"Hubert ohne Staller" 2023: Sendetermine und Übertragung von Staffel 11

Zwölf neue Episoden gibt es in der 11. Staffel von "Hubert ohne Staller" . Alle Infos zu den Sendeterminen und der Übertragung im TV finden Sie hier.

Nach dem Abschied von Schauspieler Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller wurde aus der Serie "Hubert ohne Staller". Nun läuft aktuell eine neue Staffel mit neuen Episoden der Krimi-Comedy-Serie. Für die 11. Staffel wurden zwölf Folgen produziert. Darüber hinaus wird bereits an einer zwölften Staffel der Vorabendserie gedreht. Worum geht es in der aktuellen Staffel? Wann war der Start und wo kann man die Serie im TV und Stream verfolgen? Alle Infos zu Staffel 11 von "Hubert ohne Staller" finden Sie hier.

"Hubert ohne Staller" 2023: Seit wann läuft Staffel 11?

In der 11. Staffel von "Hubert ohne Staller" spielen natürlich wieder Christian Tramitz und Michael Brandner als die Polizisten Hubert und Girwidz die Hauptrollen. Auf dem Revier in Wolfratshausen kommen die beiden einer mörderischen Täuschung auf die Spur. Auch die Revierchefin Sabine Kaiser, gespielt von Katharina Müller-Elmau, ist wieder mit dabei. Wie gewohnt muss das Team verschiedene Kriminalfälle lösen. Einmal verschwindet beispielsweise eine Leiche spurlos aus der Pathologie, ein anderes Mal verschlägt es die Ermittler in einen zwielichtigen Motorradclub. Los ging es mit der ersten Folge am Mittwoch, 1. November 2023.

Übertragung von "Hubert ohne Staller" 2023 im TV und Stream

"Hubert ohne Staller" wird von Lenonie Studios und der Entertainment Factory produziert, und zwar im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Übertragen wird die 11. Staffel von "Hubert ohne Staller" dementsprechend in der ARD. Produzent ist in diesem Fall Oliver Mielke und die Redaktion liegt unter der Verantwortung von Elmar Jaeger. Offizielle Wiederholungen der Folgen sind derzeit nicht bekannt, die bereits veröffentlichen Episoden kann man jedoch ganz bequem in der ARD-Mediathek nachschauen. Außerdem tauchen auch im Programm von MDR, BR, HR und ServusTV regelmäßig ältere Folgen der Sendung auf.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Die Sendetermine von "Hubert ohne Staller" 2023

Wie auch in den letzten Staffeln erscheint seit dem 1. November 2023 immer mittwochs eine neue Folge in der ARD. Wie gewohnt laufen die Episoden dort um 18.50 Uhr. Eine Ausnahme bildet der 3. Januar 2024, hier gibt es eine Episode in Spielfilmlänge um 20.15 Uhr. Im Folgenden finden Sie noch einmal einen Überblick über alle Sendetermine in der elften Staffel von "Hubert ohne Staller":

Folge 1: Mittwoch, 1. November 2023, 18.50 Uhr, Das Erste

Mittwoch, 1. November 2023, 18.50 Uhr, Das Erste Folge 2: Mittwoch, 8. November 2023, 18.50 Uhr, Das Erste

Mittwoch, 8. November 2023, 18.50 Uhr, Das Erste Folge 3: Mittwoch, 15. November 2023, 18.50 Uhr, Das Erste

Mittwoch, 15. November 2023, 18.50 Uhr, Das Erste Folge 4: Mittwoch, 22. November 2023, 18.50 Uhr, Das Erste

Mittwoch, 22. November 2023, 18.50 Uhr, Das Erste Folge 5: Mittwoch, 29. November 2023, 18.50 Uhr, Das Erste

Mittwoch, 29. November 2023, 18.50 Uhr, Das Erste Folge 6: Mittwoch, 6. Dezember 2023, 18.50 Uhr, Das Erste

Mittwoch, 6. Dezember 2023, 18.50 Uhr, Das Erste Folge 7: Mittwoch, 13. Dezember 2023, 18.50 Uhr, Das Erste

Mittwoch, 13. Dezember 2023, 18.50 Uhr, Das Erste Folge 8: Mittwoch, 20. Dezember 2023, 18.50 Uhr, Das Erste

Folge 9: Mittwoch, 27. Dezember 2023, 18.50 Uhr, Das Erste

Mittwoch, 27. Dezember 2023, 18.50 Uhr, Das Erste Folge 10: Mittwoch, 3. Januar 2024, 20.15 Uhr, Das Erste

Mittwoch, 3. Januar 2024, 20.15 Uhr, Das Erste Folge 11: Mittwoch, 10. Januar 2024, 18.50 Uhr, Das Erste

Mittwoch, 10. Januar 2024, 18.50 Uhr, Das Erste Folge 12: Mittwoch, 17. Januar 2024, 18.50 Uhr, Das Erste

"Hubert ohne Staller": Der Fernsehfilm

Neben den zwölf neuen Folgen gibt es außerdem einen passenden Fernsehfilm zu "Hubert ohne Staller". Dieser wird am Mittwoch, 3. Januar 2024, um 20.15 Uhr in der ARD übertragen. Das ist die vierte Fernseh-Auskopplung in Spielfilmlänge und trägt den Namen "Auszeit mit Hindernissen". Hubert und Girwidz versuchen auf einer Bergtour Abstand vom Berufsalltag zu finden und finden stattdessen zwei Leichen an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Die Ermittler aus beiden Ländern versuchen die Fälle zunächst allein zu lösen, müssen dann aber doch zusammenarbeiten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch