ hat die gesamte erste Staffel bereits im Sortiment, Kunden des Streaming-Dienstes können sie dort bereits auf Abruf ansehen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

"How I Met Your Father": Sendetermine der Show

In den USA ist "How I Met Your Father" bereits seit dem 18. Januar 2022 zu sehen. Die deutschen Fans mussten dagegen bislang auf eine Ausstrahlung der Serie im Free-TV verzichten. Lediglich für Kunden von Disney+ war die Serie im Stream zu sehen. Am Montag, dem 13. Februar, strahlte ProSieben die erste Folge der Serie im Free-TV aus. Die Ausstrahlung der restlichen Folgen erfolgt nun wöchentlich. Insgesamt werden alle zehn Folgen der ersten Staffel von "How I Met Your Father" gezeigt.

Folge 1: Pilotfolge (13. Februar)

Pilotfolge (13. Februar) Folge 2: FOMO (20. Februar)

FOMO (20. Februar) Folge 3: Alles paletti (27. Februar)

Alles paletti (27. Februar) Folge 4: Geburtstagsstress (6. März)

Geburtstagsstress (6. März) Folge 5: Die gute Mutter (13. März)

Die gute Mutter (13. März) Folge 6: Stacey (20. März)

Stacey (20. März) Folge 7: Aufgehoben ist nicht aufgeschoben (27. März)

Aufgehoben ist nicht aufgeschoben (27. März) Folge 8: Das perfekte Foto (3. April)

Das perfekte Foto (3. April) Folge 9: Jay Street (10. April)

Folge 10: Timing ist alles (17. April)

Das ist die Handlung von "How I Met Your Father"

Beim Konzept des Spin-Offs mussten die Drehbuchschreiber nicht allzu kreativ werden. Der Hauptcharakter der Show heißt diesmal Sophie und ebenso wie es Ted Mosby im Original getan hat, erzählt auch sie ihren Kindern in der Zukunft, nun das Jahr 2050, wie sie damals deren Vater kennengelernt hat. Es handelt sich also schlicht und ergreifend um ein "How I Met Your Mother" mit einem weiblichen Hauptcharakter.

Sophie hat einfach kein Glück in der Liebe. Dennoch klickt sich die hoffnungslose Romantikerin weiter wacker durch alle Dating-Apps. Doch irgendwann ändert sich ihr Problem: Anstatt keinen, hat sie nun zu viele Männer in ihrem Leben. Bei diesen ist eigentlich alles mit dabei: Ein Meeresbiologe, ein Grundschullehrer, ihr bester Freund, ...

Lesen Sie dazu auch

Die Besetzung von "How I Met Your Father": Das sind die Schauspieler im Cast der Serie

Ebenso wie schon beim Vorbild gibt es auch bei "How I Met Your Father" eine Gruppe von engen Freunden rund um die Hauptfigur Sophie. Eine Serie diesen Formats lebt dabei selbstverständlich davon, wie gut die Schauspieler die Gruppendynamik eines so engen Freundeskreises dem Publikum vermitteln können. Dass "How I Met Your Father" eine zweite Staffel bekommen hat, lag also sicherlich auch daran, dass die Schauspieler ihre Aufgabe mit Bravour gemeistert haben.

Hier haben wir Ihnen eine Liste mit den Schauspielern der sechsköpfigen Freundesgruppe zusammengestellt:

Schauspieler Rolle Hilary Duff Sophie Chris Lowell Jesse Francia Raisa Valentina Tom Ainsley Charlie Tien Tran Ellen Suraj Sharma Sid

Trailer zu "How I Met Your Father"

Die ersten Reaktionen auf den Trailer zur ersten Staffel von "How I Met Your Father" waren eher durchwachsen. Die meisten hatten noch große Zweifel daran, dass ein "How I Met Your Mother"-Spin-Off wirklich etwas Gutes sein könnte. Doch mittlerweile haben sich die Gemüter beruhigt und die Serie scheint letzten Endes ganz gut beim Publikum angekommen zu sein. Doch machen Sie sich doch einfach selbst ein Bild. Hier haben wir den Trailer zur ersten Staffel von "How I Met Your Father" für Sie: