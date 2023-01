Dschungelcamp 2023: Gigi ist der neue Instagram-Liebling

RTL News hat ein Ranking veröffentlicht, wer von den Stars im Dschungelcamp 2023 die meisten Instagram-Follower dazugewinnen konnte. Wir stellen die Gewinner und Verlierer vor.

Während die Stars im Dschungelcamp 2023 Affenkopfpilze und Kangarooschwanz herunterwürgen und sich über Sojabohnen streiten, steigen auf Instagram ihrer Followerzahlen. RTL News hat jetzt ausgewertet, wer von den Dschungelcamp-Kandidatinnen und Kandidaten bisher die meisten Follower dazugewinnen konnte. Das Ergebnis ist überraschend.

IBES 2023: Wer hat die meisten Follower auf Instagram?

Ein Social-Media-Experte hat für RTL News ein Ranking erstellt, wer von den Stars im Dschungel 2023 die meisten Follower auf Instagram dazugewinnen konnte. Das Fazit des Experten: "Alle gewinnen. Aber die einen mehr und die anderen weniger."

Dschungelcamp 2023: Gigi ist Instagram-König

Gigi Birofio belegt beim Instagram-Ranking den ersten Platz - und das mit weitem Abstand. Laut RTL News konnte er einen Zuwachs von über 50.000 Followern verbuchen.

Vielleicht liegt das an seiner verpeilten, aber sympathischen Art und den Gaga-Sprüchen, die er fast pausenlos von sich gibt. Jana URKRAFT Pallaske nennt er liebevoll "Zauber-Girl". Und über die Ekel-Prüfungen sagt Gigi: "Ich habe nur Angst vor Mama und Gott. Gib mir einen Buckelwal oder Tiger, ich zerstöre alles!"

Es könnte aber noch eine andere Erklärung für Gigis Follower-Zuwachs auf Instagram geben. Vor dem Dschungelcamp 2023 hat Gigi an Formaten wie "Ex On The Beach" und "Temptation Island VIP" teilgenommen - und sich dort als Ultra-Macho präsentiert. Doch im Camp zeigt er sich erstaunlich einfühlsam. Als Influencerin Jolina Mennen an Tag 2 von ihrer Transition erzählte, kam von Gigi kein dummer Spruch, sondern Support. "Stark", sagte er. Auch von der Liebesgeschichte zwischen Jolina und ihrem Mann war Gigi beeindruckt. "Das Leute ist Liebe", sagte er im Dschungel-Telefon.

Auch Dschungel-Moderatorin Sonja Zietlow war von Gigis Image-Wandel verblüfft. Im Baumhaus sagte sie: "Gigi hat immer die richtigen Worte gefunden und das richtige gesagt. Also ich weiß nicht, ob ich das gedacht hätte, dass hinter ihm tatsächlich mehr steckt als nur Tattoos und Mädels."

Instagram-Ranking: Cosimo und Jolina

Den zweiten und dritten Platz vom Instagram-Ranking belegen Cosimo Citiolo und Jolina Mennen. Cosimo konnte auf Instagram 19.000 Follower dazugewinnen. Jolina fast genauso viele.

So wie Gigi punktet Cosimo beim Publikum vermutlich mit seinen verpeilten Sprüchen. Auch die Schmuggel-Aktion aus Folge 1 könnte ihm viele neue Fans beschert haben. Vor dem Einzug ins Camp fanden die Ranger in Cosimos Rucksack einen Apfel und ein Stück Käse. Aus seiner Hose holte Cosimo sogar eine Banane hervor.

Gerade Jolina Mennen wird sich nach dem Camp vermutlich über den Follower-Zuwachs freuen. Sie gehört zu den unbekanntesten Kandidatinnen und Kandidaten im Dschungelcamp 2023. Doch schon ab Folge 1 sicherte sie sich ordentlich Sendezeit. Und das zu Recht. Sie sprach offen über ihre Transition, mischte sich ein, wenn es im Camp Stress gab, blieb meistens fair und verzog bei den Ekel-Prüfungen keine Mine.

IBES 2023: die Verlierer beim Instagram-Ranking

Auf den letzten Plätzen beim Instagram-Ranking von RTL News landen Tessa Bergmeier, Claudia Effenberg und Markus Mörl.

Tessa konnte nur 4.600 Follower dazugewinnen

konnte nur 4.600 Follower dazugewinnen Claudia Effenberg bloß 3.000 Follower

bloß 3.000 Follower und Markus Mörl sogar nur 430 Follower

Und tatsächlich: NDW-Sänger Markus Mörl hat im Dschungelcamp 2023 bisher kaum Sendezeit gehabt. An Tag 1 wurde er zum Team-Chef gewählt und an Tag 4 unterhielt er sich mit Djamila Rowe über ihre schwere Kindheit. Sonst fiel er kaum auf.

Dass Tessa das Publikum in Fans und Hater spalten könnte, hat sich schon angedeutet. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben sie bereits drei Mal in die Dschungel-Prüfung gewählt. Oft ein Zeichen dafür, dass jemand polarisiert.

Auch Claudia Effenberg scheint beim Publikum nicht nur Pluspunkte zu sammeln. Der Stern schrieb sogar, dass Effenberg von vielen als laut, dominant und bestimmend wahrgenommen werde. Doch vielleicht konnte Effenberg das mit der Geschichte über ihre tote Schwester ändern, die sie an Tag 4 erzählt hat.

Wann die nächste Folge Dschungelcamp kommt, lesen Sie in unserer Sendeübersicht nach.